36 Jahre im Dienst der Wagi Schlieren: Robert Binz blickt zurück

Schlieren 36 Jahre im Dienst der Wagi: Robert Binz erinnert sich an lebhafte Zeiten Der fast 97-Jährige zog 1949 für seine Arbeitsstelle nach Schlieren und arbeitete bis zur Fabrikschliessung in der Wagonsfabrik. Die Wagi prägte nicht nur den Schienenfahrzeugbau in der Schweiz und international, sondern auch die Entwicklung der Stadt Schlieren. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 16.08.2022, 13.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beim Treffen mit der «Limmattaler Zeitung» besuchte der langjährige Wagi-Ingenieur Robert Binz das Wagi-Museum selbst zum ersten Mal. Valentin Hehli

In ihren 90 Jahren prägte die Schweizerische Wagons- und Aufzügefabrik Schlieren (SWS) auch die Entwicklung der Stadt. «Dank der teilweise bahnbrechenden Erzeugnisse der SWS wurde der Name der Gemeinde Schlieren in der ganzen Welt bekannt», schreibt Georges Baumgartner in seinem 1986 erschienenen Buch «D'Wagi». Die Firmengeschichte nahm 1895 ihren Lauf, als der bereits in Zürich tätige Johann Caspar Geissberger der Gemeinde Land abkaufte, um Werkstätten für Luxus- und Lastwagen zu erstellen. Damals zählte die Gemeinde 900 Einwohner. 45 Jahre später waren es bereits 4760 und viele davon verdienten ihren Lebensunterhalt bei der Wagi.

1901 verlegte das Unternehmen den Wagenbau zurück nach Zürich und fokussierte sich in Schlieren, das 1900 zum Firmenhauptsitz geworden war, auf den Bau von Schienenfahrzeugen. Im gleichen Jahr erfolgte die Umbenennung in Schweizerische Wagonsfabrik AG Schlieren–Zürich. Über die Jahre produzierte die SWS aber nicht nur viele verschiedene Schienenfahrzeuge.

1918 stieg die Wagi auch in den Flugzeugbau ein und realisierte einen Prototyp-Abfangjäger für die Schweizer Luftwaffe. 1930 entwarfen Wagi-Ingenieure die erste Aufzugsteuerung mit Gleichstrom. In den 1950er-Jahren brachte die SWS den ersten elektronisch regulierten Aufzug auf den Markt und lieferte zur Weltausstellung Expo 58 den damals schnellsten Aufzug der Welt für das Atomium in Brüssel. Diesen hatte sie zusammen mit Schindler entwickelt. 1960 übernahm die Schindler-Holding die SWS.

Anfang der 1970er-Jahre erreichte die Wagi ihren Personalhöchststand mit über 2000 Beschäftigten in Schlieren. Die Öl- und Währungskrise von 1973 sowie die zunehmende Verwendung von Mikroelektronik in der Produkte- und Produktionstechnik veränderten die Weltwirtschaft und stellten den Betrieb vor grosse Herausforderungen, wie Baumgartner ausführt. Bis das rund 12,6 Hektaren grosse Werk in Schlieren 1985 geschlossen wurde, was rund 740 Mitarbeitende die Stelle kostete, verzeichnete die Wagi viele Meilensteine.

Wie sehr der von Schindler am 16. Mai 1983 verkündete Schliessungsentscheid die Mitarbeitenden und die ganze Stadt aufrüttelte, beschrieb der damalige Stadtpräsident Heiri Meier im Schlieremer Jahrheft von 2008. Der 2015 verstorbene Meier erinnert sich an den Schock nach der Verkündung. Der Blitz sei aber nicht aus heiterem Himmel eingeschlagen. Über Jahre habe er mit zusehen müssen, wie der Betrieb mit dem Abzug verschiedener Bereiche sukzessive ausgehöhlt worden sei, schrieb er einen Tag später in einem Brief an die Belegschaft. 2008 schlug Meier sanftere Töne an und beschrieb den Schliessungsentscheid aus unternehmerischer Sicht als nachvollziehbar.

Mit vielen Skizzen erklärt der Ingenieur seine frühere Arbeit

Robert Binz erinnert sich noch bestens an die vielen Herausforderungen, die er als langjähriger Wagi-Ingenieur bewältigte. 1949 zog er nach seinem Studium aus dem Solothurnischen für die Arbeitsstelle bei der SWS nach Schlieren und wurde nach der Schliessung 1985 frühpensioniert. Binz, der Ende August seinen 97. Geburtstag feiert, ist noch heute Schlieremer und lebt im Alterszentrum Sandbühl. Die «Limmattaler Zeitung» traf ihn im Wagi-Museum, das er mit grosser Freude erstmals selbst erkundete. «So ein Museum aufzubauen, ist eine riesige Aufgabe», sagt er vor Ort.

Im Gespräch zückt er nach kurzer Zeit einen Stift, um anschaulich zu erklären, wie die Drehgestelle funktionieren, die er und seine Arbeitskollegen in der Abteilung Wagonbau entwarfen. Das Drehgestell sei entscheidend für den Komfort der Fahrgäste, sagt er. «Wir haben die Technik laufend verbessert.» Später wechselte Binz in die Abteilung Abnahme und Wagenkontrolle und hatte vermehrt Kontakt mit den Wagi-Kunden.

Sein unermesslicher Wissensschatz, der, von vielen Skizzen begleitet, aus ihm heraussprudelt, zeigt, dass Binz ein Ingenieur durch und durch ist. Er erklärt etwa, wie die Bremsklötze auf den Rädern funktionieren oder dass in die Wagenpuffer ein Zerstörungsglied integriert wurde, das bei einem Zusammenstoss viel Aufprallenergie absorbieren kann. Und dass man später von Einstiegen in der Wagenmitte weggekommen sei, damit an den Wagenenden für den schlimmsten Fall eine Knautschzone besteht, in der keine Passagiere sitzen.

Vom Schnee blockierte Federn und englische Masse

Natürlich sei über die Jahre nicht immer alles reibungslos gelaufen, aber er habe seine vielfältige Arbeit mit vielen unterschiedlichen Bezügen immer geschätzt. Dank der internationalen Tätigkeit hatten die Wagi-Ingenieure auch mit Herausforderungen zu tun wie dem vielen Schnee, der bei Zügen in Norwegen die Schraubenfedern blockieren konnte. Und nachdem die Wagi in den 1950er-Jahren in Indien aktiv wurde, mussten die Pläne neu in Englisch erstellt werden. Das bedeutete auch, dass alle Masse in Zoll statt Millimeter notiert werden mussten.

Nach so langer Zeit in der Fabrik habe er zum Ende hin gewisse Entwicklungen kommen sehen, sagt Binz. Er denke noch ab und zu an die Fabrikschliessung zurück, aber nicht mit Wehmut. Die Frage, ob er auf seine Arbeit bei der Wagi stolz sei, bejaht er. Aber das habe damals auch für diverse andere Betriebe gegolten. «Zu der Zeit wurden viele grosse industrielle Leistungen vollbracht.»

Heute prägen die markanten Hochhäuser das Wagi-Areal, das dank des Biotechnoparks mittlerweile international bekannt ist im Life-Science-Bereich. Sandra Ardizzone

Die Industrie ist heute aus dem ehemaligen Fabrikareal verschwunden. Der Name Wagi-Areal ist aber geblieben. Dieses wird heute geprägt von den markanten Hochhäusern und ist dank des Biotechnoparks international bekannt im Life-Science-Bereich. Die über 50 ansässigen Firmen und 30 universitären Institutionen beschäftigen vor Ort 1500 Mitarbeitende. Auf der Fläche in Richtung Stadtzentrum baute nach der Fabrikschliessung zunächst die NZZ ihre Druckerei. Diese ist mittlerweile dem JED gewichen, das sich als Zentrum für Innovation und Unternehmertum vermarktet und Büro- und Gewerberäume, Eventräume sowie Gastronomie bietet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen