Nach schlechtem Wahlresultat: Miese Stimmung bei SP Schlieren?

Schlieren Nach dem Scheitern im ersten Wahlgang scheint die Stimmung in der SP nicht allzu rosig zu sein Kritiker werfen der Schlieremer Parteileitung unfaires Verhalten und Blossstellung von einzelnen Mitgliedern vor. Der SP-Vorstand stellt sich hinter seine Schlüsselfiguren und bestreitet die Vorwürfe von wegen streng-hierarchischem Führungsstil. Lukas Elser Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Keiner der beiden offiziellen Kandidaten Markus Bärtschiger (SP) und Beat Kilchenmann (SVP) hat im ersten Wahlgang der Schlieremer Stadtpräsidentenwahl das absolute Mehr erreicht. Bestimmte SP-Politiker haben jetzt schlechte Laune. Severin Bigler/LiZ

Was ist bei der SP Schlieren los? Zuerst gelingt ihrem amtierenden Stadtpräsidenten Markus Bärtschiger die Wiederwahl für seine zweite Amtszeit nicht auf Anhieb. Weder er noch SVP-Konkurrent Beat Kilchenmann erreichte bei den Gesamterneuerungswahlen vom Sonntag das absolute Mehr.

Am Mittwoch folgte ein Leserbrief in der «Limmattaler Zeitung», der es in sich hatte. Für den Bezirksgerichtspräsidenten und Geroldswiler alt Gemeinderat Stephan Aeschbacher, der auch Vorstandsmitglied der SP Limmattal ist, ist das Resultat von Bärtschiger nicht bloss ein «Betriebsunfall», sondern «eine schallende Ohrfeige». In Dietikon und Winterthur seien die SP-Stadtpräsidenten schliesslich souverän in ihrem Amt bestätigt worden. Aeschbacher fragt, ob Bärtschiger «auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig» tanze, weil dieser auch noch Kantonsrat ist und einige andere politische und gesellschaftliche Verpflichtungen innehat.

Dann kommt etwas, das aufhorchen lässt:

«Dass längst nicht alle Genossinnen und Genossen in Schlieren vorbehaltlos hinter Markus Bärtschiger stehen, ist ein offenes Geheimnis.»

Sodann stellt Aeschbacher zur Debatte, Bärtschiger für den zweiten Wahlgang mit einem alternativen Kandidaten auszuwechseln.

Machtspiele, Diskriminierung, Zerwürfnis

Ist die SP zerstritten? Das Thema interessiert über die SP und Schlieren hinaus, wie ein Blick auf Facebook zeigt. Mehrere Politiker aus Dietikon, der Effretiker SVP-Kantonsrat René Truninger, Bärtschigers Konkurrent Beat Kilchenmann und weitere reagierten auf einen Beitrag, in dem SVP-Kantonsrat und alt Stadtrat Pierre Dalcher den Leserbrief zum Thema machte.

In der Schlieremer SP hat man indes wenig Lust, die Sache öffentlich und mit Namen zu kommentieren. Mehrere Angefragte wollen sich ihre Karriere nicht verbauen oder fürchten, dass Kritik ihrer Partei schaden könnte.

Nur hinter vorgehaltener Hand äussern manche ihre Kritik. Sie erzählen von Machtspielen, einem unfairen und unkooperativen Umgang gegenüber Andersdenkenden, von öffentlicher Blossstellung einzelner Mitglieder, einem herablassenden Ton und Diskriminierung. Die Rede ist auch von einem Zerwürfnis zwischen der alten SP-Garde und neuen Mitgliedern.

Probleme mit hierarchischem Führungsstil?

Viel Engagement für die SP: Der Schlieremer Parlamentarier Walter Jucker. zvg

Wenn man sich in SP-Kreisen umhört, fällt im Zusammenhang mit den mutmasslichen Problemen immer wieder der Name Walter Jucker. Ein grosser Teil der Kritik scheint an das SP-Urgestein gerichtet zu sein. Es heisst aber auch, dass der Parlamentarier nicht viel zu befürchten habe, da er wegen seines Engagements und seiner Kompetenz von Parteileitung und vielen Mitgliedern gestützt werde.

Das Gesprächsthema Jucker ist auch in einem nicht eingeweihten Kreis angekommen. Bürgerliche, die anonym bleiben möchten, sagen, dass der «Haussegen in der SP offenbar schief steht». Zudem würde während der Parlamentsdebatte immer wieder darüber gespöttelt, dass bei der SP keine freie Stimmabgabe herrsche. Jemand habe einmal offen gesagt: «Müender zerscht de Walti frage?» Es sei auffallend, wie oft die SP einheitlich stimme.

Aus einem anderen bürgerlichen Mund heisst es:

«Walter Jucker hat die Partei ganz klar im Griff. Intern hat man Probleme, wenn man sich mit ihm anlegt.»

Bei der SP würde ein Männergremium hierarchisch bestimmen, was gestimmt werde. Gemeint sind die aktuellen Vorstandsmitglieder Leuchtmann, Bärtschiger und Jucker, mitgemeint ist aber auch Parlamentarierin Rixhil Agusi.

Zwei prominente Austritte und ein aufgewärmter Streit

Überprüfen lassen sich die Vorwürfe schwer. Fakt ist: Vor zwei Jahren sind aus Protes gleichzeitig zwei damalige Parlamentsmitglieder aus der Partei ausgetreten: Roger Seger und Silvia Meier-Jauch. Die beiden sprachen damals von fehlendem Respekt und unakzeptablem Verhalten innerhalb von Partei und Vorstand. Man griff auch zum Wort «Mobbing».

Ein paar Tage später traten auch die Grünen aus der gemeinsam mit der SP gebildeten Fraktion aus – obwohl die Grünen allein keine Fraktionsstärke hatten. Auf Anfrage will Dominik Ritzmann, der vor dem Austritt die gemeinsame Fraktion präsidierte, betont haben, dass seine Partei aus rein strategischen Gründen aus der Fraktion ausgetreten sei. Den aktuellen Zustand der SP will er nicht kommentieren.

Der damalige Streit war heftig. Vor dem Austritt von Seger und Meier hat man sich sogar mit dem Co-Präsidium der Kantonalpartei, Priska Seiler-Graf und Andreas Daurù, zu einer Aussprache getroffen. Daurù sagte zu diesem Zeitpunkt, dass die Differenzen in Schlieren ihren Ursprung auf persönlicher Ebene hätten. Der ausgetretene Seger vermutete wiederum, dass hinter dem Streit Neid auf eine bei Wahlen gut abschneidende Kandidatin stecken könnte.

Eine Politikerin stand im Zentrum des Streits

Parlamentarierin Yvonne Brändle-Amolo. Zvg

Wie mehrere Quellen bestätigen, stand im Zentrum des Streits SP-Gemeinderätin Yvonne Brändle-Amolo. Sie sass von 2018 bis 2020 im Vorstand der SP Schlieren, ehe sie aus dem Vorstand ausschied. Brändle-Amolo wollte auf Anfrage keine Stellung nehmen. Mit ihr im Vorstand waren damals Roger Seger, Rixhil Agusi, Leila Drobi, Walter Jucker, Pascal Leuchtmann, Markus Bärtschiger und alt Parlamentarier Jürg Brem.

Ob der Konflikt inzwischen beigelegt ist, darf bezweifelt werden. Auffallend ist nämlich, dass die Bisherige Brändle-Amolo für die Parlamentswahlen vom 13. März auf der Wahlliste nur einen Platz auf den mittleren Rängen erhalten hatte. Die 2018 ins Parlament gewählte Brändle-Amolo war nach zwei neu Kandidierenden und einem erst gerade Nachgerückten gelistet.

Dabei sollte sie als Frau bei der SP eigentlich Chancen auf einen besseren Listenplatz haben. Zudem ist sie über die Stadt Schlieren hinaus bekannt. Und nun wurde sie auch wiedergewählt.

Nur einer will etwas sagen

Der einzige, der zur aktuellen Parteisituation namentlich genannt werden will, ist der im Streit 2020 ausgetretene Roger Seger:

«Ich kann nachvollziehen, dass Markus Bärtschiger die Unterstützung fehlt. Ich finde es auch in Ordnung, wenn nach zwölf Jahren SP im Stadtpräsidium nun wieder ein bürgerlicher Kandidat ins Präsidium kommen würde.»

So fühlten sich auch die bürgerlichen Stimmberechtigten wieder von ihrem Stadtpräsidenten repräsentiert.

SP-Vorstand nimmt Markus Bärtschiger in Schutz

Der SP-Vorstand stellt sich hinter den kritisierten Stadtpräsidiumskandidaten: «Markus Bärtschiger wurde an der SP-internen Wahl ohne Gegenstimme wieder für die Wahl bestimmt und hat daraufhin bei der Stadtratswahl das zweitbeste Resultat erzielt. Warum sollte die SP Schlieren den bestgewählten Mann unter allen Stadtratskandidierenden nicht nochmals als Präsident vorschlagen?»

Beim Thema Mitgliederverlust betont man, dass die SP Schlieren seit dem Amtsantritt von Walter Jucker als Parteipräsidenten einen Mitgliederzuwachs von 50 Prozent verzeichnet habe. Inzwischen haben andere das Zepter übernommen, aktuell ist Parlamentarier Kushtrim Aziri Präsident. Zum Thema Zerwürfnis zwischen Altgedienten und Neuen heisst es: «Die SP Schlieren hat eben einen Generationenwechsel vollzogen, natürlich kann es in solchen Konstellationen auch mal zu Diskussionen kommen.» Man betont aber, dass die Verjüngungskur die alte Garde besonders gefreut habe.

Beim Thema Walter Jucker und dem Vorwurf, alle müssten nach seiner Pfeife tanzen, schreibt die SP, dass gelegentliche Meinungsverschiedenheiten dazugehörten. Und weiter: «Die SP Schlieren ist demokratisch organisiert und alle wichtigen Entscheide fallen per Mehrheitsentscheid.»

Aber auch: «Dass im Einzelfall Unterlegene keine Freude daran haben, ist nachvollziehbar, gehört aber nun mal dazu.» Weiter wird betont, dass es «in letzter Zeit bei personellen Entscheiden keine knappen, sondern nur einstimmige und grossmehrheitlich gefällte demokratische Entscheide in der SP Schlieren gegeben» habe.

An konkrete Personen gerichtete Vorwürfe werden nicht kommentiert

Zu personenbezogenen Vorwürfen will man keine Stellung nehmen. Verneint wird, dass es einen Fraktionszwang innerhalb der Partei gebe. Abweichende Meinungen seien möglich, am Schluss seien die Politiker nur den Wählern gegenüber verpflichtet. Zudem seien mehrere Entscheide mit nicht einstimmigen SP-Stimmen gefällt worden.

Es heisst aber auch:

«Es liegt im Kern der Sache, dass es auf die Dauer schwierig wird, wenn ein Mitglied der Fraktion zu jedem Geschäft eine andere Meinung äussert als die Mehrheit.»

Wer damit gemeint ist, steht im Schreiben nicht.

Die Brändle-Amolo betreffende Abstimmung über die Reihenfolge der Kandidierenden auf der Wahlliste sei offen, demokratisch und fair verlaufen. Und die Platzierung von Neuen vor Bisherigen habe in der SP Schlieren Tradition. Der Vorstand wird aber auch konkret:

«Die SP braucht im lokalen Parlament Leute, die sich speziell für die Belange in Schlieren einsetzen und sich intensiv engagieren.»

Brändle-Amolo fällt vor allem durch ihr Engagement für die Rechte der Frauen und gegen Rassismus auf. Vielleicht bewegt sie sich damit in den Augen mancher SP-Politiker auf einem etwas zu nationalen respektive internationalen Parkett.

Klar ist: Die SP hat letzten Sonntag bei den Parlamentswahlen am meisten Stimmen von allen Parteien geholt und ist zusammen mit der SVP die stärkste Partei im Parlament. Den Erfolg kann man der Parteiführung nicht absprechen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen