Schlieren Schon in den 1980er-Jahren hat er den Kindergärtnern gezeigt, wie man den Fussgängerstreifen überquert Johannes «Jonny» Lanz tritt nach über 40 Jahren bei der Stadtpolizei Schlieren in den Ruhestand. In dieser Zeit hat er nicht nur Erfreuliches erlebt. Lukas Elser Jetzt kommentieren 09.02.2023, 11.59 Uhr

Johannes Lanz stammt ursprünglich aus Thun, er wohnt aber schon seit Jahrzehnten in Schlieren. Andrea Zahler

(7. Februar 2023)

Polizisten machen sich manchmal, auch berufsbedingt, unbeliebt. Etwa wenn sie einem Vater eine Busse aufdrücken, weil er seinem Kleinkind auf dem Trottoir das Velofahren beibringt. Leuten wie Johannes Lanz gegenüber negative Gefühle zu entwickeln, scheint dagegen schwer vorstellbar. Der Mann, der am Freitag, 10. Februar, nach mehr als 40 Jahren aus dem Dienst der Stadtpolizei Schlieren in den Ruhestand entlassen wird, erinnert in keiner Weise an das Klischee des böswilligen Ordnungshüters. Der 64-Jährige mit dem grauen Mittelscheitel und dem freundlichen Gesicht lacht immer wieder und macht Witze, als er der «Limmattaler Zeitung» im Stadthaus von seinen vergangenen 40 Dienstjahren erzählt.

Seiner Partnerin zufolge – sie ist ebenfalls eine Stadtangestellte, die beiden haben sich einst hier kennen gelernt – kennt man Lanz in der ganzen Stadt. Sie würden ihn «Jonny» nennen, sagt sie. Und: «Viele erinnern sich heute noch gerne daran, wie er ihnen damals als Verkehrsinstruktor gezeigt hat, wie man korrekt die Strasse quert oder sich mit dem Fahrrad im Verkehr bewegt.» Sie habe oft erlebt, dass Lanz an Festen in der Stadt auf solche Episoden angesprochen worden sei.

Johannes Lanz posiert 1987 mit dem Streifenwagen auf der Überführung vor dem Gubristtunnel. zvg Johannes Lanz geht nach 40 Jahren bei der Stadtpolizei Schlieren in Pension. Andrea Zahler (7. Februar 2023) Als Schlieremer Stadtpolizist hat Johannes Lanz viel erlebt. Andrea Zahler

Viele in der Stadt kennen ihn. Andrea Zahler

(7. Februar 2023)

Dass das keine Floskeln sind, zeigt sich, als er nach dem Gespräch mit dem Polizeiwagen fürs Foto posiert. Verwaltungskollegen schauen amüsiert hinter dem Fenster zu, als «Jonny» ein Wendemanöver nach dem anderen für die Zeitung vollführen muss. Die Schlieremer Friedensrichterin Janine Martí-Matt will wissen, wann sie den Bericht über Lanz lesen darf. Und Stadträtin Manuela Stiefel (parteilos) ruft Lanz mit einem Augenzwinkern zu, er dürfe nicht lachen: «Sonst heisst es noch, er lacht, weil er uns endlich verlassen darf.»

Grüsst der Kunde nach der Busse noch?

Er möge es, unter Menschen zu sein, sagt der Mann. Besonders schön sei es, wenn man jemandem helfen könne. Und Konflikte habe er als gelernter Verkäufer stets als Herausforderung betrachtet: Wie kann ich eine Regel durchsetzen, ohne dass das Gegenüber ausrastet? Und wenn der Gebüsste ihm trotz Busse einen schönen Abend wünschte, war das für Lanz ein kleiner Erfolg.

Johannes Lanz bringt Kindergartenkindern im Jahr 1987 an der Kreuzung von Allmend- und Schulstrasse korrektes Verhalten bei. zvg

Nicht immer waren die Zeiten rosig für Lanz. Als es vor rund zwanzig Jahren hiess, dass die Stadtpolizei zusammengestrichen werden solle und Beamte über die Klinge springen müssten, sei das nicht einfach gewesen. Und natürlich habe es ihn belastet, als sich die Stadtpolizei vor wenigen Jahren mit Mobbingvorwürfen konfrontiert sah: «Das ist nicht schön, denn jeder Polizist gerät bei solchen Sachen unter Generalverdacht.»

Am schlimmsten aber sei der Einsatz Mitte der 1980er-Jahre gewesen, als er zusammen mit seinen Kollegen von der Stadt- und der Kantonspolizei in einer öffentlichen Toilette ein totes Baby gefunden habe. Eltern seien offenbar überfordert mit dem Säugling gewesen und hätten es nach einer vorgetäuschten Entführung einfach dort deponiert und zu Grunde gehen lassen. Der Fall, über den damals auch die Medien berichteten, habe schon seine Spuren in ihm hinterlassen, sagt Lanz. «Diese Bilder bleiben im Kopf.»

Die ersten mit einem Autotelefon

Lanz kennt die Stadt gut. Der Thuner wohnt seit Jahrzehnten hier und hat die Stadtpolizei während all seiner Dienstjahre nie verlassen. Dazu habe es auch nie einen Grund gegeben, sagt er. Zum Beispiel, weil man in Schlieren stets mit modernster Technik ausgerüstet worden sei: «Wir gehörten zu den ersten kommunalen Polizeikorps im Kanton, die über ein Autotelefon verfügten.» Zudem erlebe man in Schlieren die ganze Bandbreite polizeilicher Fälle: «Ob Mord, Suizid, Brandstiftung, Bahnunfälle oder Tötung – Schlieren deckt alle Bereiche des Strafgesetzbuches ab.»

Im Lauf seiner Karriere habe er viel erlebt, meint Lanz. Auch manchen Adrenalinstoss. Zum Beispiel, als die Stadtpolizei als erste am Tatort eintraf, nachdem ein Mann durch die Tür auf seine Frau geschossen hatte. Selber auf jemanden schiessen habe er glücklicherweise nie müssen, sagt er. Nur ein einziges Mal habe er bei einem Einbruch an der Brandstrasse von seiner Dienstwaffe Gebrauch machen müssen. Er habe, um einen Einbrecher am Weggehen zu hindern, einen Warnschuss abgegeben. So etwas käme für ihn heutzutage aber eigentlich nicht mehr in Frage. Der Vorfall habe sich zu einer Zeit ereignet, als Schlieren noch nicht so dicht besiedelt gewesen sei. Im heutigen Schlieren wäre eine solche Massnahme Lanz zufolge viel zu gefährlich.

Polizeichef werden wollte Lanz übrigens nie: «Ich bin lieber draussen als im Büro.» Diese Vorliebe für die frische Luft will er auch nach seiner Pensionierung pflegen. Neben dem Briefmarkensammeln möchte Johannes Lanz wieder vermehrt auf den Töff und die Ski steigen.

Johannes Lanz kann sich nun seinen Hobbys widmen, zum Beispiel Ski- und Töfffahren. Andrea Zahler

(7. Februar 2023)

