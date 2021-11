Schlieren: Stadtrat Andreas Kriesi pflanzt einen Chriesibaum

Schlieren Kriesi pflanzt Chriesibaum Der Spielplatz Schärerwiese ist um ein Element reicher. LiZ 11.11.2021, 23.19 Uhr

Ran an die Schaufel: GLP-Stadtrat Andreas Kriesi pflanzt das Bäumchen. zvg

2019 wurde der neu gestaltete Spielplatz Schärerwiese in Schlieren eröffnet. Nun wurde am Rand des Spielplatzes noch ein Niederstamm-Kirschbaum gepflanzt, wie die Stadt Schlieren in einer Mitteilung schreibt.

GLP-Stadtrat Andreas Kriesi, der dem Ressort Werke, Versorgung und Anlagen vorsteht, nahm dafür die Schaufel in die Hand. «Bäume sind wichtig für unser Klima. Mit dieser Aktion möchten wir zeigen, dass auch an kleinen Plätzen Bäume gesetzt werden können. Beim Spielplatz Schärerwiese haben wir uns für eine Niederbaum-Sorte entschieden, damit die Kinder selber gefahrlos die Früchte pflücken können», wird Kriesi in der Mitteilung zitiert.

Für die Pflege des Bäumchens sind die Mitarbeiter des Bereichs Grünunterhalt der Stadt Schlieren zuständig. Sie sorgen jeweils auch dafür, dass alle Spielplätze der Stadt Schlieren sauber und sicher sind.