Isabelle Wilhelm leitet seit April das Pflegezentrum im Limmi

Schlieren «Heute muss man sich auf dem Markt der Langzeitpflege beweisen»: Isabelle Wilhelm ist das neue Gesicht des Pflegezentrums des Spitals Limmattal Seit April leitet Isabelle Wilhelm das Pflegezentrum im Limmi. An ihrer neuen Aufgabe gefallen ihr besonders die Nähe zum Spital und der Austausch mit dem Management. Virginia Kamm 01.09.2021, 04.00 Uhr

Ihre Stelle trat Isabelle Wilhelm noch im alten Pflegezentrum an. In etwas mehr als einem Jahr erfolgt der Umzug in den Neubau. Valentin Hehli

Seit rund fünf Monaten ist Isabelle Wilhelm die Leiterin des Pflegezentrums des Spitals Limmattal. «Ich habe mich hier schon gut eingelebt», sagt Wilhelm, die in der Nachbarstadt Dietikon wohnt. «Das gesamte Team hat mich sehr wohlwollend aufgenommen und es herrscht ein angenehmes Arbeitsklima.» Ihre Vorgängerin Astrid Hunter ging per Ende April nach 42 Jahren im Limmi in Pension. Die Übergabe der Leitung von Hunter in die Hände ihrer Nachfolgerin Wilhelm dauerte einen Monat.