Schlieren Nach einem Jahr als höchster Schlieremer: «In meinem Präsidialjahr blieb mir wirklich nichts erspart» Heute Montag ist der letzte Arbeitstag von Sasa Stajic (FDP) als Schlieremer Gemeinderatspräsident. Er blickt zurück auf ein turbulentes Jahr. Im Gespräch erklärt er seinen Stichentscheid, seine Haltung zu einer Stadtratskandidatur und die grosse Freude der serbischen Community über sein Amtsjahr. Alex Rudolf 12.04.2021, 04.00 Uhr

Sasa Stajic (FDP) wurde vor einem Jahr zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgte auf Walter Jucker (SP). Archivbild: Sandra Ardizzone

Sie wurden inmitten einer turbulenten Zeit zum höchsten Schlieremer gewählt. Wie haben Sie sich geschlagen?

Sasa Stajic: Hoffentlich gut. Letztlich entscheiden jedoch meine Kolleginnen und Kollegen darüber, wie ich meine Arbeit gemacht habe. Von verschiedenen Seiten aus dem Gemeinderat wie auch vom Parlamentsbüro erhielt ich aber positive Rückmeldungen, was mich sehr freut.

Wegen Corona war der Parlamentsbetrieb erst gar nicht, dann eingeschränkt und schliesslich in der Sporthalle Unterrohr möglich. Gefühlt mussten Sie jeden dritten Redner darauf aufmerksam machen, das Mikrofon nach dem Votum zu putzen.

Es war in der Tat eine Herausforderung. Einerseits waren die räumlichen Distanzen grösser und ich musste streng darauf achten, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden. Dies machte die Arbeit natürlich auch spannend. Ohne die grossartige Arbeit des Büros des Gemeindeparlaments sowie die Unterstützung meiner Ratskolleginnen und Ratskollegen wäre alles sehr viel schwieriger gewesen.

Die GLP verlangt in einem Vorstoss, Gemeinderatsmitglieder, die der Risikogruppe angehören, noch besser zu schützen.

Daran arbeitet das Büro gerade. Diesem Vorstoss möchte ich nichts vorwegnehmen. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Sache nicht so einfach ist, wie man denkt. Denn auf übergeordneter Ebene gibt es ganz klare gesetzliche Grundlagen für einen Parlamentsbetrieb. Beispielsweise würde sich allein schon eine geheime Abstimmung als grosse Herausforderung erweisen, wenn einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier nicht vor Ort wären. Zudem bin ich der Ansicht, dass wir stets versucht haben, allen Parlamentsmitgliedern eine Teilnahme zu ermöglichen.

Budgetsitzungen sind in Schlieren stets lange und intensiv. Vor einem Jahr gelangte der Stadtrat sogar an den Bezirksrat wegen unrechtmässiger Kürzungen. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?

Abläufe von Budgetdebatten lassen sich nur schwer vorhersehen, da es sich um einen demokratischen Prozess handelt. Alle dürfen mitreden. Vorgängig braucht es aber einen regen und offenen Austausch mit den Fraktionen und dem Stadtrat. Zudem muss man genau abklären, ob ein Änderungsantrag rechtens ist oder nicht. Hier muss der Parlamentspräsident auch mutig sein und bei offenen Fragen notfalls die Sitzung unterbrechen. Sonst landen wir wieder vor dem Bezirksrat.

Auch forderten Sie mehrmals Rednerinnen und Redner auf, beim Thema zu bleiben, wenn diese abschweifen. Fiel dies schwer?

Weil ich nur unterbrach, wenn ich es für absolut notwendig hielt, hatte ich keine Probleme damit. Da muss man auch die Parteizugehörigkeit abstreifen und sich für eine gute Debatte einsetzen. In meinem Präsidialjahr musste ich auch einige Male Fraktionskollegen zurechtweisen, was zugegebenermassen nicht einfach war.

Ihnen wurde auch die Ehre zuteil, einen Stichentscheid zu fällen. Die Motion aus der FDP-Fraktion, die verlangt, dass der Stadtrat von sieben auf fünf Mitglieder reduziert wird, wurde nur dank Ihnen an den Stadtrat überwiesen.

Mir blieb in meinem Präsidialjahr wirklich nichts erspart (lacht). Den Stichentscheid zu fällen, fiel mir aber leicht. Denn ich als Parlamentspräsident hatte die Möglichkeit, mein Ja zur Überweisung zu begründen. Das ist ein riesiger Vorteil, da der Entscheid für die Öffentlichkeit so viel nachvollziehbarer ist.

Was werden Sie am Amt vermissen?

Sicher die interessanten Begegnungen in den Kommissionen und dem Büro des Parlaments. Auch der Austausch mit dem Stadtpräsidenten Markus Bärtschiger (SP) war stets spannend. Es stimmt mich ein wenig traurig, ist das Jahr bereits vorüber.

Vielleicht treten Sie in Markus Bärtschigers (SP) und Rolf Wegmüllers (damals CVP) Fussstapfen und werden nochmals für das Präsidium portiert.

Schauen wir. Nach drei Jahren auf dem «Bock» werde ich für mindestens ein Jahr wieder als ganz normaler Parlamentarier wirken.

Mindestens ein Jahr? Dann sind Wahlen. Hoffen Sie auf den Einzug in den Stadtrat?

Im kommenden Jahr sicher nicht. Aus beruflichen Gründen ist es mir derzeit nicht möglich, mein Pensum zu reduzieren. Dies möchte ich im Moment auch nicht, da mir meine Aufgaben viel Freude bereiten. Ich wurde schon von einigen Seiten darauf angesprochen, ob ich mir ein Stadtratsmandat nicht vorstellen könne. Eine Kandidatur in fünf oder neun Jahren ist denkbar. Aber erst warte ich die Ergebnisse der Motion «Fünf statt sieben Stadträte» ab. Darin werden höhere Pensen vorgeschlagen, was das Amt für jemanden wie mich, der nicht Teilzeit arbeiten kann, attraktiv macht.

Sie sind der erste Schlieremer Gemeinderatspräsident mit Wurzeln im Balkan. Wurde dies zum Thema?

Ich erhielt ein riesiges Echo, was ich so nie erwartet hätte. Neben den lokalen Medien schrieben auch serbische Portale und Zeitungen über meine Wahl. Von dieser Welle war ich überwältigt und teils auch sprachlos. Doch nicht nur in den Medien, sondern auch im echten Leben war die Freude spürbar. Ich hoffe, dass ich mit meiner Präsenz einige Leute dazu motivieren konnte, sich zu integrieren. Noch mehr freuen würde es mich, wenn sie sich auch für Politik interessieren würden.

Zur Person Sasa Stajic Der 47-jährige Sasa Stajic kam 1995 aus Serbien in die Schweiz. Zuerst arbeitete er als Pizzaiolo und als Hilfsarbeiter. Später studierte er Ökonomie und erwarb einen Abschluss in Business Administration. Heute leitet er die kaufmännische Abteilung und ist Mitglied der Geschäftsleitung der Sortimo Walter Rüegg AG in Oberhasli. Vor zehn Jahren wurde er für die FDP in die Schlieremer Bürgerrechtskommission gewählt und vor vier Jahren trat er ins Parlament ein. Stajic ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. (aru)

Letzte Frage: Wegen der Pandemie konnte während Ihres Amtsjahres keine Parlamentsreise durchgeführt werden. Traditionell geht es in den Heimatort des Präsidenten. Wo wären Sie hingegangen?

Das finde ich in der Tat schade, dass ich keine solche Reise durchführen konnte. Bereits früh stand fest, dass sie nicht zu Stande kommt, daher machte ich mir keine grossen Gedanken, wohin es gegangen wäre. Einerseits bin ich gebürtiger Serbe und andererseits auch waschechter Schlieremer, denn ich habe in der Schweiz noch in keiner anderen Gemeinde gewohnt. Daher wäre meine Reise wohl eine Mischung aus diesen beiden Heimaten geworden, wo ich beim serbischen Teil auf die Hilfe einer kulturellen Organisation zurückgegriffen hätte.