Schlieren Nach drei Jahren zurück auf die Bühne: Die Stadtjugendmusik begeisterte das Publikum nach langer Coronapause Unter dem Motto «Back on Stage» gaben die Stadtjugendmusik Schlieren, die Jugendmusik rechtes Limmattal sowie die Tambouren der Kreismusik Limmattal am Samstagabend in der Aula des Schulhauses Reitmen ihr erstes gemeinsames Jahreskonzert. Christian Murer Jetzt kommentieren 05.02.2023, 18.15 Uhr

Das Konzert in der Schlieremer Reitmen-Aula war gleich in mehrfacher Hinsicht speziell. Christian Murer Es war nämlich für die Stadtjugendmusik Schlieren das erste Jahreskonzert seit drei Jahren. Christian Murer Zudem handelte es sich um das erste offizielle gemeinsame Jahreskonzert mit der Jugendmusik rechtes Limmattal. Christian Murer Die Stadtjugendmusik Schlieren und die Jugendmusik rechtes Limmattal haben schon ihren Probenbetrieb zusammengelegt, nun folgte das erste offizielle gemeinsame Jahreskonzert. Christian Murer Beide werden dirigiert von Anton Shaposhnyk. Christian Murer Ebenfalls mit von der Partie waren die Tambouren der Kreismusik Limmattal. Christian Murer Die Tambouren eröffneten das Jahreskonzert. zvg/Markus Ehrengruber Und sie begeisterten nach der Pause unter anderem mit dem Stück «Fassmannschaft». zvg/Markus Ehrengruber Die Tambouren der Kreismusik Limmattal bewiesen viel Rhythmusgefühl. zvg/Markus Ehrengruber Die Stadtjugendmusik Schlieren und die Jugendmusik rechtes Limmattal begeisterten das Publikum. Christian Murer Das Motto lautete «Back on Stage». Christian Murer Zurück auf der Bühne fühlen sich die jungen Musikerinnen und Musiker wohl. Christian Murer Unter anderem wurde ein «The Best of James Bond» gespielt. Christian Murer Auch mit «Rhapsody in Blue» wussten die Stadtjugendmusik Schlieren und die Jugendmusik rechtes Limmattal zu überzeugen. Christian Murer Ebenso wurde ein Udo-Jürgens-Potpourri gespielt. Christian Murer Mit «Happy Marching Band» wurde eine stimmungsvolle Zusammenstellung beliebter amerikanischer Folksongs geboten. Christian Murer Der Eintritt zum Konzert war frei, es gab aber eine Kollekte. Christian Murer Total spielten die Stadtjugendmusik Schlieren und die Jugendmusik rechtes Limmattal zehn Stücke. Christian Murer Zum Abschluss wurde der «Sächsilüüte-Marsch» aufgeführt, ... Christian Murer ... was wiederum für begeisterten Applaus sorgte. Christian Murer

Nach drei sehr langen Jahren war es am Samstagabend wieder so weit. Die musizierenden Jugendlichen freuten sich riesig, dass sie nach einer langen Pause wieder ein würdiges Jahreskonzert präsentieren konnten. Auch in anderer Hinsicht war das Jahreskonzert 2023 in der grossen Aula des Schulhauses Reitmen in Schlieren ganz speziell. Denn die Stadtjugendmusik Schlieren und die Jugendmusik rechtes Limmattal führten erstmals offiziell ein gemeinsames Jahreskonzert auf, nachdem sie den Probebetrieb in der Pandemiezeit zusammengelegt hatten. Ebenfalls mit dabei: die Tambouren der Kreismusik Limmattal.

Neuer Tambourenleiter Cyril Fehr

Unter dem sinnigen Motto «Back on Stage» stand das diesjährige Jahreskonzert der Stadtjugendmusik Schlieren. Zum dritten Mal wurde es dirigiert von Anton Shaposhnyk. Seit Oktober 2018 leitet der 30-Jährige die SJMS sowie deren Juniorband.

Eröffnet wurde das Konzert von den Tambouren mit den drei Stücken «Zürileu», «Happy Landing» und «Cola Pet». Diese kamen schlicht sensationell daher und es war beeindruckend, wie die Tambouren das dritte Stück mit Colaflaschen spielten. Es war dies das letzte Konzert der Tambouren unter der Gesamtleitung von Raffael Hotz, der symbolisch den Majorstab an seinen Nachfolger Cyril Fehr weitergab.

Von James Bond bis Udo Jürgens

Nach dem Aufritt der Tambouren machten die jugendlichen Musikerinnen und Musiker mit dem «Cornfield Rock» weiter, ehe mit «The Best of James Bond» ein sehr spielerisches Medley von Soundtrack-Favoriten folgten. Nach «Rhapsody in Blue» ging es mit dem Potpourri Udo Jürgens weiter. Seine bekannten Evergreens erklangen in erstaunlicher Perfektion. Noch vor der Pause überraschten die Jungmusiker mit «Happy Marching Band», einer stimmungsvollen Zusammenstellung beliebter amerikanischer Folksongs.

Nach der Pause trommelten die Tambouren weitere drei attraktive Stücke wie etwa die «Fassmannschaft». Und auch das Korps brillierte mit fünf weiteren bekannten Werken. Den Sechseläuten-Marsch gab es abschliessend als Mitklatsch-Zugabe. Für den visuellen Zauber sorgte die Schlieremer Firma effekte.ch.

Die Schlieremer Stadträtin Manuela Stiefel (parteilos) war vom Jahreskonzert angetan: «Es hat mich sehr beeindruckt, zu sehen, wie gestärkt sich die beiden Jugendmusikvereine nach der schwierigen Zeit der Pandemie ihrer Zukunft stellen.» Zusammen mit den Tambouren der Kreismusik Limmattal sei ihnen ein tolles Konzert gelungen. «Persönlich hat mich auch das klangvolle Waldhornsolo von Alessandro Kunz sehr berührt», so Stiefel.

Und Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) doppelte nach: «Das war ein spannend zusammengestelltes Programm mit vielen Musikstücken aus dem englischsprachigen Raum, von den jungen Musikerinnen und Musikern wunderbar vorgetragen. Da kann ich diesen nur noch zurufen: Well done – gut gemacht!»

Dirigent Anton Shaposhnyk resümierte zufrieden: «Alles hat geklappt. Das Orchester und ich verstehen uns wirklich sehr gut.»

