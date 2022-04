Schlieren Lilie Shoppingpoint spendet 10'000 Franken für Geflüchtete aus der Ukraine Das vom Schlieremer Unternehmen gespendete Geld soll vorrangig für Familien und Kinder verwendet werden. David Egger 05.04.2022, 00.04 Uhr

Jeannine Siegfried von der Firma J. F. Jost & Co. und der Schlieremer Stadtrat Christian Meier (SVP). zvg/Stadt Schlieren

Die Schlieremer Firma J. F. Jost & Co., Inhaberin vom Lilie-Shoppingpoint in Schlieren, spendet 10'000 Franken für Familien und Kinder, die wegen des Krieges in der Ukraine in die Schweiz geflüchtet sind und jetzt in der Stadt Schlieren vorübergehend Schutz und Unterbringung erhalten haben. Dies teilte die Stadt Schlieren am Montag mit.

Jeannine Siegfried von der Firma Jost habe die Spende letzte Woche an Stadtrat Christian Meier (SVP) übergeben, heisst es. Das Geld solle vorrangig für Familien und Kinder verwendet werden.

«Es ist nicht selbstverständlich, dass Firmen in der heutigen Zeit so grosszügig spenden. Dafür sind wir extrem dankbar»,

wird Meier in der Mitteilung zitiert. Mit der Spende könne das Leid der Familien und Kinder, die fast alles in ihrer Heimat haben zurücklassen müssen, etwas gelindert werden; zudem werde so ihr Start in der fremden Umgebung erleichtert.

«In der Stadt Schlieren werden Flüchtlinge aus der Ukraine in den für Flüchtlinge bereitstehenden Unterkünften untergebracht. Die Stadt organisiert jedoch laufend neue Unterkünfte. Zusätzlich sind mehrere Personen von Privatpersonen in Schlieren aufgenommen worden, wofür Stadtrat Christian Meier ebenfalls sehr dankbar ist», heisst es in der Mitteilung weiter.

«Die Solidarität in Schlieren ist gross, alle helfen, wo sie können»,

wird Meier zitiert.