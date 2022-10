Schlieren Nach Entwicklungsstau wird das Zelgli-Quartier umgebaut Gleich sechs Bauprojekte stecken derzeit in der Pipeline. Anwohner begrüssen es – grundsätzlich. Lukas Elser Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kran über dem Zelgli-Quartier: Das Restaurant Grotto Beizli, dahinter befindet sich die Baustelle der neuen Lacheren-Überbauung. Lukas Elser Auf dem Abstellplatz bei der Engstringerstrasse 55 sind Baugespanne hochgezogen. Lukas Elser Gebaut wird über die Stadtgrenze hinaus: Bauarbeiten an der Weiningerstrasse 7 in Unterengstringen. Lukas Elser So soll dereinst das Haus an der Engstringerstrasse 37 aussehen. zvg Und so die Überbauung Lacheren am Limmatweg. zvg

Das Zelgli-Quartier in Schlieren erfährt derzeit eine grössere Veränderung. Links und rechts der Engstringerstrasse werden Baugespanne und Kranen hochgezogen. Ein Spaziergang entlang der Kantonsstrasse von der Engstringerkreuzung in Schlieren bis kurz vor der Limmat in Unterengstringen zeigt, dass derzeit sechs Bauprojekte in den Startlöchern stehen – oder bereits weit fortgeschritten sind.

Ein Quartierspaziergang mit sechs Stationen

Erste Station Engstringerstrasse 37: Das alleinstehende Haus soll abgebrochen und durch ein Mehrfamilienhaus ersetzt werden. Das Projekt ist bereits ausgesteckt. Die Grundeigentümerin Dein Immobilien AG in Schlieren lässt hier ein 11,4 Meter hohes, viergeschossiges Flachdach-Mehrfamilienhaus mit einer Gartenmaisonette-Wohnung in Erd- und 1. Obergeschoss von total 189 Quadratmetern erstellen.

Darüber folgt eine 109 Quadratmeter umfassende Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung im 2. Obergeschoss und schliesslich noch eine Dreieinhalb-Zimmer-Dachwohnung von 70 Quadratmetern.

Im Untergeschoss sind eine Autoeinstellhalle mit vier Parkplätzen sowie Kellerräume geplant. Die Zufahrt zur Tiefgarage soll über den Maienweg erfolgen. Der Baustart ist auf das Frühjahr 2023 geplant. Die Bauarbeiten sollen ein Jahr dauern.

Ausgesteckt ist auch dieses Haus an der Engstringerstrasse 37. Lukas Elser

Ein paar Schritte weiter Richtung Unterengstringen zur Engstringerstrasse 28. Das Haus mit dem Restaurant Beizli Grotto und seiner Wohnung soll noch diesen Oktober abgebrochen und durch ein dreigeschossiges, 14 Meter hohes Mehrfamilienhaus mit sieben Kleinwohnungen und vier Aussenparkplätzen ersetzt werden. Der Bezug der Mietwohnungen ist auf Herbst 2023 vorgesehen.

Auch auf der Abrissliste: das Restaurant Grotto Beizli an der Engstringerstrasse 28. Lukas Elser

Während sich das «Grotto»-Projekt noch in der Planungsphase befindet, ist das Projekt Lacheren etwas weiter nördlich bereits weit fortgeschritten. So wurden Anfang 2021 die drei blass orangenen Mehrfamilienhäuser an der Limmatstrasse, zwischen Engstringerstrasse und Lachernweg, zurückgebaut. Und nun steht an ihrer Stelle das Mauerwerk eines weiteren Neubauprojekts.

Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal erstellt hier anstelle ihrer alten Häuser eine zweiteilige, moderne Überbauung mit Tiefgarage. Die 36 neuen Mietwohnungen sollen im Frühjahr 2023 bezogen werden können.

Schon fortgeschritten: die neue Überbauung Lacheren an der Limmatstrasse von der Engstringerstrasse her gesehen. Lukas Elser

In unmittelbarer Nachbarschaft dazu befindet sich auf der linken Seite der Kantonsstrasse, neben der Engstringerstrasse 55, ein Autoabstellplatz. Hier ist ein neues Mehrfamilienhaus geplant. Zwei private Bauherren aus Zürich möchten für 750’000 Franken ein vierstöckiges, knapp 11 Meter hohes, 12 Meter langes und knapp 9 Meter breites Giebeldachhaus erstellen.

Insgesamt sind sechs Wohnungen geplant, zwei davon sind Dachwohnungen. Das Haus soll mit mehreren Balkonen und einem Lift ausgestattet werden. Weiter sieht das Projekt einen grünen Aussenbereich mit Sitzbänken, einem Tisch und Spielmöglichkeiten vor.

Eine Tiefgarage soll es nicht geben, dafür aber sechs überdachte Aussenparkplätze. Der Baubeginn soll demnächst erfolgen, das Bauende ist auf Dezember 2023 terminiert. Wer sich dafür interessiert: Die Pläne sind noch bis am 12. Oktober im Stadthaus einsehbar.

Auf diesem Autoabstellplatz neben dem Haus an der Engstringerstrasse 55 wird auch bald gebaut. Lukas Elser

130 Meter davon entfernt liegen die fünf gelben, teils hundertjährigen Häuser bei der Engstringerstrasse 50, 52, 54a, 56 und 56a, unmittelbar vor der Gemeindegrenze zu Unterengstringen. Auch sie sollen abgerissen werden und drei Mehrfamilienhäusern mit 23 Wohnungen weichen. Das Projekt soll rund 9,4 Millionen Franken kosten. Ursprünglich hätten die Häuser bereits im Frühsommer abgerissen werden sollen. Wegen kleinerer Verzögerungen erwartet man nun den Baustart im November, wie es bei den Verantwortlichen auf Anfrage heisst.

Hier setzt die Abrissbirne künftig auch an: bei den gelben Häusern an der Engstringerstrasse 50 bis 56a. Lukas Elser

Und zum Schluss des Spaziergangs geht die Reise noch ein paar Schritte über die Stadtgrenze von Schlieren hinaus nach Unterengstringen. Auf der linken Seite der Kantonsstrasse, die hier bereits Weiningerstrasse heisst, befindet sich ein Projekt mitten im Bau. Das Einfamilienhaus an der Weiningerstrasse 7 wurde abgerissen. An seiner Stelle entsteht hier ein neues Dreifamilienhaus. Der Projektstart erfolgte im Dezember 2021, einzugsbereit soll das Haus im Frühjahr 2023 sein.

Bereits auf Unterengstringer Boden, aber noch im Zelgli-Quartier, wird auch an der Weiningerstrasse 7 gebaut. Lukas Elser

Parlamentarier Michael Koger: Wenig Entwicklung in letzten Jahren

SP-Gemeindeparlamentarier und Anwohner Michael Koger. zvg

Gemäss dem im Zelgli-Quartier wohnenden Schlieremer SP-Gemeindeparlamentarier Michael Koger hat sich das Quartier in den vergangenen Jahren im Vergleich zum Rest von Schlieren wenig entwickelt. Und nun entlade sich dieser Entwicklungsstau in verschiedenen Bauprojekten.

Er sagt auch, dass viele Einfamilienhäuser unternutzt seien, weil die Kinder, die einst dort wohnten, längst ausgezogen seien, und nun nur noch ihre Eltern hier wohnten. So berge das Zelgli-Quartier viel Potenzial für Bauprojekte. Diese Entwicklung hält er für positiv, wie er betont, da so junge Familien Wohnraum erhalten könnten.

Stadtrat Kunz: Betroffen sind vor allem Mehrfamilienhäuser

Bau- und Planungsvorstand Stefano Kunz (Mitte). zvg

Bau- und Planungsvorstand Stefano Kunz (Mitte) bestätigt, dass gemäss Bau- und Zonenordnung im Quartier immer noch Verdichtungspotenzial besteht. Er glaubt aber, dass die bauliche Veränderung in erster Linie Mehr- und nicht Einfamilienhäuser betreffen wird. Denn die Parzellen der Einfamilienhäuser seien oft zu klein, als dass sich ein Ersatz durch einen Neubau lohnen würde.

Die Quartierbewohner zeigen derweil, dass sie sich der Veränderung in ihrem Quartier nicht vollständig verschliessen möchten. Wenn ein altes Haus abgerissen wird, blickt man zuweilen zwar etwas wehmütig hinterher. So sagte eine Mutter, die ihr Kind vom Kindergarten Zelgli abholt:

«Wenn alte Häuser, die noch schön sind, abgerissen werden, finde ich es schon schade.»

Gleichzeitig geben verschiedene Bewohner zu verstehen, dass sie die bauliche Entwicklung begrüssen, solange sie das Quartier aufwerte – und Wohnraum geschaffen werde, den man auch bezahlen könne, wie dieselbe Mutter kritisch hinzufügt.

