Schlieren Mit 87 km/h im 50er-Bereich erwischt Die Stadtpolizei Schlieren hat kürzlich Geschwindigkeitskontrollen an der Industriestrasse durchgeführt. 04.01.2023, 15.00 Uhr

Über 99 Prozent der kontrollierten Fahrzeuge waren korrekt unterwegs. Symbolbild: Urs Jaudas

Die Stadtpolizei Schlieren hat in der Zeit vom 23. November bis zum 14. Dezember 2022 an der Industriestrasse 3 Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. An der betreffenden Stelle gilt ein Tempolimit von 50 km/h.

Insgesamt hat die Stadtpolizei in den rund drei Wochen die Geschwindigkeit von 26'583 Fahrzeugen gemessen. Davon waren 26'488 Fahrzeuge korrekt unterwegs. In 95 Fällen wurden zu hohe Geschwindigkeiten festgestellt. Insgesamt hielten sich somit gut 99,64 Prozent aller Fahrzeuge an das geltende Tempolimit von 50 km/h.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 87 km/h. Das entsprechende Fahrzeug war also 37 km/h zu schnell unterwegs. (liz)