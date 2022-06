Schlieren: das 22. LiZ-Forum in 32 Bildern

Schlieren Reger Austausch, spannende Begegnungen und dreifaches Losglück – das 22. LiZ-Forum in 32 Bildern Am 22. LiZ-Forum vom 22. Juni 2022 mit rund 200 Teilnehmern waren viele lachende Gesichter zu sehen. Wer nicht gerade bei der Verlosung gewann, freute sich über den Austausch beim Apéro. LiZ Jetzt kommentieren 26.06.2022, 05.05 Uhr

Angetroffen am 22. LiZ-Forum: Peter Landolt von der ZKB-Filiale Dietikon, die Aescher Gemeinderätin Janine Vannaz (Mitte) und Mike Schärer, Geschäftsführer bei Caffè Ferrari in Dietikon. Valentin Hehli Die Oetwiler Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP, zweite von rechts) mit Schlieremer Delegation: Stadträtin Manuela Stiefel (parteilos), Barbara Angelsberger (FDP), Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) und Stadtrat Pascal Leuchtmann (SP). Valentin Hehli Der Dietiker Bauunternehmer und ­ehemalige Mitte-Kantonsrat Josef Wiederkehr und der Schlieremer Mitte-Stadtrat Stefano Kunz. Valentin Hehli Der Dietiker Autor und Musiker ­Thomas Pfann – in ukrainischer Tracht – zusammen mit dem Dietiker Stadtrat Anton Kiwic (SP). Valentin Hehli Bruno Hüppi von der Firma «Hüppi werben» und der Schlieremer GLP-Stadtrat Andreas Kriesi – Letzterer übrigens mit neuer Brille. Valentin Hehli Am 22. LiZ-Forum gab es auch eine Verlosung mit attraktiven ZSC-Preisen. Valentin Hehli Dabei ging alles mit rechten Dingen zu und her: Thomas Schmidiger, Geschäftsführer der Alvoso Pensionskasse, zieht die Gewinner – natürlich ohne in die Los-Schüssel zu schauen. Valentin Hehli Thomas Schmidiger verliest die Gewinner. Links im Bild: Moderator Patrik Müller. Valentin Hehli Verlosungsglück: Christian Bochsler von der Walter Bochsler AG gewann zwei ZSC-Tickets, Franz Heller von der F. Scholl & Co. AG eine ZSC-Saisonkarte und der Geroldswiler Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) ein ZSC-Trikot. Thomas Schmidiger von der Alvoso Pensionskasse fungierte als Glücksfee. Valentin Hehli Der Dietiker Standortförderer Adrian Ebenberger mit Limmatstadt-AG-Geschäftsführerin Jasmina Ritz und dem Schlieremer Standortförderer Albert Schweizer. Valentin Hehli Daniel Ryf, stellvertretender Geschäftsführer der Alvoso Pensionskasse, Marc Ritschard von der Würth Treuhand AG, Stella Vondra von der «vondRAISE GmbH», Remo Schällibaum, Stiftungsratspräsident des LiZ-Forum-Goldsponsors Alvoso Pensionskasse und Thomas Schmidiger, Geschäftsführer der Alvoso Pensionskasse mit Sitz in Schlieren. Valentin Hehli Zwei Sportliche: Philipp Locher und Charly Mettier. Valentin Hehli Technik-Spass: Roboter Pepper war auch für Selfies zu haben. Valentin Hehli Der Limmattaler des Jahres 2021 und Leiter des Schlieremer Wagi-Museums, Patrick Bigler, und Cyrill Pape von der Weininger Pape Werbe AG. Valentin Hehli Der Uitiker Ingo Engelmann (Mitte), unter anderem Ersatzmitglied des Dietiker Bezirksrats, und der Urdorfer Gemeinderat Danilo Follador (Mitte). Valentin Hehli Sibylle Egloff, Redaktorin der «Limmattaler Zeitung», und Giuseppe Greco, Kundenberater bei CH Media. Valentin Hehli Der Dietiker Stadtrat Reto Siegrist (Mitte) im Gespräch. Valentin Hehli Der Aescher Gemeindepräsident Johann Jahn (Forum) im Gespräch mit dem Geroldswiler Franz Heller. Valentin Hehli Philipp Staubli, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank an der Limmat, und Roger Maneth von der Schlieremer Maneth Stiefel AG. Valentin Hehli Am Eingang: Anstehen fürs 22. LiZ-Forum. Valentin Hehli Los ging es mit einem Willkommensgetränk: Rund 200 Personen kamen an das 22. LiZ-Forum in der Schlieremer JED-Eventhalle. Valentin Hehli Brigitte Becker von der Buchstäblich AG und Peter Spuhler von der Stadler Rail AG. Valentin Hehli Nach dem Willkommensgetränk machen sich die Teilnehmenden des LiZ-Forums auf in die eigentliche Eventhalle. Valentin Hehli Gleich gehts los. Valentin Hehli Die JED-Eventhalle in Schlieren diente nun schon zum zweiten Mal als Austragungsort des LiZ-Forums. Valentin Hehli CH-Media-Chefredaktor Patrik Müller moderierte das 22. LiZ-Forum. Valentin Hehli Regine Sauter, Direktorin der Zürcher Handelskammer, FDP-Nationalrätin und Ständeratskandidatin, hielt ein Grusswort. Valentin Hehli Fortschrittlich: Patrik Müller, publizistischer Leiter von CH Media und Moderator des LiZ-Forums, interviewte auch den Roboter «Pepper». Valentin Hehli Auch in der Pause tauschten sich die Teilnehmenden des LiZ-Forums rege aus. Valentin Hehli Peter Spuhler, CEO und Verwaltungsratspräsident der Stadler Rail AG, Moderator Patrik Müller, Chefredaktor CH Media, Bea Knecht, Gründerin und Verwaltungsrätin von Zattoo, und Nils Planzer, CEO und Verwaltungsratspräsident der Planzer Transport AG, diskutierten am 22. LiZ-Forum über Fortschritt. Valentin Hehli Beim Apéro gegen Ende des LiZ-Forums gab es unter anderem auch Bicker zu trinken – der Würenloser Wein von CH-Media-Verleger Peter Wanner. Valentin Hehli Pascal Hendriksen, Verkaufsleiter bei CH Media, Peter Spuhler, Group CEO und Verwaltungsratspräsident der Stadler Rail AG, Patrik Müller, publizistischer Leiter von CH Media, Bea Knecht, Gründerin und Verwaltungsrätin von Zattoo, Regine Sauter, Direktorin der Zürcher Handelskammer, Nils Planzer, Hauptaktionär, Verwaltungsratspräsident und CEO der Planzer Transport AG, und David Egger, Chefredaktor der «Limmattaler Zeitung». Valentin Hehli

«Auf Wiedersehen!», verabschiedet sich die eine oder der andere, um dann fünf Meter weiter wieder eine Viertelstunde stehen zu bleiben. «Wolltest Du vorher nicht gehen?», war da und dort am Apéro des 22. LiZ-Forums am Mittwoch in Schlieren zu hören. Anders gesagt: Der Austausch mit zahlreichen Akteurinnen und Akteuren aus Politik und Wirtschaft wurde ausgekostet.

Während des Apéros wurden auch die drei Gewinner der Verlosung gezogen. Dabei ging alles mit rechten Dingen zu und her: Glücksfee Thomas Schmidiger, seines Zeichens Geschäftsführer der Alvoso-Pensionskasse, hatte dem Los-Topf den Rücken zugewandt, während er die Gewinner zog. Als Hauptpreis gab es eine ZSC-Saisonkarte zu gewinnen. Notabene eine für die erste Saison in der neuen Swiss-Life-Arena in Zürich Altstetten.

Einen weiten Weg hat der Geroldswiler Franz Heller, der die begehrte Karte gewann, also nicht, wenn er den Eishockeytempel besuchen wird. Mit Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) gewann gleich nochmals ein Geroldswiler den zweiten Preis, ein unterschriebenes ZSC-Trikot, und machte so das Geroldswiler Glück perfekt. Der dritte Preis aber ging nach Urdorf: Zwei ZSC-Tickets gewann Christian Bochsler, Geschäftsleiter der Walter Bochsler AG in Urdorf.

Der Roboter beantwortete die Gender-Frage

Keinen Preis, aber viel Neugierde erntete der humanoide Roboter «Pepper», der zum diesjährigen Motto des LiZ-Forums, «Fortschritt», passte. Als Moderator Patrik Müller den Roboter fragte, welches Geschlecht er habe und ob man das überhaupt fragen dürfe, bezeichnete sich «Pepper» als geschlechtsneutral und kritisierte, dass die Menschen immer für alles Etiketten wollten. Kecke Sprüche kann das Roboterwesen also. Und wenn jemand ein Selfie mit ihm wollte, lächelte und winkte es freundlichst in die Kamera.

Zusammen mit der Podiumsdiskussion mit Peter Spuhler, Bea Knecht und Nils Planzer sowie dem Grusswort von Regine Sauter und eben dem Apéro und der Verlosung wurde so am 22. LiZ-Forum ein reichhaltiges Programm geboten. Zu diesem durfte David Egger, Chefredaktor der «Limmattaler Zeitung», in der Schlieremer JED-Eventhalle am Mittwoch die Rekordzahl von rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüssen.

