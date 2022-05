Schlieremer Schulpflegewahl wurde zum Krimi

Schlieren Wahlkrimi in der Schlieremer Schulpflegewahl: Los entschied über den zehnten Sitz Bei der Wahl der Schulpflege kam es in Schlieren zu einer langen Zitterpartie um den letzten Sitz. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 15.05.2022, 21.50 Uhr

Nicole Bachmann (FDP, bisher) erhielt 1’021 Stimmen. Zvg Philipp Sax (parteilos, bisher) erhielt 1'007 Stimmen. Zvg Doris Epprecht (Mitte, bisher) erhielt 978 Stimmen. Zvg Livia Knüsel (Grüne, neu) erhielt 936 Stimmen. Zvg Marta Delgado (SP, neu) erhielt 879 Stimmen. Zvg Sandra Eicher (GLP, neu) erhielt 879 Stimmen. Zvg Barbara Kriech (FDP, bisher) erhielt 819 Stimmen. Zvg Lya Zappa-Rosano (Mitte, neu) erhielt 816 Stimmen. Zvg Rolf Werth (Quartierverein, bisher) erhielt 759 Stimmen. Zvg Petra Steffen (SVP, bisher) erhielt 743 Stimmen und wurde durch das Los gewählt. Zvg Christian Martin (SVP, bisher) erhielt ebenfalls 743 Stimmen, schied jedoch als überzählig aus. Zvg Anita Petrovic (SP, neu) erreichte das absolute Mehr mit 730 Stimmen, schied aber als überzählig aus. Zvg

Die Wahl der Schlieremer Schulpflege wurde zum Wahl­krimi. Denn nach der ersten Zählung hatten zwei Kandidaten exakt gleich viele Stimmen, deshalb kam es zu einer Nachzählung. Am Ende musste dann sogar das Los entscheiden, wer von den beiden den letzten Sitz übernimmt. Das Los entschied, dass Petra Steffen (SVP) den zehnten Platz im Gremium erhält und nicht Christian Martin (SVP), der ebenfalls 743 Stimmen erhalten hatte. Martin war bereits 14 Jahre im Amt. Trotzdem zeigte er sich nach seiner Abwahl aber versöhnt mit dem Stimmergebnis. Er sagt:

«Es war eine schöne Zeit. Nun sollte es nicht mehr sein.»

Stattdessen habe er nun mehr Zeit für sein eigenes Geschäft.

Der Nachmittag war für die Schulpflegekandidaten von Spannung geprägt. «Wir sassen mit fast allen Kandidatinnen und Kandidaten zusammen um den Tisch und warteten auf die zweite Auszählung. Das war eine wirkliche Zitterpartie», sagt Philipp Sax, der mit 1007 Stimmen den zweiten Platz holte. Er wurde im März des letzten Jahres als Ersatz für den frei gewordenen SVP-Sitz von Tamina Grädel gewählt. Auch wenn er sich über den herausragenden Sieg freue, sei der Losentscheid doch ein kleiner Wermutstropfen, da er gerne mit Martin und Steffen weitergearbeitet hätte. «Beide machten in den vergangenen Jahren einen tollen Job», sagte Sax. Es sei schade, wenn bisherige Mitglieder ausscheiden müssen.

Am besten schnitt die Bisherige Nicole Bachmann (FDP) mit 1021 Stimmen ab. Das drittbeste Resultat machte die bisherige Doris Epprecht (Mitte) mit 978 Stimmen. Hinter ihr folgten drei neue Gesichter. Livia Knüsel (Grüne) erhielt 936 Stimmen und Marta Delgado (SP) sowie Sandra Eicher (GLP) erhielten beide je 879 Stimmen. Auf sie folgte die Bisherige Barbara Kriech (FDP), die 819 Stimmen erhielt. Lya Rosano (Mitte) trat zum ersten mal an und bekam 816 Stimmen, der Bisherige Rolf Werth (Quartierverein Schlieren) erhielt 759 Stimmen und die durchs Los gewählte Bis­herige Petra Steffen (SVP) 743 Stimmen. Christian Martin (SVP) und Anita Petrovic (SP) erreichten das absolute Mehr mit 743 und 730 Stimmen zwar, schieden jedoch als Überzählige aus . Die Stimmbeteiligung lag bei rund 22 Prozent.

Die Schulpflege sollte eine ­Herzensangelegenheit sein

Die Bildungs- und Jugendvorsteherin Bea Krebs (FDP) freut sich über das grosse Interesse an der Schulpflege. Es sei schön, hätten sich gleich so viele Kandidatinnen und Kandidaten gemeldet. Dies könnte laut Krebs zwei Gründe haben: «Es ist einerseits ein Thema, das die Leute anspricht. Andererseits haben einige vielleicht das Bedürfnis, eine Änderung einzubringen», sagte sie. Dabei sei es ihr als Präsidentin der Schulpflege wichtig, dass die Schulpflegerinnen und Schulpfleger sich mit den aktuellen Dossiers befassen und sich auch in die Kinder und Eltern reinversetzen. «Man sollte Lust haben, die beste Möglichkeit für unsere Kinder zu finden», sagte sie. Das Amt der Schulpflege sollte eine Herzensangelegenheit sein, so Krebs weiter.

