Schlieren Lex Netflix: Schlieremer Filmemacher befürchtet, dass bei einem Nein Talente ins Ausland abwandern Rolf Lang erklärt, welche Auswirkungen die Revision des Filmgesetzes auf seine Arbeit hat. Der Schlieremer Filmemacher hofft, dass ein Ja der Stimmberechtigten am 15. Mai der Filmbranche einen Innovationsschub bringt. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 06.05.2022, 16.07 Uhr

Rolf Lang hat einen Dokumentarfilm über die Badenfahrt gedreht: Von der Abstimmung über die Revision des Filmgesetzes ist er persönlich und beruflich betroffen. Severin Bigler

Künftig sollen Gelder von Streaming-Plattformen wie Disney und Netflix in die lokale Filmbranche fliessen. So zumindest wollen es der Bundesrat und das Parlament. Ob das revidierte Filmgesetz umgesetzt wird, entscheiden die Stimmberechtigten am 15. Mai. Von der sogenannten Lex Netflix wären auch lokale Filmproduzenten wie Rolf Lang aus Schlieren betroffen. Der Filmemacher brachte letztes Jahr einen Dokumentarfilm über die Badenfahrt ins Kino. «Würde die Lex Netflix angenommen, hätte dies Auswirkungen für mich als Filmemacher und als Filmkonsument.»

So würde ein Ja eine Verbesserung der Filmauswahl und der Filmqualität bewirken, findet er. Da der Schweizer Filmmarkt sehr klein sei, brauche es die Unterstützung durch das Filmgesetz. Lang sagt:

«Bei einem Nein zum Filmgesetz wird es künftig weniger Filme geben.»

Das geltende Filmgesetz ist über zwanzig Jahre alt. «Damals war Netflix noch ein DVD-Verleiher», sagt Lang. Seither sei es zu einer Umkehr gekommen und die Streamingdienste hätten an Umsatz zugelegt, während die Umsätze und Investitionen der traditionellen Fernsehsender stark zurückgegangen seien. So seien in den vergangenen Jahren von traditionellen Häusern wie SRF nur Kürzungen bekannt gemacht worden. Dafür erzielten Streamingdienste wie Netflix oder Disney in der Schweiz laut Bund jährlich etwa 300 Millionen Franken Umsatz. «Es ist wichtig, dass die Investitionspflicht nicht nur wie bis anhin für die TV-Sender hierzulande gilt, sondern auch für die Streaming-Plattformen», sagt Lang. Das sorge für Fairness und Ausgleich.

Filmschaffende bezahlen viel aus eigener Tasche

Was Filmförderung für die lokalen Filmschaffenden heisst, weiss Lang aus eigener Erfahrung. Für seinen Dokumentarfilm über die Badenfahrt habe er SRF als Co-Produzenten im Boot gehabt, doch das Schweizer Fernsehen habe nur zehn Prozent seiner Auslagen gezahlt. «Den Rest musste ich selbst organisieren. Dabei zahlte ich auch vieles aus der eigenen Tasche», sagt Lang. Dass man Einsatz zeigen müsse, sei in seiner Branche normal. «Niemand macht diesen Job nur des Geldes wegen. Es braucht vor allem Einsatzwille», sagt er. Trotzdem sei es wichtig, dass man auch Förderung und Unterstützung erhalte.

«Sonst wandern die Talente ins Ausland ab», sagt Lang. Denn in mehreren Ländern sei es bereits Pflicht, dass internationale Streamingdienste in das lokale Filmschaffen reinvestieren müssen. «Dabei sucht Netflix sehr lokalen Stoff, der international interessiert», sagt Lang. Dies tue der Konzern aber primär dort, wo die Reinvestitionspflicht bereits besteht.

Das führe zu einem Innovationsschub für Filmschaffende in diesen Ländern. Das sei wichtig, denn lokales Filmschaffen führe zu einem Auseinandersetzen mit der eigenen Identität. Auf die Frage, ob er bei einem Nein zur Lex Netflix ins Ausland ziehen oder eine Umschulung erwägen würde, zögert Lang. «Ich habe eine Firma in Schlieren. Es wäre schade, müsste ich mir einen solchen Schritt überlegen.»

Das neue Filmgesetz in Kürze Am 15. Mai entscheidet das Stimmvolk über das revidierte Filmgesetz. Mit der sogenannten Lex Netflix sollen Streaming-Plattformen gesetzlich dazu verpflichtet werden, vier Prozent ihres in der Schweiz erzielten Umsatzes in Schweizer Film- und Serienproduktionen zu investieren. Die Regel gilt auch für ausländische Fernsehsender, die Werbung fürs Schweizer Publikum ausstrahlen. Zudem soll das Angebot der Streamingdienste zu mindestens 30 Prozent aus in Europa produzierten Inhalten bestehen. Die Befürworter argumentieren, dass durch die Investitionspflicht zumindest ein kleiner Teil der hierzulande erzielten Umsätze in der Schweiz bleibe. Die Gegner monieren, dass die Investitionspflicht einer Sondersteuer gleichkomme und dazu führen könnte, dass Abogebühren von Streamingdiensten steigen. Bundesrat und Parlament empfehlen die Änderung des Filmgesetzes zur Annahme. Gegen die Vorlage hatten unter anderem die Jungparteien von FDP, SVP und GLP das Referendum ergriffen.

Um bessere Filme zu produzieren, braucht es Kontinuität

Was er sicher weiss, ist, dass jeder seiner Filme besser werden soll als der vorangegangene. «Damit das möglich ist, brauche ich Kontinuität.» Momentan werden laut Lang im Schweizer Filmgeschäft vor allem Dokumentarfilme und Dramas finanziert. «Horrorfilme wie ‹Mad Heidi› haben einen eher schweren Stand», sagt Lang. Dass die Konsumenten bei einem Ja zum Filmgesetz bluten müssten, verneint Lang.

Seit er sein Netflix-Abo 2015 abschloss, sei der Preis, unabhängig von Lex Netflix, bereits um 30 Prozent gestiegen. Diese Erhöhung liege sei im Markt begründet. «Der Markt bestimmt den Abopreis. Die vier Prozent Reinvestition sind für die Preisbildung irrelevant», so Lang. Auch sei es bereits heute so, dass die meisten Streaminganbieter 30 Prozent europäischer Filme in ihrem Portfolio präsentierten. «Dass dies nun in der Revision verankert wird, ist reine Formsache. Deswegen wird die Lieblingsserie aus den USA nicht aus dem Programm gestrichen», sagt Lang.

