Schlieren Nach über 40 Jahren ist vorläufig Schluss: Der Quartierverein verabschiedet sich aus dem Gemeindeparlament Der Quartierverein Schlieren hat an seiner letzten Generalversammlung beschlossen, für die nächsten Gemeindeparlamentswahlen 2022 nicht mehr mit einer eigenen Liste anzutreten. In die Zukunft schreitet der Verein zudem unter neuer Führung. Sven Hoti 14.08.2021, 04.00 Uhr

Beide Vertreterinnen und Vertreter des Quartiervereins Schlieren, darunter Gaby Niederer (links), stellen sich im nächsten Jahr nicht zur Wiederwahl. Archivbild: Sandra Ardizzone

Der Quartierverein Schlieren (QVS) wird ab 2022 nicht mehr im Gemeindeparlament vertreten sein. Das haben die Mitglieder an der jüngsten Generalversammlung, die coronabedingt auf dem Zirkularweg abgehalten worden war, beschlossen. Da die bisherigen Gemeindeparlamentarier des Vereins, Gaby Niederer und Thomas Widmer, nicht zur Wiederwahl antreten, will der Verein bei den nächsten Gemeindeparlamentswahlen 2022 nicht mit einer eigenen Liste an den Start gehen, wie er diese Woche in einer Pressemitteilung bekannt gab. Damit endet der über 40-jährige Einsitz des Quartiervereins im Gemeindeparlament.

Begründet wird der Entscheid mit dem Bevölkerungswachstum und der damit einhergehenden Urbanisierung der Gemeinde. Ebenso sieht der Verein eine «erhebliche» Veränderung der politischen Landschaft in Schlieren: «Es werden bei den Gemeindeparlamentswahlen nicht mehr Personen und lokale Gruppierungen gewählt, sondern vor allem Parteien, die auf nationaler Ebene aktiv sind.» So hätten an den letzten Wahlen nur noch zwei Sitze gehalten werden können.

Jürg Naumann tritt als Vereinspräsident zurück

Mit dem vorläufigen Abschied aus dem Gemeindeparlament endet jedoch nicht das Engagement des 47 Jahre alten Vereins: Man wolle sich auch zukünftig mit der Lebensqualität der Schlieremer Bevölkerung beschäftigen, bei aktuellen Themen Stellung beziehen und das Vereinsleben aktiv halten, heisst es in der Mitteilung.

Seinen weiteren Weg wird der Quartierverein allerdings unter neuer Führung gehen. Denn wie er diese Woche ebenfalls mitteilte, ist der bisherige Präsident, Jürg Naumann, nach siebenjähriger Amtszeit zurückgetreten. Den Posten übernimmt fortan der 61-jährige Mediendesigner Rolf Werth. Er war bisher für den Quartierverein in der Schulpflege vertreten. Für dieses Amt will ihn der Verein auch bei den nächsten Wahlen 2022 vorschlagen.

Verein will zukünftig wieder im Parlament vertreten sein

Der neue Präsident bezeichnet den Abschied aus dem Gemeindeparlament lediglich als Unterbruch. Er sei zuversichtlich, dass der Quartierverein in naher Zukunft wieder im Parlament vertreten sein wird, sagt Werth. Falls geeignete Kandierende zur Verfügung stünden, werde der Verein auch für andere Gremien als den Gemeinderat antreten. Auch sonst will der Verein sein Engagement für die Gemeinde fortsetzen.

Rolf Werth übernimmt neu das Vereinspräsidium. Der 61-Jährige ist von Beruf Mediendesigner. Archivbild: zVg

«Wir werden uns weiter für die Menschen in Schlieren einsetzen», betont der 62-Jährige und fügt hinzu:

«Die Verkehrssituation ist immer ein Thema. Sicherheit für alle Teilhabenden ist sehr wichtig und für Schlieren gibt es generell noch viel zu tun. Da bleibt der Quartierverein dabei.»

Vor seiner neuen Aufgabe als Vereinspräsident hat Werth Respekt. Jürg Naumann habe viel für den QV und für Schlieren geleistet und die Bedürfnisse der Einwohner in der Politik mit grossem Einsatz vertreten. Als Präsident habe er den Quartierverein umsichtig geführt, Vorstandssitzungen strukturiert geleitet und die Anlässe mit den Mitgliedern hervorragend organisiert. Werth sagt:

«Ich trete also in grosse Fussstapfen und hoffe, die auch gut füllen zu können.»

Der Quartierverein Schlieren hat in den vergangenen Jahren im 36-köpfigen Gemeindeparlament zusehends an Rückhalt verloren. Während er zu seinem Höhepunkt in der Legislaturperiode von 2006 bis 2010 noch vier Sitze innehatte, sank diese Zahl bis heute kontinuierlich auf noch zwei Sitze. Dass für die beiden Bisherigen keine Nachfolge bestimmt wurde, habe damit zu tun, dass bei den potenziellen Kandidaten derzeit die Familienarbeit im Vordergrund stünde, erklärt Vereinspräsident Werth. «Das sind Lebenssituationen, die es zu berücksichtigen gilt.»

Lokale Vereine brauchen starke Persönlichkeiten

Die politische Entwicklung in Schlieren ähnelt zudem zunehmend derjenigen auf nationaler Ebene. Das zeigen nicht zuletzt die Erneuerungswahlen aus dem Jahr 2018. Damals wurde der amtierende SVP-Stadtrat Pierre Dalcher überraschend abgewählt. Für ihn rückte der GLP-Präsident Andreas Kriesi nach. Auch im Parlament bauten die Grünliberalen und die Grünen ihre Sitzanteile aus. Bei den Nationalratswahlen im Jahr darauf verzeichneten die Umweltparteien dann ebenfalls einen Anstieg bei den Wählerstimmen.

Dass der Quartierverein auf dem politischen Parkett ins Schlittern gekommen ist, ist ein offenes Geheimnis.

«Als Schlieren noch dörflicher war, war die Nachfrage nach dem Quartierverein grösser»,

sagte der ehemalige Präsident Jürg Naumann Anfang 2020 gegenüber der «Limmattaler Zeitung». Die zunehmende Urbanisierung habe jedoch das politische Desinteresse gefördert, die Anonymität erhöht und die Politik stärker national ausgerichtet. Deshalb sei der Verein für starke Kandidaturen heute viel abhängiger von einzelnen Persönlichkeiten, so Naumann.

Wie wichtig solche Persönlichkeiten für die lokalen Vereine sind, erklärte Professor Andreas Ladner von der Universität Lausanne im Interview mit der «Limmattaler Zeitung». «Wenn sie mal einen oder zwei Amtsträger haben und diese dann etwa zwölf Jahre im Gemeinderat politisieren, ist das Überleben fast gesichert. Umso mehr Schwierigkeiten haben die Gruppierungen deshalb, wenn ihre Lokomotiven wegfallen.» Einfacher hätten es da Lokalsektionen von nationalen Parteien, die notfalls immer noch auf diese zurückgreifen könnten.