Open Sundays Schlieren sind zurück

Schlieren Nach zwei Jahren Zwangspause: Die Open Sundays sind zurück Wie so viele Veranstaltungen mussten auch die Open Sundays in Schlieren längere Zeit wegen der Coronapandemie ausfallen. Jetzt finden sie wieder statt. LiZ 02.11.2022, 11.47 Uhr

Endlich dürfen sich Kinder und Jugendliche an den Open Sundays in Schlieren mal wieder richtig austoben. Archivbild: zvg / Christian Jaeggi (2018)

Nach zwei Jahren Stillstand wegen Corona feierten am Sonntag die winterlichen Open Sundays in Schlieren ihr Comeback. Jeden Sonntagnachmittag ist die Schlieremer Sporthalle Zelgli von 13.30 bis 16.30 Uhr für alle Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse geöffnet.

«Nebst dem bewegungsreichen Programm in der Halle wird ein gesundes Zvieri angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos und es ist keine Anmeldung nötig. Mitzubringen sind Sportkleidung und Hallenschuhe», teilt die Stiftung Idée Sport mit. Die Open-Sunday-Saison von diesem Winter wurde letzten Sonntag eröffnet und dauert bis 9. April 2023. Einzig während der Weihnachts- und den Sportferien finden keine Open-Sunday-Veranstaltungen statt.

Die Kinder werden von zwei erwachsenen Projektleitenden und fünf bis sechs jugendlichen Coachs betreut. Das Team ist laut Mitteilung auch für den Umgang mit Kindern mit Behinderungen geschult. Projektleiterin in Schlieren ist Vanessa Önal, die bereits 2019 dabei war. Als neuer Projektleiter fungiert zudem Alain Lippiello. Er war bereits 2016 als Juniorcoach mit von der Partie. An der ersten Veranstaltung letzten Sonntag seien bereits rund sechzig Kinder gekommen, um sich in der Halle auszutoben. «Wir freuen uns auf die weiteren Nachmittage in der Halle», schreibt die Stiftung Idée Sport. (liz)