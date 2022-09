Schlieren: Studie soll Lösung für das Lift-Problem bringen

Schlieren Pannen-Lifte beim Bahnhof sind «eine Zumutung» – jetzt soll eine neue Studie eine Lösung bis 2024 aufgleisen Mit Hitze kommen die Lifte am Bahnhof Schlieren nicht klar. Nun hat der Stadtrat 60'000 Franken für eine Machbarkeitsstudie bewilligt. David Egger Jetzt kommentieren 07.09.2022, 05.00 Uhr

Die Lifte beim Schlieremer Bahnhof sind immer wieder ausser Betrieb. Und das schon seit Jahren. Lydia Lippuner

Die beiden verglasten Lifte bei den Gleisen 3 und 4 am Bahnhof Schlieren sind seit Jahren berühmt-berüchtigt. Bei hohen Temperaturen überhitzt der Liftschacht und die Lifte sind ausser Betrieb. Das ist ärgerlich und nicht behindertengerecht.

Die Lifte seien «eine Zumutung», fasste Gemeindeparlamentarier Dominik Ritzmann (Grüne) die Lage in einer parlamentarischen Fragestunde im Jahr 2014 zusammen. Und ein Unterengstringer beschrieb damals in einem Leserbrief, wie die Pannen-Lifte zu dramatischen Szenen führen: «Schon im Herbst 2011 waren sechs ältere Personen während einer halben Stunde der prallen Sonne ausgesetzt und ohne ausreichende Luftzufuhr im Lift Ost blockiert gewesen. Nur Dank der Intervention von wartenden Buspassagieren, eines Buschauffeurs, eines Troubleshooters und eines Liftmonteurs konnten die geschockten Eingeschlossenen durch die halb geöffnete Lifttüre mühsam aus der stickigen Kabine über eine Bockleiter auf die Brücke klettern.»

2013 und 2014 renoviert für 140'000 Franken

Schon mehrmals musste sich der Stadtrat vor dem Parlament rechtfertigen. Und schon mehrmals hat er Besserung versprochen, doch das ist leichter gesagt als getan. 2022 ist das Problem weiterhin ungelöst – immer noch ist der Lift im Sommer oft ausser Betrieb, die Renovation der Anlagen in den Jahren 2013 und 2014 für total 140'000 Franken hat daran nichts geändert.

Auch ein Totalersatz bis ins Jahr 2024 steht zur Debatte

«Bei überdurchschnittlichen heissen Temperaturen kommen die Liftanlagen an ihre Belastungsgrenze der Fahrtüchtigkeit. Dementsprechend kam es in den letzten Jahren immer wieder zu Vorfällen, bei denen Personen in den Liften stecken blieben. Aus diesem Grund werden die Anlagen bei grosser Wärme aus Sicherheitsgründen ausser Betrieb genommen», hält auch der Stadtrat Schlieren in einem neuen Beschluss fest. Er hat nun aber einen Kredit für eine Investition von 60'000 Franken für eine Machbarkeitsstudie bewilligt, die den Weg zu einer endgültigen Lösung weisen soll.

Konkret will der Bereich Liegenschaften der Stadt Schlieren mit der Studie abklären, welche Massnahmen sich aufdrängen. Zur Debatte stehen ein Wärmeschutz für die Lifte, eine Teilrevision oder ein kompletter Ersatz. Die Studie soll auch zeigen, wie viel ein solches Projekt etwa kosten würde und wie der Terminplan für die Umsetzung aussehen könnte. Der Stadtrat hält in seinem Beschluss eine besonders wichtige Projektanforderung fest:

«Die beiden Anlagen sind so zu konzipieren, dass sie den funktionalen, qualitativen und quantitativen Ansprüchen gleichermassen entsprechen. Von grosser Wichtigkeit ist, dass diese auch bei Hitze weiterbetrieben werden können.»

Die Machbarkeitsstudie ist keine Hauruckaktion, denn das Projekt ist im Budget 2022 mit 10000 Franken berücksichtigt. Und, so heisst es im Stadtratsbeschluss: «In der Investitionsplanung 2022–2025 sind gesamthaft 280'000 Franken vorgemerkt. Die Arbeiten erfolgen in den Jahren 2023 und 2024.» In all jenen, die den Glauben an eine Lösung für die Pannen-Lifte schon verloren haben, könnte nun also wieder etwas Hoffnung auf­keimen.

Die Lifte machten schon vor der Bauabnahme Probleme

Die Lifte sollten eigentlich die Bushaltestellen auf der Brücke über die Gleise mit den Gleisen 3 und 4 verbinden. Lydia Lippuner

Die Lifte wurden zusammen mit der im November 2004 im Rahmen eines Brückenfests eingeweihten neuen Brücke über die SBB-Gleise erstellt, auf der auch zwei neue Bushaltestellen gebaut wurden. Schon während des Baus sorgten die Lifte für Probleme, wie ein Blick in die Bauabrechnung von 2007 zeigt.

Der Nettokredit von 823'000 Franken, den das ­Parlament im Jahr 2002 als Anteil der Stadt Schlieren am Projekt bewilligte, wurde um rund 28'000 Franken überschritten. Die Kostenüberschreitung sei unter anderem entstanden, weil ein zusätzlicher Wetterschutz am westlichen Liftschacht nötig wurde, «nachdem Schäden durch Schnee festgestellt wurden». Das war nicht alles. In der Bauabrechnung heisst es auch: «Trotz anfänglicher Probleme mit dem westlichen Lift konnte das Bauwerk im Sommer 2005 abgenommen werden.»

Die Bushaltestelle am oberen Ende des einene LIfts. Lydia Lippuner

