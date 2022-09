Die Stadt Schlieren kann keine Fischereipatente abgeben

Schlieren Nicht zuständig: Die Stadt vergibt keine Fischereipatente für die Limmat Für das Fischen an der Limmat in Schlieren und die Vergabe der Patente ist der Fischerverein Kloster Fahr zuständig. Deshalb kann die Stadt keine Jahrespatente und Gemeindekarten anschaffen, um diese der Bevölkerung abzugeben. Sandro Zimmerli 08.09.2022, 05.00 Uhr

Wer in Schlieren an der Limmat fischen will, muss sich an den Fischerverein Kloster Fahr wenden. Symbolbild: Sandra Ardizzone

Die Stadt Schlieren gibt auch in Zukunft keine Patente für das Fischen an der Limmat heraus, da sie dafür nicht zuständig ist. Das geht aus der Antwort des Stadtrats auf eine Kleine Anfrage von SP-Gemeindeparlamentarier Michael Koger hervor. Dieser wollte unter anderem wissen, ob es in Schlieren möglich sei, Gemeindekarten wie in Unterengstringen einzuführen. Zudem fragte er, ob die Stadt ein Kontingent an Jahrespatenten anschaffen und diese der Bevölkerung abgeben könnte.

Beides verneint der Stadtrat in seiner Antwort. «Für das Fischen in der Limmat und die Vergabe von Patenten liegt die Zuständigkeit beim Fischerverein Kloster Fahr», heisst es dort. Zweck und Ziel des Vereins mit Sitz in Unterengstringen sei das Befischen der Gewässer der Privatfischenz des Klosters Fahr sowie die Pflege des Fischbestands und die Instandhaltung der ­Gewässer. Dazu gehöre der Limmatbogen und somit auch der südliche Flussverlauf entlang der Stadt Schlieren.

«Der Verein nimmt gerne neue Mitglieder auf»

Deshalb könne kein Kontingent an Jahrespatenten respektive Gemeindekarten angeschafft werden, um diese der Bevölkerung abzugeben. Beim Fischerverein Kloster Fahr könnten aber unter ­besonderen Bedingungen Jungfischerkarten sowie Blankokarten für aktive Vereinsmitglieder bezogen werden. Tageskarten für über 18-Jährige gebe es an der Klosterpforte des Klosters Fahr. Bei den Gemeindekarten verweist der Stadtrat darauf, dass diese vom Fischerverein nur für in Unterengstringen Steuern zahlende Inhaberinnen und Inhaber von Fischerpatenten durch die Gemeinde Unter­engstringen herausgegeben werden. Die Gemeindeverwaltung gebe pro Jahr rund 20 solcher Karten heraus. Diese gelten vom dritten Sonntag im März bis zum 30. September auf einem Abschnitt von rund 650 Metern und kosten fünf Franken.

«Seitens des Vereins besteht kein Interesse, diese auch bei den Nachbargemeinden einzuführen. Für die Stadt Schlieren besteht somit keine Möglichkeit, entsprechende Gemeindekarten einzuführen», hält der Stadtrat fest und ergänzt: «Der Verein ist den Gemeinden entlang der Limmat nicht verschlossen und nimmt gerne Neumitglieder auf. Zudem bildet der Verein mit Leidenschaft auch Jungfischer aus, welchen der Zugang ab dem 10. Altersjahr ermöglicht ist.»