Schlieren: Dreikönigskonzert 2022 mit Orgel und Handorgel

Schlieren Orgel und Handorgel: Diese besondere Kombination wusste am Dreikönigskonzert zu überzeugen Das einstündige Dreikönigskonzert in der reformierten Kirche Schlieren kam beim Publikum gut an. Christian Murer 10.01.2022, 16.06 Uhr

Der Applaus in der reformierten Kirche Schlieren war lang anhaltend. Das Publikum war vom traditionellen Dreikönigskonzert begeistert. Helga Váradi, an der Orgel und Frowin Neff an der Handorgel hatten an diesem Sonntagabend hervorragend harmoniert. Der gelernte Bäcker-Konditor bewegt sich als Akkordeonist sowie auch als Sänger und Jodler in der schweizerischen Topliga. «Beruflich bin ich im schwyzerischen Rothenthurm als Aussendienstmitarbeiter der Brauerei Locher aus Appenzell tätig», sagte der 46-jährige Volksmusikant.

