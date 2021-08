Schlieren Limmattalbahn lässt Absperrung an Spitalstrasse noch diese Woche vollständig räumen – das sind die Hintergründe Gesamtprojektleiter Daniel Issler ist zurück aus den Ferien. Und erklärt, wieso die Baumaterialien an der Spitalstrasse rumlagen. David Egger 09.08.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diese seit rund einem Jahr andauernde Absperrung auf der Spitalstrasse ist sozusagen der Stein des Anstosses. Severin Bigler

«Die Lagerfläche wird bis spätestens Ende dieser Woche geräumt, da die Tiefbauarbeiten in diesem Bereich grösstenteils abgeschlossen sind»,

schreibt Daniel Issler, Gesamtprojektleiter der Limmattalbahn AG. Gemeint ist die Absperrung mit den Baumaterialien an der Spitalstrasse in Schlieren. Diese ging manchen Anwohnern auf den Geist. Denn wegen ihr ist die Strasse nur einspurig befahrbar. Am Freitag hatten Arbeiter bereits einen Teil der fraglichen Baumaterialien entfernt. Zuvor war die Anwohnerin und SVP-Politikerin Heidemarie Busch im Schlieremer Parlament aktiv geworden.

«Frau Busch hätte auch direkt mich anrufen können. Ich hätte dann dem vor Ort zuständigen Unternehmer sofort mitgeteilt, dass er die Baumaterialien schneller wegräumen soll»,

sagt Issler nun gegenüber der «Limmattaler Zeitung». Die Verwunderung, dass Busch – zusammen mit ihrem Parteikollegen Hans-Ulrich Etter – stattdessen den Weg über einen parlamentarischen Vorstoss wählte, ist ihm anzumerken.

Daniel Issler, Gesamtprojektleiter der Limmattalbahn AG. Severin Bigler

Issler bestätigt zudem, dass die Absperrung schon längere Zeit dauert: «Die Lagerfläche wurde ab dem dritten Quartal 2020 belegt.» Da nur ein Teil der Strasse verwendet worden sei, sei ein Queren in diesem Bereich für den Verkehr jederzeit möglich gewesen.

Extra eine Bewilligung brauchte die Limmattalbahn nicht, um die Strasse zu belegen. Issler sagt: «Die vorübergehende Benutzung des Strassenraumes wurde mit der Plangenehmigungsverfügung genehmigt.» Dass genau diese Stelle ausgewählt wurde, habe aber gute Gründe: «Die nahe Lagerfläche hat das Erstellen der Pflästerungen vereinfacht, was ein speditives und wirtschaftliches Arbeiten ermöglicht hat. Wären gravierende Verkehrseinschränkungen oder sogar Gefahrensituationen bekannt gewesen, hätten wir eine andere Lagerfläche gesucht. Die Ausfahrt der Krankenwagen war problemlos möglich und nicht blockiert.» Dass die Bau-Absperrung für die Krankenwagen kein Problem darstellte, sagte bereits letzte Woche das Spital Limmattal.

Bei Baustellen ist immer Vorsicht geboten

In seiner Antwort an die «Limmattaler Zeitung» hält Issler zudem fest, dass der Limmattalbahn AG weder von den Bauarbeitern noch von den Anwohnern «prekäre Verkehrssituationen» gemeldet worden seien. Dass es zu solchen gekommen sei, hatte Busch in ihrer Kleinen Anfrage zuhanden des Stadtrats geschrieben. Für Issler ist klar:

«Das Baustellensignal sowie die rot-weissen Latten weisen deutlich auf die Baustelle hin. Im Bereich von Baustellen gilt immer ein vorsichtiges Fahren der Autolenker, da die Fahrbahn verengt oder verschmutzt sein könnte.»

Entsprechend sei die Teil-Absperrung der Strasse «bisher nicht als Problem wahrgenommen» worden. «Bislang war kein Anwohner, Anstösser oder Autolenker direkt auf die Bauleitung oder die ausführende Unternehmung zugegangen», so Issler. Busch hingegen hatte in ihrer Kleinen Anfrage noch geschrieben, dass ein Nachbar bereits bei der Limmattalbahn gefragt habe, «wie lange der Dreck dort noch liegen bleibt». Allerdings habe er keine Antwort erhalten, darum wende sie sich nun an den Stadtrat. Ob das stimmt, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden.

Setzt sich für die Spitalstrasse ein: die Schlieremer Parlamentarierin Heidemarie Busch (SVP). zvg

Klar ist: Die Spitalstrasse wird im Rahmen der Einführung der Limmattalbahn nächstes Jahr zu einer Tempo-30-Zone. Dies geht letztlich zurück auf ein Postulat aus dem Jahr 2001, das die damalige Schlieremer Parlamentarierin Marianne Habegger und andere SVP-Mitglieder eingereicht hatten. Die Ironie der Geschichte: Neben der Forderung nach Tempo 30 wurde damals auch eine «Redimensionierung der Fahrbahnbreite» gefordert - eine solche wird nun bis Ende Woche wieder verschwinden; die Baumaterialien auf der Spitalstrasse machen wieder Platz für die Autos.