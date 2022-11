Schlieren Kunststoff-Recycling ist vor Gericht blockiert – und die Schildkröte vom Stadtpark-Teich landete beim Tierarzt An der Fragestunde im Schlieremer Parlament am Montagabend beantwortete der Stadtrat 30 Fragen. Eine Auswahl. David Egger Jetzt kommentieren 23.11.2022, 05.00 Uhr

Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass der Abfallverbrennung in Dietikon fossile Brennstoffe beigemischt werden. Aber es ist eben nur ein Gerücht, wie der Schlieremer Stadtrat in der parlamentarischen Fragestunde klarmachte. zvg

Welcher jährliche durchschnittliche Prozentsatz des gesamten verbrannten Materials der Limeco entfällt auf Gas beziehungsweise Öl, das für den optimalen Abfallverbrennungsprozess zugegeben werden muss?

Diese Frage stellte Dominic Schläpfer (FDP). Stadtrat Beat Kilchenmann (SVP) antwortete, dass die Kehrichtverwertungsanlage der Limeco in Dietikon jeweils kein Öl und auch kein Gas dem Abfallverbrennungsprozess zugeben müsse. «Der normale Abfall verfügt über einen genug hohen Brennwert, sodass er ähnlich wie Holz ganz von alleine brennt. Ich weiss, es gehen immer wieder auch andere Gerüchte umher, aber es ist einfach nicht so, dass Öl und Gas beigegeben werden muss», so Kilchenmann, der in Schlieren dem Ressort Werke, Versorgung und Anlagen vorsteht.

Um umfassend Antwort zu geben, erklärte Kilchenmann darüber hinaus auch noch, dass für die Fernwärme zum Teil noch andere Energien verwendet werden, um die Spitzenlast – also insbesondere einen hohen Wärmebedarf im Winter – abdecken zu können. Dafür werde fossiles Gas oder Biogas oder in der Not auch mal Heizöl verwendet. 2021 habe die Limeco rund 95'000 Tonnen Abfall thermisch verwertet, was einen Wärmeabsatz von rund 92'000 Megawattstunden ergeben habe. Um im Winter die Spitzenlast abzudecken, seien mit Gas und Öl zusätzliche 3101 Megawattstunden Wärm erzeugt worden. Dies entspreche einem Anteil fossiler Energien am Gesamtwärmeabsatz von 3,37 Prozent. «Im Dreijahresschnitt von 2019, 2020 und 2021 reduziert sich der Anteil der fossilen Energieträger auf 1,66 Prozent, also ein relativ kleiner Anteil», erklärte Kilchenmann abschliessend.

Der Teich im Schlieremer Stadtpark ist zurzeit keine Augenweide. Mit rot-weissen Bändern wurde er abgesperrt und der Grossteil des Wassers wurde abgelassen. Im Parlament erklärte nun Stadtrat Beat Kilchenmann (SVP), was mit den Tieren passiert ist, die bisher im Teich lebten. David Egger

Gemäss Budget wird im Stadtpark der Teich entleert, um vom Schlamm befreit zu werden. Zurzeit ist der Teich leer. Welche Massnahmen wurden getroffen, dass die dort lebenden Tiere wohlbehalten weiterleben können?

Auch auf diese Frage von Walter Jucker (SP) musste Stadtrat Kilchenmann antworten. «Die im Budget 2022 enthaltenen Arbeiten wurden mit einem Fischereiaufseher geplant, koordiniert und durchgeführt. Der Teich wurde durch diesen Aufseher abgefischt. Ein Teil der Fische wurde durch den Aufseher wieder ausgesetzt. Die kranken und invasiven Fische hingegen hat man aussortiert. Die ebenfalls nicht heimische Schildkröte wurde einem Tierarzt übergeben. Auch diese hat also überlebt, soweit wir das in unserer Hand hatten», so Kilchenmann.

Der Schlieremer Stadtrat musste einige Kritik einstecken, weil er heuer auf Weihnachtsbeleuchtung verzichtet. Im Parlament erklärte er sich nochmals. Alex Spichale

Warum hat Schlieren entschieden, das Stromspar-­Gebot rigoroser umzusetzen als die Nachbargemeinden? Könnte allenfalls nochmals auf den Entscheid zurückgekommen werden?

Diese Frage von Denise Küng (Mitte) wurde insbesondere deshalb gestellt, weil Schlieren im Gegensatz zu zahlreichen anderen Limmattaler Gemeinden diesen Winter auf eine Weihnachtsbeleuchtung verzichtet – was unter anderem auch für Kritik in den Leserbriefspalten der «Limmattaler Zeitung» sorgte. Stadtrat Kilchenmann nahm hierzu Stellung

stellte er klar. Und dank des überaus milden Oktobers mit Temperaturen bis zu 25 Grad gegen Ende Monat stehe bereits fest, dass wohl bis Weihnachten sicher genug Gas und Strom vorhanden sei. Aber das sei nur kurzfristig gedacht.

Schliesslich habe es dieses Jahr nur wenig Regen gegeben, was zur Folge habe, dass die Kapazität in den Stauseen «nicht so gut wie auch schon» sei. Zudem wisse man schlicht und einfach nicht, «wie sich die internationalen Konflikte weiter entwickeln». «Sollten der Dezember und der Januar von überaus kalten Temperaturen geprägt sein, kann niemand sagen, ob wir im Februar und im März wirklich noch genug Gas und Strom haben», fuhr Kilchenmann fort.

Der Stadtrat sei sich durchaus bewusst, dass der Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung bei vielen Menschen nicht gut ankomme. Aber: «Sollte es im Februar oder März zu einer Mangellage kommen, könnte es der Stadtrat nicht verantworten, ein paar Wochen vorher Strom für dekorative Beleuchtungen eingesetzt zu haben. Darum verzichten wir auf die Weihnachtsbeleuchtung. Es wäre jetzt zu früh, auf diesen Entscheid zurückgekommen.» Kilchenmann verwies zudem darauf, dass dieser Entscheid auch von den Schlieremer Detaillisten mitgetragen werde.

Schon länger warten so manche im Limmattal auf ein Kunststoff-Recycling. Und sie warten noch länger, denn ein entsprechendes Projekt ist derzeit blockiert. Was dahintersteckt, erklärte nun der Schlieremer Stadtrat in der parlamentarischen Fragestunde. Bruno Kissling

Anfang 2022 hätte im Limmattal das Plastikrecycling anlaufen sollen, unter anderem auch in Schlieren. Weshalb wurde das Plastikrecycling bis heute nicht eingeführt?

Auch diese Frage von Laura Zangger (Grüne) ging an Kilchenmann. Er erklärte, dass der Bezirk Dietikon beziehungsweise die Verbandsgemeinden der Limeco zusammen mit dem Bezirk Affoltern die Kunststoffabfallsammlung vorbereitet habe und es sei dann auch zu einer öffentlichen Ausschreibung gekommen. Diese führte dann zu einem Vergabeentscheid, gegen den aber beim Bezirksrat Affoltern Einsprache erhoben worden sei. Es sei dann ein Rechtsstreit entstanden, der nach wie vor im Gange sei. «Im Moment liegt der Fall vor dem Bundesverwaltungsgericht. Das weitere Vorgehen ist darum leider blockiert und ein neuer Termin für die Einführung der Kunststoffabfallsammlung steht nicht fest.»

In Wahrheit ist dieser Brunnen bei der Pischte 52 siebenmal günstiger, als manche in Schlieren erzählen. David Egger

In der Bevölkerung geht das Gerücht umher, dass der Brunnen, der auf der Pischte 52 aufgestellt wurde, 70'000 Franken gekostet habe. Wie teuer war er inklusive Leitungen wirklich?

Dank dieser Frage von Sarah Impusino (Mitte) konnte der Planungs- und Bauvorstand Stefano Kunz (Mitte) das Gerücht aus dem Weg räumen. Der Brunnen habe inklusive Leitungen und allen nötigen Installationen 9750.15 Franken gekostet.

Der Kandelaber ist Kunst, aber der erhöhte Mittelstreifen darunter könnte weg. Aber die Entfernung des Mittelstreifens kostet zu viel, findet der Schlieremer Stadtrat. David Egger

Ist es möglich, den aufgepflasterten Mittelstreifen – eine Stolperfalle – auf der Pischte 52 zu entfernen? Dies würde mehr Raum und Sicherheit für weitere Events wie das Schlierefäscht geben.

Technisch sei das selbstverständlich möglich, antwortete Stadtrat Kunz auf diese Frage von Daniel Tännler (SVP). Doch dies würde rund 30'000 Franken kosten. Der Verzicht auf einen Rückbau sei in Abstimmung mit dem Schlierefäscht-Organisationskomitee erfolgt und der Mittelstreifen sei für manche Anlässe sogar vorteilhaft. Eine Massenpanik sei zudem unwahrscheinlich und die Sicherheit sei gewährleistet, so Kunz.

Nach ihrer Corona-Pause kehrte dieses Jahr die Chilbi zurück nach Schlieren. Und sie wurde regelrecht überrannt. Soraya Sägesser

Wer genehmigt das Abfallkonzept für Veranstaltungen? War im Abfallkonzept für die Chilbi eine getrennte Sammlung von PET und Alu vorgesehen? Wird kontrolliert, ob ein Abfallkonzept von den Veranstaltern eingehalten wird?

Manuel Kampus (Grüne) landete mit dieser Frage gewissermassen einen Volltreffer, wie sich bei der Antwort durch Sicherheits- und Gesundheitsvorsteher Pascal Leuchtmann (SP) zeigte. «Ein konkretes und umfassendes Abfallkonzept gab es an der Chilbi nicht», so Leuchtmann. Man habe zwar ein Konzept bezüglich wiederverwertbares Geschirr gehabt und dieses sei auch erfolgreich umgesetzt worden. «Für den übrigen Abfall sind aufgrund der Erfahrungen aus früheren Jahren viele Abfalleimer aufgestellt worden. Diese haben allerdings wegen der wirklich unerwartet hohen Besucherzahlen nicht ausgereicht. Für den Stadtrat steht fest, dass für die nächste Chilbi ein griffiges Abfallkonzept – wie es zum Beispiel das Schlierefäscht kennt – unbedingt vorhanden sein muss», so Leuchtmann. Er bestätigte zudem den Eindruck von Kampus, dass es an der Chilbi keine separaten Behälter für PET und Alu gegeben haben.

