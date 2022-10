Schlieren Nach Vorstosswelle im Kantonsrat: Nun wollen Grüne die Kreislaufwirtschaft auch auf lokaler Ebene vorantreiben Die Grünen hatten den Regierungsrat Ende September in sechs Vorstössen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft aufgefordert. Jetzt erhöhen sie auch den Druck auf den Schlieremer Stadtrat. Lukas Elser Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Schlieremer Gemeindeparlamentarier Manuel Kampus (Grüne) möchte, dass die Schlieremer weniger Elektroschrott produzieren. Blick auf einen Müllhaufen in einer Elektrorecyclingfirma. Ennio Leanza/Keystone

Die Grünen beackern derzeit intensiv das Thema Kreislaufwirtschaft. Im September 2019 reichten die Jungen Grünen Zürich ihre Kreislauf-Initiative ein. Sie forderten einen neuen Artikel in der Kantonsverfassung, zu Gunsten eines ressourcenschonenenden Konsums mit möglichst viel Recycling.

Weil ihm der Fokus der Initianten auf Konsum zu eng gelegt war, arbeitete der Regierungsrat daraufhin einen Gegenvorschlag aus, dem der Kantonsrat Ende Januar 2022 zustimmte. Und nachdem die Jungen Grünen ihre ursprüngliche Initiative zurückgezogen hatten, stimmte das Zürcher Stimmvolk dem Gegenvorschlag am 25. September mit einem rekordverdächtigen Ja-Stimmenanteil von 89,3 Prozent zu.

Ein Tag später, am 26. September, nutzten die Grünen die Gunst der Stunde und zogen im Kantonsrat nach: Sie reichten gleich sechs Vorstösse mit Vorschlägen ein, wie man den neuen Gesetzesartikel umsetzen könnte. Und nun machen sie auch auf Gemeindeebene Druck. So reichte Manuel Kampus zusammen mit den anderen Mitgliedern der Grünen-Fraktion Schlieren zwei Tage später ein Postulat zum selben Thema ein.

Kampus fordert Tauschbörsen für Schlagbohrer in Schlieren

Manuel Kampus (Grüne), Schlieremer Gemeindeparlamentarier und Kantonsrat. zvg

In seinem Postulat fordert er den Stadtrat auf, Massnahmen für eine rasche Umsetzung des neuen Verfassungsartikels in Schlieren vorzuschlagen. Er unterstreicht, dass nicht nur der Kanton, sondern auch die Gemeinden in der Verantwortung stünden, den Artikel umzusetzen.

Er zeigt gleich auch mögliche Handlungsfelder auf. Zum Beispiel beim Bau, wo trotz Verbesserungen immer noch grosse Mengen an Abfällen anfallen würden, die nicht recycelt werden. Er spricht das Thema Food-Waste an und verweist darauf, dass abgelaufene Backwaren günstiger verkauft oder öffentliche Kühlschränke aufgestellt werden könnten.

Weiter schlägt Kampus vor, dass die öffentliche Hand Tauschbörsen für Maschinen schafft, die nicht täglich im Einsatz stehen, etwa für Hochdruckreiniger oder Schlagbohrer. So könne man der Ansammlung von Elektroschrott entgegenwirken. Als Tauschlokale könnten gemäss Kampus öffentliche Gebäude wie Bibliotheken dienen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen