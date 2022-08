Schlieremer Tätowierer nimmt an Ink Days Zürich teil

Schlieren Kunst, die unter die Haut geht: «Für mich ist jedes Tattoo mein erstes und mein letztes» Alessandro Schirone betreibt seit sieben Jahren das Tattoo-Studio Nero Ink in Schlieren. An den «Ink Days Zurich» in Regensdorf, der grössten Tattoo-Convention der Schweiz, beweist der Geroldswiler am kommenden Wochenende sein Talent. Im Interview spricht der Künstler über berührende Momente, die Coronakrise und den Wandel in der Tattoo-Branche. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 18.08.2022, 05.00 Uhr

Alessandro Schirone in seinem Tattoo-Studio Nero Ink in Schlieren. Der 43-Jährige hat schon viele Preise gewonnen. An den Ink Days in Regensdorf geht es ihm aber um den Kontakt mit dem Publikum und den anderen Künstlern. Severin Bigler

Alessandro Schirone sitzt vor seinem Tattoo-Studio Nero Ink an der Ringstrasse und blickt auf den Stadtkreisel in Schlieren. Er lächelt, als er einen Mann über die Strasse gehen sieht. «Das ist ein Kunde von mir. Ich habe ihm den Oberarm tätowiert. Es ist selten, dass ich meine Werke wieder sehe. Deshalb freue ich mich immer, wenn es doch der Fall ist», sagt der 43-jährige Geroldswiler. Seit siebeneinhalb Jahren verschönert er die Körper seiner Kundschaft in Schlieren, davor betrieb er vier Jahre lang ein Studio in Neuenhof. «Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht», sagt der ausgebildete Treuhänder. Das könnten die wenigsten von sich behaupten. In seinem Geschäft tätowieren er und seine Kollegen Diego Fanatic und Solo Silvano sowie wechselnde Gastkünstler. Jeder hat seinen eigenen Tattoo-Stall. An Schirones Arbeitsplatz hängen Fotos von seinen Tattoos und einige Preise an der Wand. Die nächste Auszeichnung könnte sich bald dazugesellen. Schirone nimmt vom 19. bis zum 21. August an den «Ink Days Zurich» in Regensdorf, der grössten Tattoo-Convention der Schweiz, teil.

An den letzten «Ink Days Zurich» 2019 haben Sie den 1. Platz in der Ornament-Stilrichtung abgesahnt. Was streben Sie an dieser Ausgabe an?

Alessandro Schirone: Es geht mir um die Kunst und nicht ums Gewinnen. Ich habe bereits genug Auszeichnungen erhalten. Ich freue mich, verschiedene Projekte für meine Kundinnen und Kunden umzusetzen und mein Können vor Publikum zu zeigen. Schön ist, dass wir die Gelegenheit haben, Künstlerkollegen wieder zu treffen und uns auszutauschen. Das war in den vergangenen zwei Jahren nicht möglich.

Wegen der Pandemie fiel die Messe zweimal aus. Wie haben Sie die Coronakrise als Studio-Inhaber und Künstler erlebt?

Corona hat uns fast die Beine abgesägt. Zwei Tage vor dem Lockdown sass ich vor den Buchhaltungsbüchern und sah, dass mein Geschäft nach über zehn Jahren und vielen Investitionen endlich schwarze Zahlen schreibt. Zwei Tage danach musste ich wegen der plötzlichen Schliessung einen Überbrückungskredit aufnehmen. Ich habe mich an die Regeln gehalten und mein Studio zwei Monate lang geschlossen, nicht alle in der Branche machten das. Im Nachhinein kann man sich schon die Frage stellen, ob das richtig war.

Und wie ging es nach dem Lockdown weiter?

Glücklicherweise kehrte unsere Kundschaft sofort zurück, auch wenn alle eine Maske anziehen mussten. Zu schaffen machte uns der Personalausfall wegen der Coronaquarantäne. Schwierig war deswegen auch die Koordination der Termine. Wir sind oft auf ein halbes Jahr ausgebucht. Der Lockdown stahl uns zwei Monate. Flexibilität der Kundschaft und Überstunden unsererseits waren gefordert. Ich bin froh, dass wir das so gut gemeistert haben.

Hatte die Pandemie einen Einfluss auf die Tattoo-Motive?

Nein, auf die Motive speziell nicht. Nach dem Ende des Lockdowns erreichten uns sehr viele Anfragen. Wir spürten, dass die Kundschaft in dieser Zeit auf vieles verzichten musste. Viele wollten sich etwas Gutes tun und liessen sich ein Tattoo stechen. Doch das Interesse flachte zwischenzeitlich wieder ab.

Das ganze Team von links nach rechts: Shopmanager Alessandro Termini, Besitzer Alessandro Schirone und die beiden Tattoo-Künstler Diego Fanatic und Silvano Solo. Severin Bigler

Gibt es dieses Jahr einen Trend? Welche Tattoos laufen besonders gut?

Dieses Jahr ist es schwierig, einen Trend auszumachen. Letzten Sommer war die Lotus-Blüte in allen Farben, Formen und Grössen der Renner. Vielleicht kann man sagen, dass sich dieses Jahr viele von Netflix-Serien inspirieren lassen. Wir stechen zum Beispiel Figuren aus japanischen Manga-Serien oder auch Superhelden wie Hulk, Superman oder Wolverine. Beliebt ist auch das Underboob-Tattoo unterhalb der Brüste, welches die Sängerin Rihanna bekannt gemacht hat. Für uns Künstler ist es manchmal etwas langweilig, immer wieder die gleichen Motive zu stechen. Daher versuche ich, daraus etwas Individuelles zu machen. Für mich ist jedes Tattoo mein erstes und mein letztes. Beim ersten Tattoo hat man Schmetterlinge im Bauch, ist nervös und will es besonders gut machen. Beim letzten Tattoo am Karriereende hat man ebenfalls den Anspruch, nochmals alles zu geben.

Heutzutage kommen Personen mit ganz genauen Vorstellungen ins Tattoo-Studio. Früher war das anders.

Das stimmt. Die Leute holen sich Inspiration in den sozialen Medien und zeigen uns, welches Motiv ihnen gefällt oder welche Stilrichtung sie bevorzugen. Wir beraten die Kundschaft dann, bis wir das Richtige für sie gefunden haben. Früher lief man ohne grossen Plan in ein Tattoo-Studio und wählte ein beliebiges Motiv aus. Mir war das irgendwie noch sympathisch. Ich habe mir damals verschiedene Stilrichtungen angeeignet. Ich sehe mich deshalb auch nicht als Künstler, sondern als komplettes Tattoo-Studio (lacht). Heutzutage sind Tattoo-Künstler spezialisiert. Sie fertigen realistische Werke, stechen Ornamente oder fokussieren sich auf ganz feine, simple und nicht schattierte Tattoos. Andere wiederum kümmern sich um Cover-ups, also darum, alte oder missglückte Tattoos zu verbessern oder zu überstechen.

Was waren die speziellsten Tattoos, die Sie je gestochen haben?

Davon gab es einige. Speziell ist sicher mein erstes Tattoo, das ich meiner Frau gestochen habe. Es waren Sterne an ihren Waden. Sie wollte unbedingt die Erste sein, die ich tätowiere. Ich war danach geflasht und schockiert zugleich, weil sich das Stechen auf der Haut ganz anders anfühlt als das Zeichnen auf Papier. Besonders war auch die weisse Linie, die ich einem Kunden vom einen Ohr zum anderen quer durch das Gesicht über die Nase tätowierte. Es ist selten, dass ich Tattoos am Kopf steche. In meiner 12-jährigen Karriere habe ich das erst viermal gemacht. Ich will mir hundertprozentig sicher sein, denn den Kopf zu tätowieren, ist ein Entscheid, der dein ganzes Leben verändert.

Ihre Kunst geht unter die Haut. Geht es Ihnen ähnlich mit den Geschichten der Menschen, die Sie verschönern?

Auf jeden Fall. Als Tätowierer ist man auch Seelsorger und lernt ganz unterschiedliche Menschen kennen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine 83-jährige Kundin, die sich eine Rose von mir tätowieren liess. Sie sagte, dass andere sich in ihrem Alter einen Grabstein kaufen würden und sie lieber Geld für ein Tattoo ausgebe. Das fand ich stark. Die berührendste Begegnung hatte ich vor ein paar Wochen mit einem Kunden, der an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS leidet. Ihm bleiben noch wenige Monate zu leben und einer seiner letzten Wünsche war es, sich ein Tattoo von mir machen zu lassen. Ich stach ihm und seiner Freundin ein Freundschaftstattoo mit einer Libelle. Es war für mich das Grösste, dass ich ihm seinen letzten Wunsch erfüllen durfte.

Vom Treuhänder zum Tattoo-Künstler Severin Bigler Mit der Tinte unter die Haut Alessandro Schirone ist 1979 in Baden geboren und in Neuenhof aufgewachsen. Seine Wurzeln liegen in Taranto in Apulien. Er absolvierte eine Ausbildung zum Kaufmann und Treuhänder. In einem Tattoo-Studio im Zürcher Niederdorf erlernte er sein Handwerk. 2011 machte sich Schirone selbstständig und eröffnete sein erstes Tattoo-Studio in Neuenhof. 2015 zog er mit seinem Geschäft an die Ringstrasse ins Zentrum von Schlieren. Schirone hat eine 14-jährige und eine 10-jährige Tochter und lebt mit seiner Familie in Geroldswil. (sib)

Die «Ink Days Zurich» finden vom 19. bis 21. August im Möwenpick-Hotel in Regensdorf statt.

