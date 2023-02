Schlieren: Neuer Unterführungszugang kostet 1,2 Millionen Franken

Schlieren 1,2 Millionen kostet der neue Aufgang zur Unterführung des Bahnhofs Schlieren Ein neuer Zugang soll den Norden Schlierens besser mit dem Süden verbinden. Das geplante Bauprojekt von der Geistlich Immobilia AG und der Stadt Schlieren steht bereits in der Kritik. Lukas Elser Jetzt kommentieren 22.02.2023, 05.00 Uhr

Die Unterführung West des Bahnhofs Schlieren endet derzeit noch auf der Wiesenstrasse. Bild: Lukas Elser

Nun ist klar, wie viel der neue Zugang zum Bahnhof Schlieren kosten wird: 1,2 Millionen Franken. Zur Erinnerung: Die Geistlich Immobilia AG plant dort, wo heute noch das Racketsportzentrum Vitis steht, eine Neubausiedlung namens Lymhof. Sie erweitert das Wohnquartier am Rietpark, welches im ehemaligen Industriegebiet im Norden der Gleise entstanden ist. Um das Quartier besser mit dem Bahnhof zu verbinden, soll es einen neuen Zugang zur bestehenden Unterführung West erhalten.

Die Stadt Schlieren und die Geistlich Immobilia AG planen deshalb, die Bahnhofunterführung ein Stück Richtung Norden zu verlängern. Die Unterführung soll nicht mehr direkt neben den Gleisen an der Wiesenstrasse enden, sondern bis auf die andere Strassenseite verlängert werden. Und damit soll der neue Zugang direkt auf den Quartierplatz führen, der hier vor dem Lymhof geplant ist.

Die Unterführung West führt von der Geissweid-Tramwendeschlaufe im Süden ... Bild: Lukas Elser ... zum nördlichen Bereich des Bahnhofs, wo sich derzeit noch das Racketsportzentrum Vitis befindet. Bild: Lukas Elser Der Ausgang der Unterführung (rechts) endet derzeit noch südlich der Wiesenstrasse. Diese soll aber verlängert werden und auf den Platz nördlich der Wiesenstrasse (im Bild links) führen, wo jetzt das Vitis steht. Bild: Lukas Elser Das Vitis wird bald der Überbauung Lymhof (rechts) weichen. Links davon sieht man den geplanten Unterführungsaufgang am neuen Standort. Visualisierung: zvg Die erweiterte Unterführung soll besser beleuchtet werden, als sie es jetzt ist. Bild: Lukas Elser Man verspricht sich davon ein grösseres Sicherheitsgefühl bei den Pendlern. Bild: Lukas Elser

Damit könnten die Quartierbewohner der hier geplanten Siedlung auf sicherem Weg zu den Perrons und wieder zurück gelangen – ohne dabei die Wiesenstrasse queren zu müssen. Diese Strasse ist nämlich nicht ungefährlich. Sie hat kein richtiges Trottoir, wird von Autos und Velos frequentiert und ist stellenweise unübersichtlich. Zudem würde das Quartier auf direktem Weg mit der Tram- und Bushaltestelle Geissweid verbunden.

Noch im Sommer 2023 soll das Vitis abgebrochen werden und Platz schaffen für das Neubauprojekt, das ab Frühling 2024 gebaut werden und im Sommer 2026 bezugsbereit sein soll. Wie die noch bis am 23. Februar im Stadthaus aufliegenden Pläne zeigen, soll der neue Zugang zur Unterführung direkt an den Lymhof anschliessen. Die Bauarbeiten an der Unterführung sollen im Oktober starten und bis in den November dauern. Der alte Aufgang wird zubetoniert. Welchen Kostenanteil die Stadt übernimmt und welche die Immobilienentwicklerin, ist noch nicht klar.

Die Unterführung soll verlängert werden und zum Vorplatz der geplanten Lymhof-Siedlung führen. Sie wird auch ein Dach und ein Geländer erhalten. Visualisierung: zvg

Das Projekt der Clou Architekten AG ist seit 30. Januar ausgesteckt. Wie der Visualisierung zu entnehmen ist, soll der neue Zugang überdacht und mit einem Geländer versehen werden. Um Platz zu sparen, wird beim Aufgang neben der Treppe auf eine Rampe verzichtet. Stattdessen erwartet Menschen mit Behinderung oder Kinderwagen gleich nördlich nach der Treppe ein Lift.

Ist die neue Unterführung wirklich barrierefrei?

Diese Lösung führte bereits im Sommer 2022, als der Stadtrat das Projekt erstmals vorstellte, zu Kritik. SVP-Kantonsrat Pierre Dalcher schrieb in einem Leserbrief in der «Limmattaler Zeitung»: «Was ist aber, wenn der Lift aus irgendwelchen Gründen ‹ausser Betrieb› ist? Ist eine Signalisation angedacht oder werden die Gehbehinderten und Kinderwagenbenützer vor vollendete Tatsachen gestellt?» Dalcher dürfte mit dieser Bemerkung auf die beiden Aufzüge anspielen, die im östlichen Bereich des Bahnhofs vom Perron der Gleise 3 und 4 zur Busstation auf der Brücke der Engstringerstrasse führen. Diese fallen seit Jahren immer wieder aus, was auch im Gemeindeparlament zu Diskussionen führte.

Dalcher weist in seinem Leserbrief weiter darauf hin, dass die Gesamtsituation für Gehbehinderte und Kinderwagennutzer auch mit funktionierendem Lift unbefriedigend bleibe. Denn nach wie vor führt von der Unterführung West aus weder ein Lift noch eine Rampe zum Perron der Gleise 3 und 4. Einzig zum Gleis 1 besteht eine Rampe. Betroffene Pendler gelangen also auch künftig nur über die östliche Unterführung zu den Gleisen 3 und 4. Allerdings müssen sie dafür, wenn sie von Norden her kommen, die Wiesenstrasse queren, wie Dalcher unterstreicht. Eine Strasse die, wenn sie dann wie vom Kanton geplant einmal zur Veloschnellroute umfunktioniert wird, künftig noch mehr Veloverkehr aufnehmen dürfte. Das Fazit von Dalcher fällt ernüchternd aus: «Es ist eine Verbesserung für die eilende Personengruppe, Handlungsbedarf in diesem Thema ist weiterhin vorhanden.»

Das Dach reicht nicht bis zur Unterführung

Vollends zufriedenstellend ist die Situation im Westen aber auch nicht für Leute, die nicht mit dem Kinderwagen oder Rollstuhl unterwegs sind. Denn das Dach über dem Perron der Gleise 3 und 4 reicht gar nicht bis zur Unterführung West. Auch dies ist ein Politikum in Schlieren. Der Wunsch nach einer Verlängerung des Perrondachs, damit man auch bei Regen trockenen Fusses bis zur Unterführung gelangt, steht schon länger im Raum. Er wird zunehmend dringlicher, weil mit der städtebaulichen Entwicklung des Quartiers am Rietpark und der Tramwendeschlaufe Geissweid immer mehr Pendler den westlichen Bahnhofszugang nutzen.

Als die SBB im Sommer 2021 eine bessere Beleuchtung und Beschallung am Perron installieren wollten, schlug ihnen der Stadtrat vor, gleich auch noch das Dach zu verlängern. Die SBB wollten die Arbeiten aber nur dann ausführen, wenn die Stadt die Kosten übernähme. Das kam in Schlieren nicht gut an. Und so reichte der Stadtrat aus Protest Einsprache gegen das Beschallung- und Beleuchtungsprojekt ein. Schliesslich lenkte der Stadtrat aus taktischen Gründen ein und zog seine Einsprache zurück. Denn er wollte nicht riskieren, dass sich deswegen das Beleuchtungs- und Beschallungsprojekt um Jahre verzögert.

So sieht der Aufgang der Unterführung West bei der Wiesenstrasse heute aus. Bild: Lukas Elser