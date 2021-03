Schlieren Ob 100 oder 10'000 Franken: Das Wagi-Museum hat eine grosse Spendenaktion gestartet Spätestens im kommenden Jahr soll das neue, vergrösserte Wagi-Museum seine Türen öffnen. Nun hoffen die Verantwortlichen im Rahmen einer Spendenaktion auf rund 300'000 Franken für den Innenausbau des Museums. Alex Rudolf 30.03.2021, 05.46 Uhr

Ein Modell der ehemaligen Fabrik im Wagi-Museum in Schlieren.

Bild: Colin Frei (Mai 2019)

Spendet jemand über 10000 Franken, erhält er oder sie eine goldene Plakette beim Eingang des Wagi-Museums in Schlieren. Bei unter 10000 Franken ist die Plakette silbern und bei unter 5000 Franken bronzen. Museumsleiter Patrick Bigler betont, dass man natürlich auch sehr gerne kleinere Beträge entgegennehme. Bereits für 100 Franken wird der Name des Spenders auf einer Wand beim Eingang erwähnt. Gemeinsam mit Vereinspräsident Rolf Wild hatte Bigler den Spendenaufruf gestartet.

Mit dem Ja aus dem Schlieremer Parlament zu einem jährlichen Betriebsbeitrag von 70000 Franken – dieses Ja erfolgte diesen Monat – sei erst ein Teil der Betriebskosten gedeckt. Die Museumsmacher benötigen weitaus grössere Beträge für den Erinnerungsort an die ehemalige Wagons- und Aufzügefabrik. Nun sei der Zeitpunkt gekommen, um mit der Spendenaktion an die Öffentlichkeit zu gehen, sagt Bigler.

Total will der Trägerverein Wagi Schlieren für den Bau und die Gestaltung rund 460000 Franken sammeln. Rund ein Drittel davon werde für die barrierefreie Erschliessung des Museums ausgegeben werden. «Für die Geldbeschaffung schreiben wir vom Verein rund 40 Stiftungen an und hoffen, dass ein grosser Teil des Betrags auf diese Weise zusammenkommt», so Bigler.

Der grösste Betrag soll für den Kulissenbau ausgegeben werden. Mit der Pape Werbe AG aus Weiningen habe man ein ausgeklügeltes Konzept erstellt, wie das Museum dereinst aussehen soll. Teile davon wurden bereits umgesetzt. «Die Besucher sollen sich in einer Kulisse mit einem grossen Baum samt Piazza bewegen können und so zurück in die Blütezeiten der Wagi versetzt werden.»

Die Soft- und die Hardware sind kostspielig

Weitere grössere Beträge wollen die Verantwortlichen unter anderem für Metallbauarbeiten, Malerarbeiten, Logos, Sanitäranlagen, Elektroarbeiten und audiovisuelle Anlagen ausgeben. Da diese in vier Sprachen dargeboten werden und mit Robotik-Elementen sowie Puppen angereichert werden sollen, brauche es entsprechend kostspielige Soft- und Hardware.



Weitere Mittel sollen ins zweite Geschoss investiert werden. Dort soll unter anderem ein Lokomotive-Führerstand aufgebaut werden, der anschliessend authentisch bedient werden könne, erklärt Bigler. Dies werde besonders für Familien eine der Attraktionen des Museums.

Bigler ist nach wie vor auf der Suche nach Fundstücken, die etwas mit der Wagi zu tun haben. Egal ob ein Übergewand oder ein Möbelstück aus dem Pausenraum: Man freue sich über alles. Bigler sagt:

«Regelmässig kommen Personen mit Migros-Säcken voller Pläne vorbei, derer wir uns gerne an­nehmen.»

Besonders aber sei man an alten Fotos interessiert, die das Geschehen auf dem Wagi-Areal über die Jahrzehnte dokumentieren. Bigler mutmasst, dass bei der Schliessung 1985 viele Fotos zerstört worden seien.