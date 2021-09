Schlieren Mehr Platz zum Gipfeli essen an der Bahnhofstrasse: Mit dem Ausbau von «Fredy dä Beck» hat sich ein Traum erfüllt Seit drei Wochen ist das Café an der Schlieremer Bahnhofstrasse offen. Es läuft – nur die Zertifikatspflicht hat dem Team einen Strich durch die Rechnung gemacht. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 28.09.2021, 14.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eingespieltes Trio: Lucia Djordjic-Hiestand, Dalibor Djordjic und Tina Hiestand führen das neue Café an der Bahnhofstrasse in Schlieren. Lydia Lippuner

Tina Hiestand und ihre Tochter Lucia Djordjic-Hiestand freuen sich: Vor rund drei Wochen ist aus ihrer «Fredy's Brot Boutique» an der Schlieremer Bahnhofstrasse ein Café geworden. «Wir freuen uns über den Umbau. Wir wünschten uns sehr, endlich ein Café zu haben», sagt Djordjic-Hiestand. Deshalb ergriffen sie die Gelegenheit und übernahmen das angrenzende Lokal, um ihre Brot-Boutique zu erweitern. Nun erinnern nur noch die gelb-weiss gestreiften Sonnenstoren an die Schneiderei, der das Lokal zuvor gehörte.

Das Café ist in ein warmes Licht getaucht, auf den Holztischen stehen Sträusschen, die Djordjic-Hiestand mit ihrer Mutter zusammengestellt hat und in der Luft hängt der Duft von frischem Brot. Djordjic-Hiestand reicht einem Kunden einen Kaffee über die Theke. Er kann sich nun auf einen der 30 Holzstühle im Innern oder auf eine der 35 Sitzgelegenheiten im Aussenbereich setzen.

Seit über fünf Jahren verkehren die Kundinnen und Kunden in der Filiale an der Bahnhofsstrasse. Als nun das Café nach zweimonatiger Bauzeit eröffnet wurde, sei die Begeisterung unter der Kundschaft gross gewesen. «Viele machten zuerst eine Tour durch das Café und kamen dann an die Theke», sagt Djordjic-Hiestand.

Das Echo sei durchs Band positiv. «Wir erhalten jeden Tag Komplimente», sagt sie. Auch ein Lieferant äusserte sich anerkennend zum Resultat des Umbaus. Der Betrieb besteht derzeit aus zehn Angestellten. Er wird von Tina Hiestand und ihrer Tochter Lucia Djordjic-Hiestand geführt. Auch Dalibor Djordjic, Lucias Ehemann, gehört zum Leitungsteam.

Heimelig und trotzdem hip: Der Familienbetrieb läuft nun unter der Regie der beiden Frauen weiter. Lydia Lippuner

Der Schweizer «Gipfeli-König» hat der Bäckerei den Namen gegeben

Bis im Juli gehörte die Filiale zur Fredy's AG. Nun lösten sich die beiden Geschäftsführerinnen von der Grossbäckerei in Baden, aber das Brot kommt immer noch von dort. Auch den bekannten Namen behält das Unternehmen weiterhin. «Fredy ist der Schweizer Gipfeli-König und wir haben alle Produkte aus seinem Grossbetrieb», sagt Tina Hiestand, die Ehefrau von Fredy Hiestand. Er ist überdies auch Mitinhaber von «Fredy dä Beck». Der Geroldswiler Unternehmer Fredy Hiestand hatte 1967 auch das Backunternehmen Hiestand gegründet, dieses ist heute Teil der in Schlieren domizilierten Aryzta-Gruppe.

2003 rief Fredy Hiestand dann die Grossbäckerei Fredy’s ins Leben. Mittlerweile verbringt der 78-Jährige aber mehr Zeit im Garten als in der Bäckerei. Dafür haben seine Frau und seine Tochter die Leidenschaft für die Brötchen und Gipfeli übernommen.

Altbewährte und neue Kreationen: Nebst Brot gibt es auch frische Focaccias im Sortiment. Lydia Lippuner

Ungewöhnliche Kreationen sollen die Kunden erfreuen

Obwohl der traditionelle Name bleibt, ist im Geschäft nun immer mehr die Handschrift der beiden Frauen zu sehen.

«Unsere Spezialität sind die Focaccias»,

sagt Djordjic-Hiestand. Diese werden in der Küche unterhalb des Ladens frisch hergestellt und jeweils saisonal angepasst. Dalibor Djordjic träumt bereits von einer Focaccia mit Raclette-Käse und Essiggurken. Auch andere Food-Trends greift die Bäckerei auf.

Da die Nachfrage nach veganen Produkten stark ansteigt, wurde auch das Brot- und Gipfelisortiment entsprechend angepasst. Die Kunden erkundigen sich auch immer wieder nach Bio-Produkten. Das sei allerdings ein schwieriges Kapitel: «Nicht alle Zutaten sind bio, das wäre für die Produzenten oft gar nicht machbar. Deshalb sind wir diesbezüglich vorsichtig», sagt Djordjic-Hiestand. Dafür seien alle Gebäcke mit pestizidfreiem Mehl hergestellt.

Zertifikatspflicht liess die Kundenzahlen einbrechen

Trotz der Eröffnungsfreude bleibt ein Wermutstropfen. Bislang waren die Sitzplätze kaum voll ausgelastet. Das dürfte auch an der kurz nach der Eröffnung eingeführten Zertifikatspflicht liegen. «Diese machte uns einen Strich durch die Rechnung», sagt Djordjic-Hiestand. Viele ihrer Stammkunden hätten kein Zertifikat, so kam es von einem Tag auf den anderen zu einem grossen Einbruch der Kundschaft.

«Wir wollen keine Polizisten sein und doch müssen wir uns an die Regeln halten»,

sagt sie. Das sei zur Zeit ein grosser Nachteil. Viele Leute seien von der Zertifikatspflicht derart eingeschüchtert gewesen, dass sie sogar geglaubt hätten, man dürfe gar nichts mehr im Café einkaufen. Djordjic-Hiestand sagt:

«Der Laden ist nach wie vor offen für alle und die Aussenplätze des Cafés dürfen auch ohne Zertifikat besetzt werden.»

Nun hofft Djordjic-Hiestand auf einen warmen Herbst, bei dem man auch auf der Terrasse essen kann und darauf, dass die Corona-Schutzmassnahmen für die Gastronomie bald wieder angepasst werden. Doch unabhängig davon, wie sich das Wetter und die Corona-Massnahmen entwickeln, freut sich das Team von «Fredy dä Beck» darauf, dass an der Bahnhofstrasse voraussichtlich 2022 eine Begegnungszone mit Maximaltempo 20 km/h eingeführt wird. Die Hoffnung: Dank der Begegnungszone soll es noch attraktiver sein, sich im Café oder auf der Terrasse gemütlich einen Kaffee und ein Gipfeli zu gönnen. Im März hatte das Volk das Tempo-20-Regime beschlossen.

Lucia Djordjic-Hiestand, Dalibor Djordjic und Tina Hiestand freuen sich auf viele weitere Kunden. Lydia Lippuner