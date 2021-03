Schlieren Mit dem Wegzug des Caffetinos verliert die Bahnhofstrasse einen Anziehungspunkt Das Café mit hauseigener Rösterei, das seit über 70 Jahren in Schlieren ansässig ist, zieht auf das JED-Areal an der Zürcherstrasse. Dort soll die Kaffeeproduktion für ein breites Publikum erlebbar gemacht werden. Alex Rudolf 10.03.2021, 04.00 Uhr

Ab April wird das Caffetino-Ladenlokal an der Schlieremer Bahnhofstrasse leer stehen. Bild: Sandra Ardizzone

Noch sind die Umzugskartons nicht gefüllt, aber Josua Haas ist sich bewusst, dass viel Arbeit auf das Caffetino-Team zukommt. Vor rund einem Jahr übernahmen er als Verwaltungsrat der neu gegründeten Caffetino-Aktiengesellschaft und seine Schwester Sarah als Geschäftsführerin das Schlieremer Traditionscafé mit dazugehöriger Rösterei. Im April ist Schluss mit dem Ladenlokal an der Bahnhofstrasse. Der neue Standort befindet sich in der JED-Überbauung an der Zürcherstrasse. Auf dem Gelände der ehemaligen NZZ-Druckerei entstanden über die vergangenen Jahre Hunderte von Arbeitsplätzen.

«Wir müssen in den kommenden Tagen und Wochen noch sehr viel organisieren und Kaffeeröstungen vorproduzieren, um unsere Kundschaft verlässlich beliefern zu können», sagt Haas. Der Kaffeegeschmack wird sich am neuen Standort nicht verändern, denn die erdgasbetriebene Trommel-Röstmaschine wird ebenfalls ins JED gebracht. Zwei- bis dreimal wöchentlich wird die Maschine angeschmissen. Rund um den Umzug wird sie aber für schätzungsweise zwei Wochen stillstehen.

Gründe für den Umzug gibt es zwei. Einerseits ist die Zukunft des Ladenlokals in der Bahnhofstrasse ungewiss. Das sanierungsbedürftige Gebäude gehört je zur Hälfte der Stadt Schlieren und der Liegenschaftenbewirtschafterin Fincasa. «Mehrjährige Verträge können wir keine mehr anbieten, da wir nicht wissen, ob das Gebäude saniert oder ersetzt wird», sagt der Schlieremer Standortförderer Albert Schweizer auf Anfrage. Das Parlament verweigerte dem Stadtrat im September 2018 den beantragten Verkauf des städtischen Anteils des Gebäudes, wodurch ein Abriss oder eine Sanierung sistiert wurde.

Schweizer vermittelte nun zwischen den JED-Machern, die derzeit ein facettenreiches Gastro-Angebot aufbauen, und den Caffetino-Betreibern. «Von der Swiss Prime Site erhielten wir grosse Unterstützung», ergänzt Haas.

Das Haus (Mitte) gehört zur Hälfte der Stadt und ist sanierungsbedürftig.







Archivbild: Severin Bigler

Gemeinsam mit JED Events, das für die Verpflegungsangebote und Veranstaltungen auf dem gesamten Areal verantwortlich ist, betreibe man im Foyer des direkt an die SBB-Gleise angrenzenden Hallenbaus die Jake’s Bar: «Wir sind für den Kaffee zuständig, JED Events für das restliche Verpflegungsangebot», sagt Haas.

Tausende von Pendlern verkehren werktags zwischen Bahnhof und Stadtplatz und kommen so am Caffetino vorbei. Haas befürchtet keine Umsatzeinbusse, wenn diese Kundschaft wegfällt: Er hoffe, dass die Stammkunden das Café auch am neuen Standort, der nur wenige hundert Meter vom bisherigen entfernt liegt, aufsuchen. «Zudem werden wir nicht von Laufkundschaft überrannt. Unser Kerngeschäft besteht aus der Belieferung von Unternehmen mit unseren frisch gemahlenen Kaffeebohnen.»

Stadthaus und Alterszentrum bleiben dankbare Abnehmer

Der neue Standort biete auch grosses Entwicklungspotenzial, der zweite Grund für den Umzug: Ist die Homeoffice-Pflicht dereinst aufgehoben, werden Hunderte von Angestellten eingemieteter Firmen wie Zühlke und Halter auf dem Areal verkehren. «Mit dem Standort im Hallenbau haben wir ausreichend Platz, um das Kaffeerösthandwerk für eine breite Kundschaft erlebbar zu machen», sagt Haas.

Der Schlieremer Standortförderer Albert Schweizer.







Bild: Severin Bigler

Was geschieht ab Mai mit dem Ladenlokal an der Bahnhofstrasse? «Wir haben derzeit fast wöchentlich eine Besichtigung. Etwas Konkretes hat sich aber noch nicht ergeben», sagt Schweizer. Doch sei man zuversichtlich, einen passenden Mieter zu finden. Man biete lediglich einen Mietvertrag für maximal zwei Jahre, um bezüglich der Planung des Gebäudes flexibel zu bleiben, ergänzt er.

Als Standortförderer habe er ein lachendes und ein weinendes Auge hinsichtlich des Caffetino-Umzugs. Einerseits sei es schade, dass ein Traditionsbetrieb sein langjähriges Lokal räume. «Andererseits passen die Haas-Geschwister hervorragend zum Innovationsgeist, der auf dem JED-Areal herrscht.» Fest stehe, das Stadthaus, das Alterszentrum Sandbühl und auch das Jungunternehmerzentrum Rütistrasse würden weiterhin dankbare Abnehmer der gerösteten Kaffeebohnen bleiben.