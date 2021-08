Schlieren Döner im Holzchalet? Mehmet Celik machts möglich Vor fünf Monaten eröffnete der Schlieremer Jungunternehmer Mehmet Celik an der Wiesenstrasse sein «Sini's Kebap Huus». Mit seinem Angebot trifft er einen Nerv. Cynthia Mira 09.08.2021, 14.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mehmet Celik führt in Schlieren sein «Sini's Kebap Huus.» Es ist ein Dönerladen der anderen Art – in einem Chalet. Für das Foto haben er und sein Team die Maske kurz abgenommen. Chris Iseli

Döner ist nicht gleich Döner. Diese allseits bekannte Weisheit bewahrheitet sich seit fünf Monaten auch an der Wiesenstrasse 25 in Schlieren. Denn dort schneidet ein Roboter das Fleisch hauchdünn und das täglich frisch bestellte Fladenbrot wird getoastet, bevor es die saftigen Zutaten umhüllt. Zu diesen Zutaten gehören auch grilliertes Gemüse, Feta, Mozzarella und Eier. Es müssen ja nicht immer Eisbergsalat, Rotkohl und Maiskörner sein. Und all das in einem modern eingerichteten Holzchalet, genannt «Sini's Kebap Huus».

Umgesetzt hat das der 32-jährige Schlieremer Unternehmer Mehmet Celik – er ist gerne anzutreffen mit Mütze, Hosenträgern und einem verschmitzten Lächeln im Gesicht. Eines schien dem vor sieben Jahren Zugezogenen bewusst zu sein, als er sich diesen Traum einer eigenen kleinen Gaststätte erfüllte: Es sind solche Extras nötig, um sich im Limmattal mit einem Kebabstand abzuheben.

Sein Konzept funktioniert: «Ich habe etwas gesucht, das es im Limmattal noch nicht gibt, und habe mich für ein Holzchalet entschieden.» Und natürlich sei alles mit viel Liebe zubereitet, sagt er und lacht. Das Motto prangt auf dem Tresen und lautet «ässe – trinke - gnüsse». Celik hatte einen Plan:

«Ich wollte etwas Spezielles machen und keinen 0815-Laden eröffnen.»

Das sei ihm gelungen, das hätten ihm auch die Rückmeldungen der Kunden gezeigt. Holz mache das Ambiente heimelig und einladend. Gefreut hätten ihn besonders die vielen positiven Bewertungen auf Google. Und es sei verrückt, wie viele Personen ein Selfie vor seiner aufblasbaren Werbepuppe machen. Diese steht an der Strassenecke und weist mit einem winkenden Arm den Weg zum Chalet. Aber auch die Mund-Propaganda sei schneller vonstattengegangen als erwartet. Auch bei der «Limmattaler Zeitung» hatte sich begeistert eine Kundin gemeldet: «Das Holzchalet im herzigen Schweizer Stil hat mich gleich fasziniert und das Ambiente drinnen ist sehr toll. Auch geschmacklich finde ich, dass dieser neue Kebapstand viele andere übertrifft.»

Mit seinem Kebabladen tritt er in die Fussstapfen seines Vaters und Onkels

Das Holzchalet liess sich Mehmet Celik nach seinen Vorstellungen bauen. Es sei das erste seiner Art im Limmattal, sagt er. Chris Iseli

Rund 35 Quadratmeter ist das nach seinen Vorstellungen gebaute Holzhaus gross. Es sei eine grosse Investition und es brauchte vor allem Mut, dieses Projekt während der Coronapandemie zu wagen. Aber mit dem Start sei er zufrieden:

«Die Leute kommen und der Ort ist ideal mit den Firmen rundherum und den Angestellten, die ihr Mittagessen bei uns holen.»

Celik ist noch auch auf der Suche nach Mitarbeitern. Denn offen hat er täglich von 10.30 bis 21.30 Uhr. Nach der Sommerpause will er jeweils auch am Sonntag wieder öffnen. Er arbeite derzeit 14 Stunden täglich.

Er kommt aus einer Döner-Familie

Ganz unwissend hat er sich aber nicht an das Projekt gewagt. Denn Celik ist in Bülach aufgewachsen und verbrachte als kleiner Knirps viel Zeit im Kebabladen seines Vaters. Und sein Onkel ist Gründer der Kebabkette «Züri Bistro.» Diese ist mittlerweile an fünf Standorten vertreten. Celik arbeitete zuvor, nach absolvierter Matura und einem Studium in der Türkei, in der Versicherungsbranche im Innendienst als Kundenberater.

Bereits jetzt hegt Celik Pläne, um zu expandieren. So will er etwa bald ein Holzchalet in Spreitenbach aufstellen. Auch dort wird er einem vermutlich anstelle einer Auswahl an Süssgetränken oder Ayran den für seinen Laden patentierten Bio-Eistee in die Hand drücken.