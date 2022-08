Schlieren «Das ist die Realität»: Keine Verbesserung der Kreiselsituation in Sicht Die Forderungen, die Dominic Schläpfer (FDP) in seinem Vorstoss stellte, seien so rasch nicht zu erfüllen, sagte Bau- und Planungsvorstand Stefano Kunz (Mitte) in der Parlamentssitzung vom Montag. Die Parlamentsmitglieder waren von dessen Aussagen mässig begeistert. Lukas Elser und David Egger Jetzt kommentieren 23.08.2022, 15.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ausserhalb der Stosszeiten verursache der Kreisel im Zentrum von Schlieren «keine nennenswerten Probleme», findet Stadtrat Stefano Kunz (Mitte). Severin Bigler

Die Schlieremer müssen wohl noch für einige Zeit die Faust im Sack machen. Eine Lösung für den verstopften Stadtkreisel ist nicht in Sicht. Zumindest musste man zu diesem Schluss gelangen, wenn man am Montag im Schlieremer Parlament den Ausführungen von Stefano Kunz zuhörte.

Diese waren für viele im Saal ernüchternd:

«Es sind keine unmittelbaren griffigen Veränderungen innert drei Monaten möglich»,

sagte er. Und: «Ich bin mir bewusst, dass das nicht das ist, was Sie hören wollten, aber das ist die Realität.»

Der Planungs- und Bauvorstand Kunz beantwortete an diesem Abend eine parteiübergreifende Interpellation von Dominic Schläpfer und zwölf weiteren Parlamentsmitgliedern vom 27. Juni. Darin wollte der FDP- Politiker vom Stadtrat wissen, wie er auf den Kanton einzuwirken gedenkt, damit dieser innert drei Monaten mit konkreten Lösungen das Verkehrsproblem im Zentrum der Stadt eindämme.

Stadtrat Stefano Kunz kritisiert den Kanton

Stadtrat Stefano Kunz (Mitte). zvg

Kunz betonte, dass «die aktuelle Situation ärgerlich und unbefriedigend» sei. Und er verwies auf die widrigen äusseren Umstände: So seien gegen den Ausbau der Engstringerkreuzung, dem Kantonsprojekt, das zusammen mit anderen verkehrstechnischen Massnahmen das Schlieremer Zentrum entlasten soll, immer «noch rund 15 Einsprachen hängig». Und es sei somit «unabsehbar», wie lange sich das Verfahren noch hinziehe.

Zur Erinnerung: Mit der Hoffnung, die Umsetzung des Projekts damit zu beschleunigen, hat der Stadtrat seine im September 2019 erhobene Einsprache gegen das Projekt Ende Juni 2022 zurückgezogen. Der Kanton rechnet mit einem Baubeginn für das Projekt Engstringerkreuzung nicht vor Sommer 2024.

Zusätzlich werde das Voranschreiten des Projekts Engstringerkreuzung dadurch erschwert, fuhr Kunz fort, dass es der Kanton von einer weiteren flankierenden Massnahme in Schlieren abhängig mache, dem Ausbau des Knotens Gasometer- und Bernstrasse. Dieses Projekt liege aufgrund eines Rekurses der Gasi-Genossenschaft zum zweiten Mal beim Verwaltungsgericht. Wann ein Urteil gefällt werde, sei ungewiss. Kunz sagte auch, dass die Stadt den Rekurs der Genossenschaft unterstütze.

Wie ein Blick in die Entscheiddatenbank des Verwaltungsgerichts zeigt, hat dieses Mitte Juni ein Urteil gefällt: Im Sinne eines Zwischenentscheids hat es das bereits zweimal vom Regierungsrat festgesetzte Strassenprojekt aufgehoben, da es noch nicht «spruchreif» sei. Der Grund: Es wird bezweifelt, ob die Verkehrsprognosen, auf denen das Projekt basiert, realistisch sind und ob der Kapazitätsausbau überhaupt nötig ist. «Im vorliegenden Fall drängt sich deshalb eine gutachterliche Aktualisierung der Verkehrsprognosen anhand der eingetretenen Verkehrsentwicklung auf», hält das Verwaltungsgericht in seinem Entscheid fest.

Das Projekt für den Ausbau dieser Kreuzung hatte der Regierungsrat bereits 2018 ein erstes Mal festgesetzt. Es wurde anschliessend durch mehrere Einsprachen von Anwohnern und eine Beschwerde der kantonalen Natur- und Heimatschutzkommission verzögert. Der Regierungsrat hatte jedoch all diese Einsprachen Ende 2020 abgewiesen und es ein zweites Mal festgesetzt.

Unabhängig von den Kantonsprojekten habe die Stadt aber bereits mehrere spezifische Massnahmen gegen das Stauproblem beim Stadtkreisel umzusetzen versucht, wie Kunz an diesem Abend berichtete. So habe man beispielsweise einen Bypass über den alten Gemeindeplatz geprüft. Oder die Umwandlung der Bahnhofstrasse in eine Sackgasse. Solche Ideen habe man aber wieder verworfen, weil sie entweder politisch unmöglich oder viel zu teuer gewesen wären.

Limmattaler Kantonsräte könnten Druck auf den Regierungsrat machen

Kunz versprach aber, weiterhin beim Kanton zu insistieren: So werde man demnächst einen Brief ans Tiefbauamt senden. Darin werde man einen verbindlichen Zeitplan für die Kantonsprojekte, von denen man sich eine Verbesserung der Situation verspricht, einfordern. Und falls die Antwort unbefriedigend ausfalle, werde man sich an den Amtschef und dann möglicherweise auch direkt an die Baudirektion wenden. Zudem wolle man mit Limmattaler Kantonsratsmitgliedern abklären, ob diese unter Umständen via Vorstösse weiteren Druck auf den Regierungsrat ausüben könnten.

Was den Stadtkreisel betrifft, denke man über eine «Verkehrsregelung von Hand» oder ein temporäres Lichtsignal beim Übergang zur Bahnhofstrasse nach, um die Fussgängerströme zu bündeln. Und Kunz stellte als weitere Massnahme eine angepasste Lichtsignalregelung in Aussicht.

Marc Folini massregelt Dominik Ritzmann

Parlamentarier Dominik Ritzmann (GLP). zvg

Bevor das Gesagte im Parlament diskutiert wurde, machte Gemeindeparlamentspräsident Marc Folini (GLP) auf die Geschäftsordnung des Gemeindeparlaments aufmerksam. Diese sieht bei Interpellationen nur eine Diskussion, nicht aber eine Abstimmung oder Beschlussfassung vor. Zudem hielt Folini die Redner dazu an, bei ihren Voten nicht auszuschweifen, sondern sich strikt auf Äusserungen zu beschränken, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Antwort des Stadtrats stünden.

Parlamentarier Marc Folini (GLP). zvg

Diese Forderung wiederum erfüllten gewisse Parlamentarier in seinen Augen nicht. So drohte er Dominik Ritzmann (Grüne) nach zwei Ermahnungen sogar mit Wortentzug, falls dieser sich weiterhin nicht an die gestellten Vorgaben halte. Ritzmann nahm diese Drohung mit einer gewissen Heiterkeit auf. Man sah ihm an, dass er die Massregelung vom höchsten Schlieremer nicht ganz nachvollziehen konnte.

Markus Weiersmüller findet, dass der Stadtrat zu wenig «auf den Tisch haut»

Parlamentarier Markus Weiersmüller (FDP). zvg

Mit der «ausführlichen» Antwort des Stadtrats waren die Parlamentsmitglieder «mehr oder weniger zufrieden». So kritisierte Markus Weiersmüller (FDP), dass der Stadtrat beim Kanton zu wenig «auf den Tisch haut». Und: «Wenn es eine kleine Gemeinde wie Weiningen schafft, dass der Bund ihre Autobahnzufahrt versetzt, sollte es der Stadtrat doch hinbringen, dass der Durchgangsverkehr vermehrt über die Bernstrasse und die Autobahn verkehrt.» Kunz entgegnete, dass man beim Kanton «durchaus Dampf mache», allerdings müsse man dabei diplomatisch vorgehen, da man auf den Kanton angewiesen sei.

Parlamentarier Boris Steffen (SVP). zvg

Boris Steffen (SVP) störte sich an der Aussage von Kunz, dass sich das Stauproblem nur auf je 90 Minuten morgens und abends an Werktagen beschränke und der Kreisel ausserhalb dieser Zeiten «keine nennenswerten Probleme» verursache. Steffen meinte zudem, dass der Stadtrat schon früher zum Thema hätte Stellung nehmen sollen.

Parlamentarier Thomas Grädel (SVP). zvg

Nach Ansicht von Thomas Grädel (SVP) wird das Problem wohl demnächst gelöst, weil der Kanton im Dezember schon etwas unternehmen werde, wenn er feststelle, dass die ab diesem Zeitpunkt neu verkehrende Limmattalbahn in Schlieren ins Stocken gerate. Und Ritzmann fand, dass der Kreisel an sich gar kein Problem sei, sondern nur die vielen Autos. Schliesslich erklärte Parlamentspräsident Folini die Interpellation für beantwortet und damit für erledigt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen