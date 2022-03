Schlieren Marc Folini, Olivia Boccali, Rixhil Agusi: Das sind die Neuen auf dem Bock Das Schlieremer Parlament hat an seiner konstituierenden Sitzung vom Montag den höchsten Schlieremer gewählt. Sekundiert wird der GLP-Mann von zwei Frauen aus der Mitte und der SP. Lukas Elser Jetzt kommentieren 15.03.2022, 15.44 Uhr

Er ist der neue höchste Schlieremer: der Softwareentwickler Marc Folini (GLP). zvg

Marc Folini (GLP), Olivia Boccali (Mitte) und Rixhil Agusi (SP): Diese drei werden im nächsten Jahr auf dem Bock des Schlieremer Gemeindeparlaments sitzen und die Sitzungen der Volksvertreter leiten.

Jedes Jahr wählen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu Beginn des neuen Amtsjahrs das Büro des Gemeinderats neu. Es besteht aus dem Parlamentspräsidenten, der die Sitzungen leitet, dem ersten und zweiten Vizepräsidenten sowie den drei Stimmenzählern.

Am Montagabend fand in der Aula der Schule Reitmen anlässlich der konstituierenden Sitzung des Gemeindeparlaments nach den Wahlen vom 13. Februar zuerst die Präsidiumswahl statt. 30 der 34 am Montagabend anwesenden Parlamentsmitglieder wählten Folini ins Amt. Anschliessend folgte die Wahl für Folinis erste Vizepräsidentin. Bei dieser holte Olivia Boccali 28 Stimmen. Eigentlich wäre ihr Parteikollege Andres Uhl (Mitte) für diese Position vorgesehen gewesen - doch weil er aus Schlieren wegziehen wird, schlug er stattdessen Boccali vor. Für sie war es ein spezieller Abend: Kaum war sie auf dem Bock, musste sie gleich Folini vertreten und die Sitzung selber leiten. Denn Folini, der als neuer Präsident eigentlich seine erste Sitzung hätte leiten müssen, war krankheitshalber ausgefallen.

Die erste Vizepräsidentin Olivia Boccali (Mitte) und die zweite Vizepräsidentin Rixhil Agusi (SP). Valentin Hehli

Bei der dritten Wahl schliesslich wurde Rixhil Agusi mit 20 von 34 möglichen Stimmen gewählt. Den zu einer erfolgreichen Wahl gehörenden Blumenstrauss konnten an diesem Abend sodann nur die beiden Vizepräsidentinnen persönlich entgegennehmen.

Bekanntschaft mit dem Limmatwasser – aus welchen Gründen auch immer

Die für die Wahl ins höchste Amt der Stadt Schlieren obligate Würdigung erhielt Folini dennoch. GLP-Fraktionspräsident Henry Jager sprach vor der Präsidiumswahl eine Wahlempfehlung seiner Partei zu dessen Gunsten aus. Er betonte darin die Verbundenheit des Präsidiumsanwärters mit Schlieren. Folini sei 1988 als «Limmi»-Kind geboren worden. Seine Verbindung mit der Stadt gehe bereits auf die früheste Kindheit zurück, da bereits seine Grosseltern hier gewohnt hätten «und er mit ihnen die Känzeliwiese unsicher machte und im Sommer nicht nur einen Schuh voll Wasser beim Spaziergang am Limmatbogen herauszog».

Der Schuh kam in Jagers Rede nochmals vor, als er über die etwas wilderen Tage in Folinis Sturm-und-Drang-Zeit sprach. Folini, begeisterter Gitarrenspieler, habe auch später nochmals einen «Schuh voll Wasser herausgezogen», als er damals mit seiner Band und Freunden «viele Abende» am Limmatufer verbracht habe. Allerdings habe der Vorfall zu diesem Zeitpunkt wohl etwas andere Gründe gehabt als damals in seiner frühen Kindheit, wie Jager mit einem gefühlten Augenzwinkern meinte.

In den Fussstapfen des Grossvaters Paul Folini

Und so sei Folini zur Politik gekommen: Nach seinem Studium in Umweltnaturwissenschaften an der ETH Zürich verlegte er seinen Lebensmittelpunkt definitiv nach Schlieren. Es folgte der Neuzuzügerabend, wo er erstmals Bekanntschaft mit seinen künftigen Parteigspänli Songül Viridén, Andreas Kriesi und Jager machte.

Die langen Haare von damals sind heute weg. Zvg

Dann trat er in die GLP ein, und wurde bei den Erneuerungswahlen 2018 ins Parlament gewählt. Wie das Wahlfoto aus dieser Zeit zeigt, trug er damals noch lange Haare. Später ernannte ihn das Parlament zum Stimmenzähler, 2020 zum 2. Vizepräsidenten, und 2021 zum 1. Vizepräsidenten. Weiter war er Vizepräsident der Spezialkommission für den kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft, der derzeit noch vom Kanton überarbeitet wird.

Folini habe mit der Zeit auch gelernt, dass bereits sein Grossvater in der Lokalpolitik tätig gewesen sei, wie Jager nebenbei erwähnt. Tatsächlich wurde Paul Folini 1980 ins noch junge Schlieremer Parlament gewählt und stieg später zum Stadtrat auf. Er gehörte allerdings der FDP an. Die GLP gab es zu dieser Zeit noch nicht.

Ratstelegramm: Das alles lief im Parlament am Montagabend Am Montagabend waren in der Aula der Schule Reitmen 34 von 36 Parlamentsmitgliedern und sechs von sieben Stadträten zugegen. Stadtrat Andreas Kriesi (GLP) liess sich entschuldigen.

Wie in der Geschäftsordnung des Gemeindeparlaments vorgesehen, wurde die konstituierende Sitzung durch das amtsälteste anwesende Mitglied eröffnet und bis zur Wahl des Präsidenten geleitet. Thomas Grädel (SVP) kam diese Ehre zu.

Grädel begrüsste speziell die am 13. Februar neu gewählten Caterina Autiero (EVP), Pascal Bachmann (SVP), Michael Koger (SP), Daniel Laubi (Mitte), Hanna Locherer (GLP), Antonella Lombardi (GLP), Thierry Lustenberger (SP), Bashkim Maliqi (EVP), Donikë Sejdiu (Grüne) und Laura Zangger (Grüne).

Andres Uhl (Mitte) informierte das Parlament in einer persönlichen Erklärung, dass er wegen eines berufsbedingten Standortwechsels seiner Frau im Sommer nach St. Gallen ziehen werde. Deshalb trete er an diesem Abend auch nicht zur Wahl als erster Vizepräsident des Gemeindeparlaments an. Er schlug an seiner Stelle Parteikollegin Olivia Boccali zur Wahl für das Amt vor.

Da der neu gewählte Parlamentspräsident Marc Folini (GLP) krankheitshalber abwesend war, leitete Boccali nach ihrer erfolgreichen Wahl zur ersten Vizepräsidentin den Rest der Sitzung.

Als Stimmenzähler fürs laufende Amtsjahr wählte das Parlament Regula Macciacchini (SVP), Markus Weiersmüller (FDP) und Laura Zangger (Grüne).

Die sieben Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission (GPK) für die Amtsdauer 2022 bis 2026 wurden ebenfalls gewählt. Dies sind: Leila Drobi (SP), Walter Jucker (SP), Henry Jager (GLP), Manuel Kampus (Grüne), Bashkim Maliqi (EVP), Dominic Schläpfer (FDP) und Urs Wietlisbach (SVP). Als GPK-Präsident bis 2024 wurde Jucker gewählt.

Auch die sieben Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (RPK) für die Amtsdauer 2022 bis 2026 wurden gewählt, namentlich: Diarta Aziri (SP), John Daniels (FDP), Hans-Ulrich Etter (SVP), Sarah Impusino (Mitte), Hanna Locherer (GLP), Dominik Ritzmann (Grüne) und Boris Steffen (SVP). Letzterer wurde zudem als RPK-Präsident bis 2024 gewählt.

Weiter wurde die sechsköpfige Sozialbehörde gewählt, nämlich: Pia Artho (SP), Viviane Baumann (GLP), Corinne Huber (SP), Stefan Sonderegger (FDP), Maria Stähli (EVP) und Anita Vollenweider (SVP).

Schliesslich wurden die 50 Mitglieder des Wahlbüros für die Amtsdauer 2022 bis 2026 gewählt.

Ferner orientierte Vizepräsidentin Boccali die Versammelten darüber, dass Daniel Frey (FDP) beim Bezirksrat aus gesundheitlichen Gründen ein Gesuch um vorzeitige Entlassung aus dem Gemeindeparlament eingereicht hatte. Frey, der sich für diesen Abend entschuldigen liess, bleibt Parlamentsmitglied, bis seine Nachfolge geregelt ist. Gemäss dem Ergebnis der Parlamentswahl vom 13. Februar wäre Nicole Bachmann die logische Nachfolgerin.

Das Postulat von Dominik Ritzmann (Grüne) «Förderung erneuerbare Energien» wurde an den Stadtrat überwiesen.

Ebenfalls an den Stadtrat überwiesen wurde die Motion von Manuel Kampus (Grüne) und 15 Mitunterzeichnenden «Boden für die Zukunft».

