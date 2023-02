Schlieren: FDP kritisiert Legislaturprogramm des Stadtrats

Schlieren «Links-grünes Wunschprogramm» und «heisse Luft»: In Schlieren wird ums Legislaturprogramm des Stadtrats gestritten Vergangene Woche stellte die Stadtregierung ihre Ziele für die aktuelle Legislatur vor – ein Programm, das polarisiert, wie sich nun zeigt. Lukas Elser Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Der Bezug des Schlieremer Stadtrats auf die UNO kommt bei den bürgerlichen Parteien in Schlieren gar nicht gut an: das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. Peter Foley

Zu links-grün, zu abgehoben, zu verschwenderisch und an der Realität der Schlieremer vorbei. Die Bürgerlichen kritisieren das Legislaturprogramm des Schlieremer Stadtrats scharf. Die im Februar 2022 neu gewählte Exekutive verkündete vergangene Woche, welche Ziele sie sich für die nächsten vier Jahre gesetzt hat. An dem nun zu einer Broschüre zusammengefassten Programm habe der Stadtrat seit Sommer 2022 intensiv gearbeitet, sagte Stadtratpräsident Markus Bärtschiger (SP).

Barbara Angelsberger, FDP- Parteipräsidentin. zvg

Doch das farbige Heft, das für die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen eine eigene Seite reserviert und die Wichtigkeit der Erreichung der Klimaziele betont, kommt bei der FDP-Fraktion gar nicht gut an. In einer Mitteilung schreibt Parteipräsidentin Barbara Angelsberger im Namen ihrer Partei und Fraktion, dass man «enttäuscht» sei: «Nicht nur, dass es fast ein Jahr gebraucht hat, bis der Stadtrat von Schlieren sich verlauten lässt, mit welchen Instrumenten und Richtlinien er zu regieren gedenkt. Nein, dieses Programm liest sich wie ein links-grünes Wunschprogramm unter dem Deckmantel der UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung.»

FDP: «Stadthaus als Wohlfühloase»

Für die Freisinnigen zielt das vorgestellte Programm völlig an der Realität der Schlieremerinnen und Schlieremer vorbei: «Es gibt der Bevölkerung keine Sicherheit punkto sorgfältigen Umgangs mit den Finanzen, Lösung der dringenden Verkehrsprobleme, Leben und Arbeiten in Schlieren, Schule und Alter und nicht zuletzt, wie die Zuwanderung und die Flüchtlingsprobleme in den nächsten Jahren gelöst werden sollen.» Die Partei fragt kritisch: «Ist dem Stadtrat bewusst, dass es in Schlieren eine Bevölkerung gibt, die für ihre unmittelbaren Probleme Massnahmen möchte?»

Die FDP wirft dem Stadtrat vor, «ein Programm für sich selbst und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadtverwaltung» erarbeitet zu haben – und spart nicht mit Polemik: «Unter gütiger Mitwirkung Letzterer, welche das Stadthaus in eine Wohlfühloase umwandeln möchten.» So stört sich die FDP besonders daran, dass der Stadtrat dem Thema Arbeitgeberattraktivität ein eigenes Kapitel mit einem umfassenden Massnahmenkatalog in der Broschüre gewidmet hat.

Und zum Schluss folgt ein Tipp an die Stadtregierung: «Werter Stadtrat, schreib’ das Programm neu und selbst, ohne Mitwirkung irgendwelcher teurer Hochschulphantasten. Auf die Bevölkerung von Schlieren zugeschnitten, dann kommt es gut. Das vorliegende Programm aber darf seelenruhig in einen Schrank verräumt werden. Sonst ziehen düstere Zeiten am Schlieremer Finanzhimmel auf.»

Daniel Laubi (Mitte). zvg

Mitte findet den UNO-Bezug «hochtrabend»

Daniel Laubi, Präsident der Mitte/EVP-Fraktion, teilt den Standpunkt der FDP: «Wir haben unsere Mühe mit diesem Programm.» Es sei stark links-grün angehaucht. Besonders stört ihn, dass die Wirtschaft nur am Rande erwähnt werde. So sage der Stadtrat mit keinem Wort, wie er die KMU zu unterstützen gedenke. Auch kritisiert Laubi, dass der Stadtrat den UNO-Zielen einen so grossen Stellenwert einräumt. «Ich finde diesen Bezug auf die Vereinten Nationen hochtrabend. Ich meine: Wir sind hier doch in Schlieren.»

Ähnlich verärgert ist die SVP: «Die SVP-Fraktion anerkennt, dass mit dem vorliegenden Regierungsprogramm eine wunderschöne Broschüre erstellt wurde. Das Design überzeugt. Inhaltlich findet man viele schwammige Wunschvorstellungen einer linksausgerichteten Exekutive, welche mehrheitlich nicht den Vorstellungen der SVP entspricht», schreibt Gemeindeparlamentarier und Parteivorstandsmitglied Boris Steffen.

Boris Steffen (SVP). zvg

Auch bei ihm kommt die UNO-Referenz schlecht an: «Müssen es ausgerechnet die Nachhaltigkeitsziele der UNO sein, welche sich mit Problemen der ganzen Welt auseinandersetzen, die man vielfach in Schlieren beziehungsweise der Schweiz nicht antrifft.» Seiner Meinung nach müsste sich der Stadtrat in erster Linie nach Vorgaben des Kantons und des Bundes richten, welche ihm die Richtlinien vorgäben. Schliesslich kündigt Steffen an, dass die Fraktion das Programm intern mit ihrem Stadtratsmitglied Beat Kilchenmann diskutieren werde.

Grüne bezeichnen die Kritik als «heisse Luft»

Dominik Ritzmann (Grüne). zvg

Auf der anderen Seite des Schlieremer Parteispektrums kann man mit der Kritik der Bürgerlichen nichts anfangen. Fraktionschef der Grünen, Dominik Ritzmann, schiesst zurück: «Der FDP ist einmal mehr entgangen, dass der Stadtrat bürgerlich dominiert ist. Manuela Stiefel war schliesslich in der FDP.» Und: «Wenn der bürgerliche Stadtrat also ein angeblich rot-grünes Regierungsprogramm schreibt, stellt sich wohl eher die Frage, wie weit nach rechts die FDP Schlieren unterdessen gerückt ist.» Er stempelt deren Äusserung zusammenfassend als «heisse Luft» ab. Da der Stadtrat das Geschäft dem Parlament erst noch offiziell präsentieren müsse, möchte sich Ritzmann nicht zu einzelnen Punkten äussern. Nur dies: «Was uns generell fehlt, sind konkrete und messbare Legislaturziele.» Ein Punkt, der bereits in den Voten seiner Gegner angetönt wurde.

Leila Drobi (SP). zvg

«Es erstaunt sehr, dass die FDP Themen wie die Klimaveränderung oder bezahlbaren Wohnraum nicht als Sache Schlierens begreift», sagt SP-Fraktionschefin Leila Drobi. Das Regierungsprogramm orientiere sich zwar an den UNO-Nachhaltigkeitszielen, zeige aber, was man in Schlieren direkt dafür machen könne. Diese Themen würden auch die Schlieremer betreffen. «In der Medienmitteilung der FDP wird nur sehr schwammig erwähnt, worauf sich der Stadtrat anstelle der genannten Ziele fokussieren soll.» Das sei nicht zielführend. Den von den Bürgerlichen kritisierten Punkt Arbeitgeberattraktivität findet die SP wichtig, da die Stadt als Vorbild dienen könne und die Qualität ihrer Dienstleistungen auch von den Arbeitsbedingungen abhinge.

GLP-Parlamentarier David Baumann. zvg

Für die GLP ist es noch zu früh, sich zum Regierungsprogramm des Stadtrats zu äussern – die FDP kritisieren die Grünliberalen sehr wohl. Gemeindeparlamentarier David Baumann schreibt: «Die Kritikpunkte sind teilweise schwierig nachzuvollziehen, so ist beispielsweise die Thematik Verkehr prominent vertreten. Wir würden es begrüssen, wenn sich die FDP weniger als Oppositions- und Bremserpartei aufführt und stattdessen zusammen mit ihrer Stadtratsvertretung endlich wieder produktive und interessante Ideen präsentiert.» Der Stadtrat will sich zum Geschäft frühestens wieder äussern, nachdem er es dem Parlament im März persönlich vorgestellt hat.

