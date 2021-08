Schlieren Mit seinem Start-up will Marcel Lorenz die Ursprungsländer des Kaffees unterstützen Im Oktober 2020 hatte Marcel Lorenz seine Firma Coffee Annan gegründet. Nun konnte er sich einen Arbeitsplatz im Startup Space in Schlieren sichern, der von der Postfinance finanziert wird. Und der Jungunternehmer hat noch einiges vor. Carmen Frei 13.08.2021, 04.30 Uhr

Der Jungunternehmer weiss, wie man dem Kaffee das richtige Aroma entlockt. Bild: Severin Bigler

Marcel Lorenz steht in seiner Küche und mahlt Kaffeebohnen. Danach setzt er den Filter mit dem gemahlenen Kaffee auf die gläserne Kanne und giesst gekonnt heisses Wasser darüber. Der Kaffeeduft verbreitet sich umgehend. Im Oktober 2020 hatte Lorenz das Start-up Coffee Annan gegründet. Mit der GmbH vertreibt er Spezialitätenkaffee, der im Ursprungsland geröstet wird und strenge Standards erfüllen muss. Mit seiner Firma will Lorenz die Wertschöpfungskette im Kaffeehandel umkrempeln. In der GmbH seien sie aktuell zu dritt. «Es ist noch typisch Start-up: Jeder macht alles», sagt er.

Seit Juli 2021 kann Lorenz sich nun über einen Arbeitsplatz im Schlieremer Startup Space freuen, den ihm die Postfinance für ein halbes Jahr finanziert. Das Unternehmen vergibt dort alle sechs Monate fünf bis sechs Arbeitsplätze an Start-ups mit innovativen Ideen. Das Büro in Schlieren teilt er sich mit einem weiteren Jungunternehmen. «Es ist angenehm, wieder mit Leuten im Austausch zu stehen», findet Lorenz. «Unser Produkt lebt davon.»

Die Kaffeebegeisterung kam erst mit 30

Erst Mitte 20 habe er angefangen, Kaffee zu trinken. «Richtig begonnen habe ich um die 30, als im Studium viele Deadlines anstanden», sagt er. Eigentlich ist der Deutsche Chemiker und doktorierte in Chemie- und Bioingenieurwesen. Für sein Masterstudium kam er 2013 in die Schweiz.

Zwischen der Doktorarbeit und dem ersten Job habe er sich zwei Monate Auszeit in Warschau gegönnt. «Es hat nur eine Woche gedauert, dann wurde mir langweilig», sagt der 34-Jährige. In dieser Zeit kam ihm die Idee, umweltfreundliche Kaffeekapseln herzustellen. «Ich wusste zu Beginn nichts über den Kaffeehandel. Ich begann dann, mich darüber zu informieren», erklärt er.

Marcel Lorenz schätzt beim Filterkaffe, dass er das Aroma genauer steuern kann. Bild: Severin Bigler

Die Idee der nachhaltigen Kapseln verwarf er darauf wieder und konzentrierte sich auf den Kaffeehandel.

«Ich habe die gesamte Wertschöpfungskette hinterfragt»,

sagt Lorenz. Im Moment finde die Röstung, bei der die Kaffeebohnen am meisten an Wert gewinnen, fast immer in den Ländern der Importeure statt. Er wollte sie ins Ursprungsland verlegen. Damit würden dort auch qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen werden. Mit dem Job als Kaffeeröster könne man in Entwicklungsländern eine ganze Familie ernähren.

Er steht in intensivem Kontakt mit den Produzenten

Schliesslich habe er einfach nach Produzenten in Afrika gegoogelt und angerufen. Den ersten Kontakt hatte er mit dem Kaffeeröster Solomon aus Äthiopien. Der 58-Jährige ist seit 16 Jahren im Beruf tätig. Zuerst röstete er den Kaffee noch in England, danach ging er zurück nach Addis Abeba.

Sechs Monate seien sie dann in Kontakt gestanden. Solomon schickte Lorenz auch Kaffeeproben. «Ich liess diese von Baristas testen, da ich damals nicht wusste, worauf ich achten musste», sagt Lorenz. Im November 2020 ging er selbst nach Addis Abeba auf eine Kaffeetour und besuchte Solomon und die Bauern vor Ort.

«Wir haben gleich mit dem schwierigsten Land begonnen», meint er. Äthiopien habe eine strenge Regulierung des Kaffeehandels. Durch die Röstung vor Ort verändere sich ausserdem der Zeitablauf. «Die etablierten Lieferketten funktionieren dadurch nicht, wir mussten neue Wege finden, um den Kaffee frisch zum Endkunden zu bringen», sagt er. Der Aufwand sei sehr viel höher als beim herkömmlichen Handelsweg.

Das Ursprungsland profitiert

Dafür machen die Produzenten mehr Gewinn mit ihrem Produkt. «Für ein Kilogramm Kaffee bleiben über elf Dollar im Ursprungsland», sagt Lorenz. Im Vergleich dazu liege der Fairtrade-Minimumpreis bei etwas über drei Dollar.

Mit der Qualität steigt aber auch der Preis für die Kunden. Am schwierigsten sei die Aufklärung darüber hierzulande, sagt er:

«Den meisten Leuten ist nicht bewusst, wie Kaffeehandel funktioniert.»

Das Bewusstsein dafür komme langsam. «Eine fairere Verteilung und eine höhere Qualität werden sich durchsetzen.»

Sein Spezialitätenkaffee entwickelt eine ganz spezielle, rötliche Farbe beim Aufguss. Bild: Severin Bigler

Der Firmenname sorgt für lustige Momente

Die Idee für den speziellen Firmennamen Coffee Annan kam ihm in Warschau. Dieser habe auch schon zum einen oder anderen lustigen Telefongespräch bei der Kundenakquise geführt.

Kunden zu finden sei momentan eine der grössten Aufgaben. Er sei auf der Suche nach Firmen, die seinen Kaffee für die Mitarbeitenden anbieten möchten, und befinde sich bereits im Gespräch mit grossen Unternehmen. Für Privatkunden führt er zudem einen Onlineshop und bietet ein monatliches Kaffeeabo an.

Aktuell arbeite er mit einer deutschen Technologiefirma zusammen, die die Lieferkette transparent aufzeigen soll. Ausserdem ist er auf der Suche nach Investoren. «Und natürlich möchten wir das Geschäftsmodell etablieren», sagt Lorenz. Bald will er auch Kaffeebohnen aus weiteren Ländern anbieten.