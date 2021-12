Schlieren Nur noch fünf statt sieben Stadträte: Warum der Stadtrat die FDP-Idee abschmettert Per Motion fordert FDP-Gemeinderat Markus Weiersmüller eine «zeitgemässe» Stadtregierung. Seine Idee aber schmeckt dem Stadtrat nicht. Die geforderte Reduktion lehnt er ab. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 17.12.2021, 23.07 Uhr

So setzt sich der Stadtrat in Schlieren aktuell zusammen: Von links: Andreas Kriesi (GLP), Christian Meier (SVP), Markus Bärtschiger (SP), Pascal Leuchtmann (SP), Manuela Stiefel (parteilos), Bea Krebs (FDP) und Stefano Kunz (Mitte). zvg

Schlanker und effizienter soll er werden, der Stadtrat in Schlieren. Kurz gesagt ist eine «zeitgemässe Exekutive» gefordert, wie Markus Weiersmüller (FDP) in seiner Motion geschrieben hat. So soll es neu nur noch fünf statt sieben Stadträte geben. Für eine Reduktion seiner selbst kann sich der Stadtrat aber wenig begeistern.

Wie er nun in seiner Antwort schreibt, habe er zwar «im Grundsatz grosses Verständnis für das Anliegen». Denn Weiersmüller hatte als Begründung seiner Motion angegeben, dass es immer schwieriger werde, Personen zu finden, die sich für ein politisches Amt zur Verfügung stellen. Diese Schwierigkeit sei allen Stadtratsmitgliedern «bestens bekannt», heisst es. Jedoch spiele die Heterogenität der Bevölkerung in Schlieren und deren politische Ausrichtung ebenfalls eine Rolle, wenn es um die Verkleinerung geht. So bringt der Stadtrat als Beispiel eine fiktive Gemeinde vor, deren Exekutive aus vier SVP- und einem FDP-Mitglied besteht. «Würde sich dieses Gremium auf drei Personen verkleinern, würden die Beschlüsse sich inhaltlich kaum verändern», so der Stadtrat.

In Schlieren aber zeige sich «ein gänzlich anderes Bild». So bilden SP und SVP die beiden stärksten Parteien. An dritter Stelle steht die FDP. Viert- und fünftstärkste Partei mit fast identischen Zahlen und «nennenswertem Abstand» auf ihre Vorgänger sind Mitte und GLP, gefolgt von Grünen, QV, EVP und EDU. Auch die kleineren Parteien würden nicht bloss auf dem Papier existieren. Fände also eine Reduktion statt, «wäre die Wahrscheinlichkeit, dass der Stadtrat die gesamte Bevölkerung abbildet, deutlich kleiner». Ebenfalls wäre es für Mitglieder einer kleineren Partei oder für Parteilose schwieriger, Mitglied des Stadtrats zu werden. Zwar könnte «durchaus» ein Effizienzgewinn durch kürzere Sitzungen und somit eine Verbesserung der Miliztauglichkeit erreicht werden. Dieser Zeitgewinn würde aber wieder wettgemacht durch die Aufgaben, die neu auf nur fünf Personen aufgeteilt werden müssen, so der Stadtrat.

«Attraktivität des Stadtratsamts steigern»

Die Argumentation kann Weiersmüller nicht nachvollziehen. Aus seiner Sicht ist diese «sehr einseitig» und bloss auf die aktuelle Situation bezogen. «Ich glaube nach wie vor, dass eine Reduktion viele Chancen bieten würde», sagt Weiersmüller auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung». In seiner Antwort habe der Stadtrat diese Vorteile aussen vor gelassen. Laut Weiersmüller sollte eine Exekutive vor allem aus «fähigen und willigen Menschen bestehen», die den Rückhalt in der Bevölkerung geniessen. Dies unabhängig von einer Zahl. Bloss weil man mehr Stadträte habe, könne man nicht automatisch davon ausgehen, dass das Volk besser vertreten sei. Vielmehr müsse der Schlieremer Stadtrat «mehr auf das Parlament und das Volk hören».

Ebenfalls verlangte die Motion, dass die Stadtratspositionen in einem Mix von Voll- und Teilzeitmandaten besetzt werden. Das Vollamt soll mindestens für den Stadtpräsidenten gelten. Dazu fordert die FDP-Motion, dass die Definition beziehungsweise die Ausgestaltung der Departemente «überdacht und neu geordnet werden». Mit den Änderungen wolle sie «die Attraktivität des Stadtratsamts steigern». Eingereicht wurde die Motion durch Weiersmüller und drei Mitunterzeichnende – alle von der FDP – im November vor einem Jahr. Umgesetzt werden sollen die Anpassungen «spätestens zu den Gemeindewahlen 2026».

Absagen geeigneter Stadtratskandidatinnen und -kandidaten aufgrund der Unvereinbarkeit von politischer und beruflicher Tätigkeit seien tatsächlich «kein neues Phänomen», wie der Stadtrat schreibt. Zweifellos würden die Pensen den Kandidatenkreis einschränken. Die Frage, ob mit einer Veränderung der Pensen die Miliztauglichkeit hergestellt werden kann, könne aber «etwas weniger eindeutig» beantwortet werden. Änderungen hätten «gewichtige Nachteile». So werden den Stadtratsmitgliedern ab Juli 2022 gesamthaft 315 Stellenprozente entschädigt. Würde das Stadtpräsidium zum Vollamt, blieben 215 Prozent für die weiteren Mitglieder, also knapp 55 Prozent pro Mitglied. Das sei nicht miliztauglich. Auch die weiteren Optionen würden «zwei Klassen von Stadtratsmitgliedern schaffen». Während die Mitglieder mit Vollamt Experten wären, wäre der Rest «in einer klar nachteiligen Position», argumentiert der Stadtrat. Er findet, dass die mit der Motion angedachten Änderungen «gewichtige Nachteile» haben und die derzeitige Organisationsform «viele Vorteile» hat. Deshalb lehnt der Stadtrat die Motion ab.

