Schlieren Klassenzimmer ohne Wände: So läuft der Waldkindergarten Schlieren nach sieben Jahren Der Natur- und Bewegungskindergarten Wurzelzwerg Schlieren wurde 2015 gegründet. Heute, sieben Jahre später, lernen die Kinder dort immer noch draussen das Schreiben und Rechnen und erfahren vieles über die Natur. Die Kindergartenleiterin zieht Bilanz. Sophie Deck 09.04.2022, 05.30 Uhr

Waldkindergartenleiterin Angelika Rhiel hält eine Regenwurmpuppe in die Luft und fragt in den Kreis: «Wer kann mir etwas über Regenwürmer erzählen?» «Sie atmen durch die Haut!», ruft ein Mädchen. «Sie mögen es, wenn es nass ist!», fügt ihre Kollegin hinzu.

Die Kinder haben zwei Tage zuvor in dem Waldstück in Schlieren, in dem sie sitzen, Regenwürmer ausgegraben und studiert. Sofern es das Wetter zulässt, findet ihr Unterricht immer im Freien statt. Hier bringen ihnen die Naturpädagoginnen Angelika Rhiel und Nicole Hofstetter spielerisch Tiere und Pflanzen näher.

Der Morgen beginnt mit einem Kreis vor dem Pfadihaus – hier findet der Kindergarten auch Unterschlupf, wenn das Wetter zu schlecht ist. Sophie Deck Dann geht es hoch in den Wald. Sophie Deck Im Kreis reden die Kinder über Regenwürmer. Sophie Deck Schon zwei Tage zuvor haben sie im Wald Regenwürmer ausgegraben – heute dürfen sie es wieder tun. Sophie Deck

«Dieses Waldstück ist unser Klassenzimmer – halt ohne Wände», sagt Rhiel. «Aber die Kinder wissen, wo die Grenze ist und treten auch nicht drüber.»

Rhiel ist seit der Gründung des Waldkindergartens Wurzelzwerg im Jahr 2015 dabei. Sie blickt zurück: Der Kindergarten hat Platz für 20 Kinder – mal seien es etwas weniger gewesen, in anderen Jahren haben sie auslosen müssen, weil es zu viele Anmeldungen gab. Dieses Jahr besteht die Gruppe auch aufgrund von mehreren Wegzügen aus 13 Kindern. 2021 und 2022 sei sie aber zum ersten Mal zwei Jahre in Folge eher klein. Rhiel ahnt, woran das liegt: «Wegen Corona konnten wir in diesen zwei Jahren unseren Infoanlass nicht durchführen», sagt die Kindergartenleiterin. Am Anlass werden normalerweise im Frühjahr die verschiedenen Angebote der Schule vorgestellt. Dabei seien die Eltern immer interessiert am Waldkindergarten gewesen und hätten bei ihr auch ihre Bedenken angesprochen.

«Was ist, wenn es schneit oder stürmt? Und wird mein Kind trotzdem gut auf die erste Klasse vorbereitet sein?», zählt Rhiel die häufigsten Fragen auf. Bei beidem konnte sie die Eltern beruhigen: Wenn das Wetter nicht stimmt, dann geht der Kindergarten für den Unterricht ins Pfadiheim Schlieren. Und sie nehmen neben der Erkundung der Natur auch alles durch, was im Lehrplan 21 steht. Ausserdem fragt Rhiel jedes Jahr bei den Lehrerinnen der ersten Klasse nach, wie es den Schülerinnen und Schülern geht, die im Waldkindergarten waren.

«Es hatte noch nie ein Kind Probleme, sich an den Unterricht drinnen zu gewöhnen», sagt sie. Weil die Eltern in den vergangenen zwei Jahren aber ihre Fragen nicht stellen konnten, vermutet Rhiel, waren sie skeptischer gegenüber dem Waldkindergarten.

Diversität bei Kindern und Eltern

Dennoch ist die Gruppe durchmischt, was von Anfang an das Ziel war: Sie besteht aus etwa gleich vielen Jungen wie Mädchen und auch aus verschiedenen Nationalitäten, etwa aus Kindern von Familien aus Bulgarien, Ägypten und Deutschland.

Bei dieser Gruppe ist die Zusammenstellung durch Zufall entstanden. In den Jahren, in denen ausgelost wurde, habe man geschaut, dass es jeweils gleich viele Jungen wie Mädchen hatte – auf die Nationalitäten wurde nie Einfluss genommen.

«Die Eltern sind so unterschiedlich wie ihre Kinder. Es sind auch nicht alle von ihnen gern draussen», sagt Rhiel. Sie erzählt die Geschichte einer Mutter, die ihren Sohn im Waldkindergarten anmeldete: «Sie sagte gleich, dass sie selbst gar nicht gern draussen ist. Es war nicht einmal so kalt, aber sie zitterte. Sie sah aber, wie ihr Sohn draussen spielte und sagte: ‹Mein Sohn ist anders als ich. Ich glaube, im Waldkindergarten wird er sich richtig wohlfühlen.› Und so war es dann auch.»

Was die Eltern aber gemeinsam haben: «Sie machen sich alle viele Gedanken darüber, welche für ihr Kind die beste Bildung ist», sagt Rhiel. Sie selbst ist von der Form Waldkindergarten vollkommen überzeugt: «Es macht richtig Spass, den Kindern die Natur näherzubringen und zu sehen, wie viel sie schon wissen – etwa über Regenwürmer», sagt sie. Auch Schulleiterin Regula Waigel ist mit der Entwicklung des Waldkindergartens zufrieden. Er wird in Schlieren als Ergänzung zum Schulangebot bestehen bleiben. Und im nächsten Jahr, hofft Rhiel, wird die Gruppe auch wieder grösser.