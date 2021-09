Giants Software veröffentlicht die neue Version des Erfolgsspiels

Schlieren Online-Landwirtschaft: Das Game aus Schlieren wurde bereits über 125 Millionen Mal heruntergeladen Das Schlieremer Game-Studio Giants Software bringt im November den Landwirtschafts-Simulator 22 auf den Markt, es ist die achte Version des Erfolgsspiels. Christian Ammann gründete das Unternehmen in seiner WG, mittlerweile führt er das erfolgreichste Game-Studio der Schweiz. Lydia Lippuner 02.09.2021, 13.01 Uhr

Sein Farming Simulator wurde ein Verkaufsschlager: Christian Ammann leitet das erfolgreichste Game-Studio der Schweiz. Severin Bigler

Christian Ammann steht an der Spitze des erfolgreichsten Game-Studios der Schweiz. Im November bringt das Schlieremer Unternehmen den Landwirtschafts-Simulator 22 auf den Markt, es ist die achte Version des Erfolgsspiels. Dieses wurde weltweit bereits über 125 Millionen Mal heruntergeladen.

Der Weg zu diesem Erfolg war jedoch steinig: Als junger Erwachsener hatte Ammann einen Traum, denselben Traum wie viele andere Informatikingenieure auch. Er wollte ein Spiel entwickeln, dass interessant, spassig und gleichzeitig markttauglich ist. «Wir wollten ein Spiel vertreiben, von dem wir leben können», sagt er. Das bleibt für viele Game-Entwickler aber eine unlösbare Knacknuss.

Vorerst ging Ammann nach seinem Informatikstudium sieben Jahre täglich zur Arbeit beim Techgiganten Sony und später bei NVIDIA, ohne seinen persönlichen Traum verfolgen zu können. In dieser Zeit habe er aber sehr viel über das Designen und Entwickeln von Games lernen können. «Ein Game sieht auf den ersten Blick so einfach aus. Doch hinter dem Ganzen steckt ein grosser technischer Aufwand», sagt er. So sei es beispielsweise sehr komplex, Schatten in die Designlandschaft einzubauen. Dass man diese Komplexität unterschätze, sei wohl auch der Grund dafür, dass viele Game-Entwickler scheitern. «Viele machen sich zu früh und ohne Industrieerfahrung selbstständig», sagt Ammann. Das klappe nur in seltenen Fällen.

Zwei Jahre lang zahlten sich die Gründer keinen Lohn aus



Vor 13 Jahren war es aber bei Ammann so weit: In seiner WG in Wiedikon gründete er mit seinem Geschäftspartner Stefan Geiger ein Unternehmen. Sie nannten es Giants Software. Damals konnte noch niemand ahnen, dass der amerikanisch angehauchte Name Programm sein würde und aus dem Zweimannbetrieb innert weniger Jahre ein internationales KMU mit 80 Mitarbeitenden werden würde.

Vorerst bedeutete der Start erst einmal einen drastischen Einschnitt im Leben der beiden Gründer. «Wir zahlten uns in den ersten zwei Jahren keinen Lohn aus», sagt Ammann. Arbeit habe es aber genug gegeben. Denn bereits der erste rudimentäre Vorschlag des Spiels, bei dem man mit einem Traktor über ein Feld gefahren sei und danach die Klötze verschwunden seien, habe bei den Investoren offene Türen eingerannt. Der Vorschlag stammte von einem Freund des Co-Gründers, der unbedingt ein Spiel wollte, mit dem er die Landwirtschaft simulieren konnte. «Die Idee überzeugte, da es damals noch kaum solche Simulationen gab», sagt Ammann. Die Simulation sei jedoch nicht ein Spiel im klassischen Sinne gewesen. Ammann sagt:

«In den 90er-Jahren brauchte man noch ein dickes Handbuch, um eine Simulation zu spielen. Demgegenüber wollten wir ein viel intuitiveres Modell entwickeln.»

Das Team um Ammann tüftelte lange, damit das Spiel noch besser und realitätsnäher wurde. So fahren die Gamer heute mit ihren Traktoren über grosse Felder und werden dann und wann von Autos blockiert. Die Spielerinnen und Spieler bauen dabei Trauben, Oliven und Hirse an. Doch auch wenn das Spiel bei vielen Landwirten beliebt ist und auch Kindern einen guten Einblick die Landwirtschaft geben soll, sei es kein Lernspiel. Der Spass dürfe keinesfalls auf der Strecke bleiben. «Die landwirtschaftliche Arbeit ist ja eigentlich langweilig, das mussten wir für das Spiel verändern. Deshalb gibt es Helfer, mit denen man einzelne Teile erledigen kann», sagt Ammann.

Die Hauptattraktion des Spiels, der Traktor, forderte dabei ein besonderes Augenmerk der Entwickler. Dabei ist nicht nur das Aussehen, sondern auch Details wie der Ton wichtig. «Es kommt darauf an, ob der Traktor unter Belastung steht oder nicht, dabei verändert sich der Ton des Getriebes», sagt Ammann.

Kundenwünsche prägen die neuen Versionen des Spiels

Nun ist es so weit, die Games sind verpackt und verschifft. Ab November werden die Gamer das neue Spiel weltweit kaufen können. Dabei vermutet Amman, dass die Hälfte über den Ladentisch gehen werde und die andere Hälfte heruntergeladen wird. «Das ist im Vergleich mit anderen Videospielen ziemlich viel», sagt Amman.

Dabei setzt Giants Software nicht nur auf klassisches Marketing, sondern auch auf Influencer, die die Produkte vermarkten und mit den Gamern in Kontakt bleiben. Auf diesem Weg erhält das Unternehmen ständig neue Feedbacks und Verbesserungswünsche. Dank dieser Inputs gebe es in der aktuellen Version beispielsweise auch Jahreszeiten. Andere Wünsche stehen noch auf der Warteliste: «Ein Evergreen ist beispielsweise, dass wir dafür sorgen sollen, dass der Traktor auch im Schlamm steckenbleiben kann», sagt Amman. Dafür muss aber die Spieleschmiede in Schlieren wohl noch einige Monate testen.