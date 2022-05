Schlieren Nach Rodung am Bach schaltet sich nun Parlamentarierin Hanna Locherer (GLP) ein Hanna Locherer (GLP) fragt den Schlieremer Stadtrat, wieso am Bach bei der Uitikonerstrasse die Büsche weg sind. David Egger 17.05.2022, 07.23 Uhr

Hanna Locherer (GLP) will genau wissen, was es mit der Rodung auf sich hat. zvg

Die im Februar neu gewählte Schlieremer Parlamentarierin Hanna Locherer (GLP) hat kürzlich ihren ersten Vorstoss eingereicht. Im April seien an der Uitikonerstrasse – an der Ecke gegenüber der Trublerhütte – «die Büsche direkt am Bach alle gerodet worden», schreibt sie in ihrer Kleinen Anfrage. Nun sei «nackter Boden» zu sehen.