Im Schlieremer Start-up-Space wird neu auch gekocht

Schlieren Neue Produktionsküche im Start-up-Space: Hier werden täglich rund 400 Portionen gekocht Die Stiftung Arbeitskette hat Ende August ihre neue Produktionsküche bezogen. Im Schlieremer Institut für Jungunternehmen (IFJ) kochen beeinträchtigte Personen für Bankette, Kitas und das hausinterne Restaurant LOX.

Auftrieb für das Start-up-Space: Uwe Schmidt leitet das Restaurant LOX, stark catering und Restaurant Mediacampus. Mirjam Weber ist Geschäftsführerin der Stiftung Arbeitskette, die Menschen mit Beeinträchtigung eine Stelle verschafft. Alex Spichale

Es brutzelt, dampft und köchelt im Erdgeschoss des Schlieremer Start-up-Space an der Wiesenstrasse 10A. Ende August zog die Produktionsküche der Stiftung Arbeitskette vom Renggergut in Zürich ins ehemalige Zühlke-Gebäude, der neuen Heimat des Instituts für Jungunternehmen (IFJ). Mit dem Umzug wurden auch die rund 60 Ausbildungs- und Arbeitsplätze für meist junge Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder gesellschaftlicher Benachteiligung gesichert.

Zu ihnen gehört Sinisha Haas, der eine IV-Lehre absolviert. Er steht in der neuen Küche und schnippelt eine Karotte nach der anderen. Die fertigen Rüebli legt er in die grosse Plastikwanne auf dem Kochtisch. Sobald sie verarbeitet sind, landen sie beim Catering-Service stark catering oder im hausinternen Restaurant auf dem Teller. Die lichtdurchflutete Kantine des Start-up-Space wurde in Anlehnung an den Raketentreibstoff LOX genannt. Sie soll den Jungunternehmerinnen und -unternehmern Aufschub verleihen.

Im zweiten Anlauf zum Traumberuf

Er kocht gerne asiatische sowie afrikanische Kost: Kochlehrling Sinisha Haas hat seine Ausbildung bei der Stiftung Arbeitskette angefangen. Alex Spichale

Auch die Lernenden der Stiftung Arbeitskette erhalten hier Aufschub. Nicht immer sieht man ihnen ihre Schwierigkeit auf den ersten Blick an. Haas sieht beispielsweise doppelt. «Ich startete eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt. Doch daraus wurde leider nichts», sagt der 23-Jährige. Sein Augengebrechen gekoppelt mit einer tüchtigen Portion Küchen-Stress sorgte dafür, dass hin und wieder eine ganze Mahlzeit auf dem Küchenboden landete und er sich häufig schnitt. So brach Haas die Ausbildung ab. Seinen Traumberuf wollte er aber nicht aufgeben.

Da er Anspruch auf Unterstützung seitens der IV hat, bewarb er sich nach einem Jahr Auszeit bei der Stiftung Arbeitskette. Er wurde aufgenommen und wird in drei Jahren die Kochausbildung mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis und der Berufsmatura abschliessen. Bei der Stiftung Arbeitskette gehe es anders zu und her. «Hier herrscht ein offenes, menschliches Klima», sagt Haas. Habe jemand einen schlechten Tag, könne man offen darüber reden.

Am Schluss muss ein erstklassiges Menu auf dem Tisch stehen

Obwohl eine angenehme Atmosphäre herrsche, sei das Endprodukt doch sehr wichtig. «Anders als bei anderen geschützten Arbeitsplätzen, hat man hier ein sehr breites Spektrum verschiedener Arbeiten und bedient den ersten Arbeitsmarkt», sagt Uwe Schmidt, Betriebsleiter des «LOX», der stark catering und des Restaurants Mediacampus. Am Schluss des Arbeitsprozesses müsse in jedem Fall ein erstklassiges Menu auf dem Tisch stehen.

Grosszügiges Restaurant: Die Start-up-Gründer können sich nun im hausinternen Restaurant LOX verköstigen. Alex Spichale

Deshalb arbeiten zusätzlich zu den Menschen mit einer Beeinträchtigung auch zehn Fachkräfte am Standort Start-up-Space. Sie sind ausgebildete Gastrofachleute, die anleiten und ausbilden. «Sie müssen sowohl hohe soziale als auch gastronomische Fähigkeiten vorweisen», sagt Schmidt. Dies sei besonders dann eine Herausforderung, wenn es zu spontanen Ausfällen komme.

Manche Lernende arbeiten nach ihrer Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt

Der Start-up-Space ist einer von sieben Standorten der Stiftung Arbeitskette, die sich seit 1977 in der Arbeitsintegration engagiert. Die Stiftung finanziere sich zu 70 Prozent aus dem Gastronomieertrag, der Rest werde durch die Sozialpartner finanziert. «Es ist schön, wenn wir sehen, wie sich die Menschen bei uns entwickeln. Einige bleiben hier und andere finden im ersten Arbeitsmarkt eine Stelle», sagt Schmidt. Während er den Betrieb vorstellt, bringt ein Mitarbeitender mit Trisomie 21 den bestellten Kaffee.

Nachdem er ihn vom Tablett auf den Tisch gestellt hat, streicht der junge Mann Schmidt liebevoll über den Rücken. Für Leute wie diesen Lernenden biete die Stiftung Arbeitskette Orientierung, Beschäftigung, Fachwissen und damit Aufschwung. «Durch die Tätigkeit in der Stiftung Arbeitskette erhalten sie eine feste Tagesstruktur, können am Arbeitsleben teilnehmen, soziale Kontakte knüpfen und sind so ein Teil der Gesellschaft», sagt Mirjam Weber, Geschäftsführerin der Stiftung Arbeitskette.

Catering ist auch in Schlieren sehr gefragt

Mit dem Umzug nach Schlieren wurde die Küche noch effizienter. «Wir haben eine konstante Nachfrage, tägliche beliefern unsere Cateringfahrer Seniorenheime, Kitas und eine Schule mit 400 Mahlzeiten», sagt Schmidt. Der Betrieb im hausinternen Restaurant sei zudem am Anlaufen. Auch in Schlieren sei der Cateringbereich bereits seit dem Start gefragt. Dabei seien die Gästezahlen nach oben offen.

Farbenfrohes Essen: In der Produktionsküche lernen die angehenden Köche, wie man ein ansprechendes Catering produziert. Alex Spichale

«Im Startmonat September hatten wir 35 Caterings in Schlieren und Zürich», sagt Schmidt. Dank der neuen Küche habe man nun noch mehr Möglichkeiten. Weber sagt:

«Dank der grosszügigen Unterstützung von vielen Spendern konnten wir die Küche mit modernen Maschinen ausrüsten.»

So habe man nun noch mehr kreative Möglichkeiten und mehr Kapazität. Das schätzt auch Kochlehrling Sinisha Haas. Hier könne er auch einmal selbst etwas ausprobieren. «Ich will die Leute beglücken», sagt er. Mit seiner Stelle in der Produktionsküche hat er auch die Möglichkeit, in anderen Stiftungsbetrieben wie im traditionsreichen Stürmeierhuus zu arbeiten. Besonders freue ihn, wenn er hin und wieder ein direktes Feedback seiner Gäste erhalte.