Schlieren Nachhaltige Baby- und Kinderkleidung zum Mieten: So will das Start-up «OiOiOi» ein Problem vieler Eltern lösen Im Mai 2020 gründeten Belén Stämpfli und Anna Mucha das Start-up «OiOiOi». Weil Kinder und vor allem Babys bekanntlich schnell wachsen, vermieten sie nachhaltig hergestellte Kinderkleidung, anstatt sie zu verkaufen. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 17.10.2022, 16.15 Uhr

Die beiden Gründerinnen des Start-ups «OiOiOi» Anna Mucha (links) und Belén Stämpfli (rechts). zvg

Babys und Kinder wachsen unheimlich schnell. Darum wird neu gekaufte Kleidung oft schon nach kurzer Zeit wieder unbrauchbar. Dieses Problem kennen alle Eltern. Als sich Belén Stämpfli und Anna Mucha als Mütter selbst in dieser Situation wiederfanden, wollten sie eine für Eltern bequeme Lösung finden.

So gründeten sie im Januar 2020 schliesslich das Start-up «OiOiOi», ein Mietservice für Baby- und Kinderkleider. Drei Monate später lancierten sie bereits ihren Onlineshop und brachten ihr erstes Angebot auf den Markt. «Wir starteten damals mit Basics und decken heute fast die ganze Garderobe ab», sagt die 37-jährige Belén Stämpfli.

Nun nimmt das Start-up mit Sitz an der Industriestrasse in Schlieren an der Sendung «Die Höhle der Löwen Schweiz» teil und will auf diesem Weg Investoren gewinnen und versuchen, noch schneller zu wachsen. «Wir wollen uns auf dem Markt noch mehr etablieren und dafür brauchen wir auch Investoren», sagt Stämpfli. Die Sendung mit dem Start-up «OiOiOi» wird am Dienstag, 25. Oktober 20.15 Uhr auf 3+ ausgestrahlt.

Die Qualität der Ware hinterlässt einen positiven Eindruck

Beim Konzept von «OiOiOi» schliessen Eltern auf der gleichnamigen Website ein Monats- oder Jahresabo ab und entscheiden sich für ein Paket mit jeweils 5, 10, 15 oder 20 Kleidungsstücken. «Da jedes Kind einen eigenen Wachstumsrhythmus hat, werden die Kleider nicht nach einer bestimmten Zeit wieder zurückgeschickt, sondern erst dann, wenn das Kind die nächste Grösse braucht», sagt Stämpfli.

Co-Gründerin Stämpfli hält ein sogenanntes «Bundle of Joy» in die Kamera. zvg

Dem Team von «OiOiOi» ist es ein grosses Anliegen, auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen. Aus diesem Grund können Eltern seit diesem Mai die Kleidungsstücke für ihre Kinder selbst auf der Website auswählen und so ihr eigenes Paket zusammenstellen. Vorher wurden die Kleider in sogenannten «Surprise Boxes» versandt, man wusste also nicht, was drin ist.

Auch das grosse Paket mit 20 Kleidungsstücken ist erst seit vergangenem Mai verfügbar und infolge von Kundenfeedbacks ins Sortiment aufgenommen worden. «Viele Eltern äusserten den Wunsch, mit unseren Kleidern den gesamten Bedarf abdecken zu können», sagt Stämpfli.

Mit dem Start-up wollen Stämpfli und ihr Team nicht nur eine praktische und kostengünstigere Alternative für Eltern schaffen, sondern auch ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzen. Sie sagt:

«Wir beziehen unsere Kleider einerseits ausschliesslich von nachhaltigen Brands und andererseits konsumieren wir sie durch das Mietmodell auch nachhaltig.»

So spart das Unternehmen insgesamt rund 70 Prozent an CO 2 -Emissionen ein und verringert zusätzlich den Textilabfall, heisst es auf seiner Website. Im Schnitt wechseln die Kleider bei «OiOiOi» alle sieben Wochen ihre Besitzer.

Bevor sie an eine andere Familie weitergegeben werden, gelangen die Kleider ins Lager des Start-ups in Schlieren, wo sich auch gleichzeitig die Büros und eine Wäscherei befinden. Danach landen die Kleider sauber und frisch bei den nächsten Kunden.

Bei vielen Kunden entsteht der Wunsch nach weiteren Kleidergrössen

Obwohl vor allem frischgebackene Eltern oftmals viele Kleider geschenkt bekommen, besteht laut «OiOiOi» auf dem Markt eine grosse Nachfrage, die laufend wachse. «Immer mehr werdende Eltern beginnen auch, sich bei Freunden und Familie einen Gutschein von ‹OiOiOi› zu wünschen. Das ist für uns natürlich eine sehr positive Entwicklung», sagt Stämpfli.

Zurzeit bietet das Start-up Kleidergrössen für Kinder zwischen null und etwa zwei Jahren an. zvg

Mit den Paketen voller Mützen, Strampler, Hosen, Bodys und Pyjamas möchte das Start-up den Leuten eine Freude machen, weshalb sie die Pakete auch «Bundles of Joy» nennen. Wenn diese Freude einmal zu gross werden sollte und sich ein Elternpaar in ein einzelnes Kleidungsstück verliebe, sei es auch möglich, dieses abzukaufen und als Erinnerungsstück zu behalten.

Laut Stämpfli nutzen viele Kundinnen und Kunden das Angebot von «OiOiOi» nach dem ersten Kind auch für das zweite. Da das Start-up zurzeit Kleidergrössen für Kinder zwischen null und etwa zwei Jahren anbietet, tauche nun bei immer mehr Kunden der Wunsch nach weiteren Kleidergrössen auf. Sie sagt:

«Viele unserer Kunden haben sich daran gewöhnt, ihre Kinderkleider von uns zu beziehen. Wenn das Kind aus der letzten Grösse herauswächst, ist es für die Eltern eine grosse Umstellung, die Kleider plötzlich anderswo zu besorgen.»

Aus diesem Grund will «OiOiOi» im Rahmen bald auch grössere Grössen für Kinder bis vier oder sogar sechs Jahre anbieten. Gleichzeitig will das Unternehmen auch ins Ausland expandieren. «Je mehr wir den normalen Konsum durch unser Kreislaufmodell ersetzen können, desto grösser ist unser ökologischer Einfluss», sagt Stämpfli.

Seit Anfang Oktober ist «OiOiOi» neben dem Onlineshop auch mit einem Pop-up-Store in der Kinderabteilung des Warenhauses «Jelmoli» an der Zürcher Bahnhofsstrasse vertreten.

