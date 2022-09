Schlieren Kunst auf der Pischte 52: Theoriehammer und Shoefiti bringen Publikum ins Grübeln Am Freitagabend liessen sich Schlieremer den neuen Skulpturenpark auf der Pischte 52 erklären – und stellten den Künstlern kritische Fragen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 30.09.2022, 21.31 Uhr

Die Schlieremer betrachten die Kunstwerke auf der Pischte 52. Lukas Elser Sie denken nach und stellen Fragen. Lukas Elser "Theoriehammer" heisst das Werk des Künstlerduos... Lukas Elser ... Peter Lynen und Ingrid Scherr. Lukas Elser Kunstwerke vor alten Häusern. Lukas Elser Dies ist ein so genanntes Shoefiti. Lukas Elser Wink Witholt erklärt, dass das Phänomen oft einen düsteren Hintergrund hat. Lukas Elser Wink Witholt erklärt, dass das Phänomen oft einen düsteren Hintergrund hat. Lukas Elser Hier lässt sich das Publikum auf einen Lauf über den Catwalk for Common Man von Lilian Hasler ein. Lukas Elser Der Teich von Martin Senn mitten auf der Pischte 52. Lukas Elser Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) richtet ein paar Worte ans Publikum. Lukas Elser Für ihn ist Kunst "fast immer etwas Gutes". Lukas Elser Bereichsleiterin Gesellschaft und Integrationsbeauftragte Dascha Krizan moderiert durch den Abend. Lukas Elser

Die Kunstausstellung auf der Schlieremer Pischte 52 ist komplett. Nachdem man Mitte August den «Teich» von Martin Senn und den «Catwalk for Common Man» von Lilian Hasler auf der stillgelegten Badenerstrasse im Zentrum betrachten konnte, sind nun auch die restlichen Werke des neuen Zyklus der Reihe «Skulptur in Schlieren» zu sehen.

An der Vernissage vom Freitagabend präsentierte neben Hasler und Senn auch Wink Witholt sein «Shoefiti»: Er bemalte eine Strassenlaterne mit Neonfarbe, knüpfte ein Paar Styropor-Schuhe an ihren Schuhbändeln zusammen und schmiss sie über die Laterne. In alter Strassen-Gang-Tradition markiert seine Kunst nun das Revier stillgelegte Badenerstrasse.

Wolken oder harte Fakten?

Zum Denken anregen soll auch das Werk des Künstlerduos Ingrid Scherr und Peter Lynen. In eine Vitrine stellten sie ein Holz-Konstrukt, das zugleich Hammer und Wolke sein soll – und deshalb auch «Theoriehammer» heisst. Angelehnt an Schallplatten, die in den Weltraum geschickt wurden und Aliens erklären sollen, wer der Mensch und wer Beethoven ist, wollen die beiden darstellen, was ihnen wichtig ist.

So beklebten sie ihren Hammer mit Bildern von prägenden Figuren aus der Kunst- und Kulturgeschichte wie dem Maler Pablo Picasso oder dem Komiker Karl Valentin. Rund 40 Personen nahmen am Anlass teil. Und wie es sich die Stadt Schlieren als Geldgeberin gewünscht hatte, machten sie sich die Werke zu eigen. Auf Einladung von Lilian Hasler liefen sie im Gänsemarsch über ihren «Catwalk for Common Man». Und sie stellten Fragen: «Könnte ein Sturm ihre Schuhe nicht herunterwehen?»

Die Werke, die die Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Zürcher Bildhauer (AZB) Schlieren umgesetzt haben, sind noch mindestens bis zum Schlierefäscht am 1. September 2023 zu sehen. Ausser der Wind weht sie herunter.

Wink Witholt überlässt die Interpretation seines Shoefiti dem Betrachter. Lukas Elser

