Schlieren Mit Humor, Mut und ganz viel Fleisch ins hohe Alter: Der Schlieremer Wurstkönig wird 90 Metzger Heiri Lüthi blickt auf ein erfülltes Leben zurück. Mit seinen Fleischspezialitäten erfreute er nicht nur Roman Kilchsperger und Pfarrer Ernst Sieber, sondern auch Bauern in Honduras und Brasilien. Sibylle Egloff 15.02.2021, 04.00 Uhr

Heiri Lüthi feiert seinen 90. Geburtstag. Der Schlieremer Metzger machte seine Kundschaft jahrzehntelang mit seinen Fleisch- und Wurstwaren glücklich. Noch heute schwört er auf seine Spezialitäten. Sandra Ardizzone

Heiri Lüthi öffnet den Deckel des Topfs, ein Rindsbraten kommt zum Vorschein. «Ich koche jeden Tag für meine Frau und mich», sagt der rüstige Senior stolz. Er zeigt auf eine Gusspfanne in seinem Wintergarten. «Darin lassen sich gut Eintöpfe und Saucen zubereiten. Ich heisse ja nicht umsonst Sösseli-Heiri», sagt Lüthi und lacht. So nannten die Kundinnen und Kunden den pensionierten Metzger, der 26 Jahre lang mit seiner Frau Berti in Schlieren die Metzgerei Lüthi führte. Bevor er an den Tisch sitzt, verrät er zudem, dass er vor dem Besuch der «Limmattaler Zeitung» noch ein paar Räucherstäbchen angezündet habe. «Ich wollte nicht, dass es vom Kochen nach Chnobli oder Zwiebeln stinkt.»

Dass dem Schlieremer der Schalk im Nacken sitzt, wird im Gespräch schnell klar. «Wenn ich nicht Metzger geworden wäre, hätte mich sicher der Cirkus Knie als Clown eingestellt», sagt Lüthi. Die Anekdoten aus seinem langen Leben hören sich an wie Episoden aus einer abenteuerlichen Komödie, über die man auch beim zehnten Mal Anschauen noch schmunzeln muss. Lüthi kam am 15. Februar 1931 in Höngg zur Welt. Er feiert an diesem Montag seinen 90. Geburtstag. «Ich freue mich, dass es mir noch so gut geht. Ich denke, das habe ich auch verdient.» Er sei zwar kein Millionär, aber er habe ein Herz wie ein Millionär.

Mit Körben voller Fleisch radelte er als Bub über den Gubrist

Lüthis Vater Werner Lüthi zog in den 1930er-Jahren ins Limmattal und war ebenso Metzger von Beruf. 1942 kaufte er die Metzgerei Freihof an der Zürcherstrasse in Schlieren. Heiri Lüthi und seine beiden Brüder wurden ab und an fürs Geschäft eingespannt. «Mit dem Velo sind wir während des Zweiten Weltkriegs über Weiningen und Regensdorf mit Körben voll mit Fleisch bis nach Niederhasli gefahren, um die Ware zu verkaufen», erinnert sich Lüthi. Er wusste bereits damals, dass er in die Fussstapfen seines Vaters treten will. Im väterlichen Betrieb und bei Metzger Edwin Hotz in Illnau liess er sich ausbilden. 1949 beendete er die Lehre und arbeitete für die familieneigene Metzgerei. Von 1953 bis 1957 war er als Metzgergeselle in der Metzgerei Bisang an der Bahnhofstrasse in Schlieren angestellt. Dort musste er auch im Schlachthaus arbeiten. «Am Metzgen selbst hatte ich nie Freude. Ich habe die Tiere nicht gerne getötet», sagt Lüthi.

Um die Berufserfahrung zu erweitern, war der Jubilar von 1957 bis 1965 in der Grossmetzgerei Bell tätig, wo er bald zum Leiter der Filiale Altstetten befördert wurde. Dort verlor er dann auch die Kuppe seines rechten Ringfingers. «Ich war am Fleischwolf und produzierte Hackfleisch und da passierte es. Ich langte zu tief rein und schon war die Fingerkuppe ab.»

Von 1957 bis 1965 arbeitete Heiri Lüthi bei der Firma Bell in Altstetten. In dieser Zeit verlor er die Spitze seines rechten Ringfingers in einem Fleischwolf. Sandra Ardizzone/Privatarchiv

Dem Metzgerberuf blieb er trotz dieses Missgeschicks weiterhin treu. 1965 wagten Lüthi und seine Frau den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffneten die Metzgerei Lüthi an der Nassackerstrasse 18 in Schlieren. Das Lokal wurde davor bereits von der Metzgerei Bisang als Filiale betrieben.

Für Lüthi ging mit dem eigenen Geschäft ein Traum in Erfüllung. Beim Kochen und Zubereiten diverser Fleischspezialitäten wie Pasteten, Frikadellen, Würsten und Fleischkäse konnte er seine Leidenschaft ausleben. «Am liebsten habe ich gewurstet», sagt Lüthi und zeigt auf ein Bild an der Wand, das ihn mit seinem Sohn Bruno und einem Mitarbeitenden an einer Wurstspritze zeigt.

Heiri Lüthi (links) mit seinem Sohn Bruno (Mitte) und einem Mitarbeiter an der Wurstfüllmaschine. Das Wursten liebte der Metzger besonders. Das Bild hängt neben Lüthis Küche.

Seine Frau Berti kümmerte sich um den Verkauf, die Kundschaft und die Buchhaltung. Doch auch Lüthi war immer wieder an der Front an der Theke anzutreffen. «Wir hatten zu dieser Zeit die am schönsten dekorierte Fleischauslage weit und breit», sagt der Senior und fügt an: «Auf das Wurstrugeli warteten die Kinder immer sehnsüchtig. Wenn es einmal vergessen ging, kamen sie zurück und wir gaben ihnen ein Stück.»

26 Jahre lang führte Heiri Lüthi (Zweiter von rechts) seine Metzgerei an der Nassackerstrasse 18 in Schlieren. Auf dem Foto zu sehen sind auch seine Frau Berti Lüthi-Gwerder (ganz links), Sohn Bruno Lüthi (rechts) sowie zwei Mitarbeitende. Sandra Ardizzone

Die Produkte und die Freundlichkeit der Lüthis kamen gut an. Im Nu erfreuten sich das Ehepaar und seine sechs Angestellten eines grossen Kundenkreises. Dazu gehörte auch Pfarrer Ernst Sieber. «Von Uitikon kam er zu uns runter und kaufte Fleisch ein. Ich habe ihm oft Produkte, die bei mir und anderen Metzgereien nicht mehr verkauft wurden, für Bedürftige gratis mitgegeben», erinnert sich Lüthi.

Beliebt waren seine Gerichte auch bei den Schlieremer Schülerinnen und Schülern. «Zum Znüni oder Zvieri holten sie sich meine Frikadellen. Die Schule stank dermassen nach Zwiebeln», sagt der Senior und lacht. Zu seinen jungen Stammkunden zählte auch der heutige Radio- und Fernsehmoderator Roman Kilchsperger. «Er fragte immer, Heiri häsch no e Frikadelle für mich?», sagt Lüthi und seine Augen strahlen.

Er tischte Brasilianern seine Würste auf

Die Lüthis boten nicht nur tellerfertige Gerichte an, sondern führten auch einen Traiteur- und Party-Service ein. Hinzu kamen Lieferungen an Restaurants und Kantinen. Der Metzger konnte das tun, was er am meisten liebt, Kochen und Leuten mit seinem Essen eine Freude bereiten. Lüthis Passion machte ihn aber nicht nur im Limmattal, sondern auch in Mittel- und Südamerika bekannt. Davon zeugt ein Ausweis, der vor dem Senior auf dem Tisch zwischen alten Zeitungsartikeln und Fotos liegt. Er stammt aus dem Jahr 1986 und attestiert, dass Lüthi ein Mitglied der Bauern- und Grenadier-Vereinigung in Honduras ist. «Über eine Gewürzfirma habe ich einen Käser aus Honduras kennen gelernt, der mich nach Mittelamerika eingeladen hat. Dort habe ich für die ansässigen Bauern Hunderte Würste hergestellt. Sie nannten mich den Wurstkönig», erzählt Lüthi. So kam es, dass er auch durch Guatemala und Brasilien reiste und den Einheimischen sein Talent unter Beweis stellte.



Seine Kochkünste führten ihn nach Zentral- und Südamerika. In Honduras stellte er für die ansässigen Bauern Hunderte von Würsten her. Sie nannten ihn deswegen Wurstkönig und machten ihn zu einem Mitglied der Bauern- und Grenadier-Vereinigung in Honduras, wie dieser Ausweis aus dem Jahr 1986 bezeugt. Sandra Ardizzone

1991 übergaben die Lüthis das Geschäft ihrem Sohn Bruno. Der ebenso gelernte Metzger führte den Laden über 20 Jahre. Weil die Grossverteiler in ihren Läden eigene Metzgereien einrichteten und fix-fertig abgepackte Fleisch- und Wurstwaren anboten, verloren die Fachmetzgereien viele Kunden. Lüthi riet seinem Sohn deshalb, den Laden aufzugeben, bevor er finanziell ins Straucheln kommt. Mit der Metzgerei Lüthi schloss 2003 die letzte von neun Metzgereien in Schlieren.

Im Ruhestand hat Lüthi noch mehr Zeit, sich seiner grössten Leidenschaft, dem Kochen und Essen, zu widmen. Das Thema begleitet ihn ständig - auch wenn es ihm mal nicht so gut geht. «Nach einer Bypassoperation habe ich im Aufwachraum als erstes einen Fleischkäse und eine Gurke verlangt», sagt Lüthi und lacht. Noch heute macht er alten Freunden eine Freude und bringt ihnen Suppen oder andere Leibspeisen vorbei. «Ich muss einfach kochen, anders geht es nicht», sagt er. Es verwundert also nicht, dass er seinen heutigen Geburtstag dazu nutzt, um ein feines Menu zu zaubern. «Es gibt Morchelsauce mit Kalbssteaks und Nüdeli. So feiere ich mit meiner Frau meinen grossen Tag», sagt der dreifache Vater und Grossvater. Er sei sehr zufrieden, wenn er auf die 90 Jahre zurückschaue. Sein Rezept für ein langes Leben:

«Es braucht Humor und Mut. Nimm dich nicht so wichtig, denn es gibt Wichtigeres, das ist mein Motto.»

Wenn er einmal nicht mehr da sei, wünsche er sich, dass die Leute ihn wegen seiner feinen Gerichte in Erinnerung behalten. «Bolognese Sauce statt mit Spaghetti mit Kartoffelstock, das ist meine Erfindung», sagt Lüthi und lacht. Er denkt bereits wieder an sein nächstes Menu.