Schlieren Nun ist sie alle Ämter los: Ersatz für Silvia Meier-Jauch in der Jugendkommission steht fest Auf die parteilose alt Gemeinderätin folgt in der Jugendkommission Lena Hänni (SP). Lukas Elser 08.02.2022, 18.50 Uhr

Silvia Meier-Jauch hatte ihr Amt als Parlamentarierin frühzeitig niedergelegt. Zvg

Jetzt konnte sie alle ihre politischen Verpflichtungen abgeben. Nachdem die 2018 ins Schlieremer Parlament gewählte Silvia Meier-Jauch wegen Unstimmigkeiten der SP den Rücken kehrte und später auch dem Parlament, wurde sie nun von einer weiteren Bürde befreit: Sie wurde per 26. Januar auch noch aus der Jugendkommission entlassen.

Meier, bekannt auch als Bloggerin der Rheumaliga Schweiz und als Model, trat Anfang 2020 aus der SP-Ortspartei und auch aus der SP-Fraktion im Schlieremer Parlament aus. Sie politisierte zunächst als Parteilose weiter. Im November 2021 hat sie dann beim Dietiker Bezirksrat ein Gesuch um vorzeitige Entlassung aus dem Schlieremer Parlament gestellt.

Im Parlament wurde sie durch Arif Satan ersetzt

Der Bezirksrat sprach sich zwar zugunsten ihres Wunschs aus, jedoch musste erst eine Nachfolgelösung für Meier gefunden werden. So konnte die Politikerin erst einen Monat später dem Parlament den Rücken kehren. Als Ersatz für Meier wurde SP-Parteimitglied Arif Satan im Dezember 2021 vom Stadtrat ins Parlament gewählt.

Was zu diesem Zeitpunkt noch an Verpflichtungen verblieb, war ihre Mitgliedschaft in der Jugendkommission. Doch auch dafür steht nun ein Ersatz fest: Für den Rest der laufenden Amtsperiode 2018 bis 2022 hat der Stadtrat Lena Hänni (SP) gewählt. Wie der Stadtrat in seinem aktuellen Beschluss schreibt, lebt Hänni noch nicht lange in der Stadt, sie war zuvor aber schon Wochenaufenthalterin. Für die SP-Ortspartei engagiere sie sich schon länger.