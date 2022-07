Verkauf der Kantonsapotheke: Kommission ist einstimmig dafür

Schlieren Kantonsapotheke wird wegen «gesetzlosem Zustand» verkauft – Kommission ist einstimmig dafür Nach einem Stillstand soll der Verkauf der Kantonsapotheke an das Universitätsspital nun vorangetrieben werden. Gestritten wird um das Wie. Und der Apothekerverband kritisiert den «unrentablen Elfenbeinturm von Schlieren». David Egger Jetzt kommentieren 15.07.2022, 06.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

2017 bezog die Kantonsapotheke den Neubau in Schlieren. Der Kanton ist nicht Eigentümerin des Gebäudes, sondern Mieter. Sandra Ardizzone

Die Zürcher Kantonsapotheke, die sich seit 2017 in einem neuen Gebäude in Schlieren befindet, soll in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und dann dem Universitätsspital Zürich (USZ) verkauft werden. Dieses schon seit Jahren angedachte Vorhaben ist nun einen Schritt weiter.

Wie die kantonsrätliche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (KSSG) am Donnerstagmorgen mitteilte, beantragt sie nämlich dem Kantonsrat einstimmig, das entsprechende Gesetz zu verabschieden. Dieses heisst «Gesetz über die Verselbstständigung der Kantonsapotheke Zürich». Es hat eine längere Vorgeschichte.

Fast auf den Tag vor vier Jahren, im Juli 2018, hatte der Regierungsrat seinen Antrag für das Gesetz verabschiedet. Damals war noch Thomas Heiniger (FDP) Gesundheitsdirektor.

Alt Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger (FDP). Claudio Thoma

Die Beratung des Gesetzes war sistiert

Im Mai 2020 beantragte die Gesundheitsdirektion von Natalie Rickli (SVP) bei der Geschäftsleitung des Kantonsrats, die weitere Beratung der Vorlage zu sistieren. Dem Antrag wurde zugestimmt. Im März 2021 wurde die Sistierung bis September 2021 verlängert.

Natalie Rickli (SVP), hier am Rebblüetefäscht 2022 in Weiningen. Christian Murer

Der Grund: Angesichts der Coronapandemie war es der Gesundheitsdirektion dann doch nicht mehr ganz so wohl beim Gedanken an die Gesetzesvorlage. Der Regierungsrat formulierte es im Oktober 2021 so: «Die Sistierung diente dazu, abzuklären, ob die Vorlage vor dem Hintergrund der mit der Covid-19-Pandemie gemachten Erfahrungen angepasst werden muss, damit sichergestellt ist, dass die Kantonsapotheke auch nach der Verselbstständigung ihre wichtige Rolle bei der Pandemiebekämpfung weiterhin wahrnehmen kann.»

Pandemie führte zu Anpassungen im Gesetz

Aus den Erfahrungen mit der Covid-19-Pandemie ergab sich der eine oder andere Änderungsbedarf. Deswegen hat der Regierungsrat im Oktober 2021 die Gesetzesvorlage angepasst. Die Kantonsratskommission hat diese Anpassungen zu einem Teil übernommen, wenn auch nicht wortwörtlich.

So sieht die aktuelle Gesetzesvorlage nun vor, dass die noch zu gründende Aktiengesellschaft «im Fall einer Epidemie oder eines anderen aussergewöhnlichen Ereignisses» die «Versorgung mit Arzneimitteln, Medizinprodukten und Schutzmaterial» sicherstellt, «soweit die Versorgung nicht anderweitig sichergestellt ist».

76'000 Liter Händedesinfektionsmittel hergestellt

Das kann grosse Ausmasse annehmen, wie der Regierungsratsbeschluss von 2021 zeigt. So habe die Kantonsapotheke während der Coronapandemie zum Beispiel über 4500 Institutionen mit Schutzmaterial und Desinfektionsmitteln versorgt und rund 76’000 Liter Händedesinfektionsmittel selber hergestellt. Unter anderem koordinierte sie auch eine Sammelbestellung von 35 inner- und ausserkantonalen Institutionen für mehr als 20 Millionen Schutzmaterialartikel. Und schliesslich stellte sie auch die Impflogistik für den Kanton Zürich mit seinen über 1000 Impforten sicher und stellte eine Benzodiazepin-haltige Injektionslösung her, da dieses Produkt auf dem Weltmarkt gerade nicht mehr erhältlich war.

Eine Mitarbeiterin der Kantonsapotheke entnimmt Covid-19-Impfstoff von Pfizer Biontech aus dem Kühlschrank mit einer Temperatur von -80 Grad Celsius und bereitet ihn zur Auslieferung vor. Fotografiert am 3. Februar 2021. ©Severin Bigler

Wer soll die Aktien kaufen dürfen?

Zurück zur Gesetzesvorlage. Wenn diese dereinst in den Kantonsrat kommt, wird es einige Anträge von Teilen der Kommission zu diskutieren geben.

Ein Beispiel: Das USZ soll bis zu 49 Prozent der künftigen Kantonsapotheke-AG-Aktien verkaufen können. Doch an wen? Der Regierungsrat und die FDP wollen keine Einschränkungen, die Kommissionsmehrheit will den Aktienkauf nur Listenspitälern ermöglichen und eine Minderheit will, dass alle Gesundheitsinstitutionen Aktien kaufen können, die entweder eine öffentlich-rechtliche Trägerschaft haben oder keine Gewinne ausschütten.

Verkaufen? Und wenn ja: an wen? Gaetan Bally / Key

Gestritten wird auch um die sogenannte Bezugspflicht. Diese verpflichtet das Kantonsspital Winterthur (KSW), die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (PUK) und die Integrierte Psychiatrie Winterthur (IPW) dazu, Kunden bei der Kantonsapotheke zu sein. Manche wollen, dass es KSW, PUK und IPW erst nach fünf Jahren erlaubt ist, keine Leistungen mehr von der Kantonsapotheke-AG zu beziehen. Andere wollen diese Frist auf drei Jahre verkürzen.

Ein Minderheitsantrag liegt dem kantonalen Apothekerverband am Herzen. So sieht die Gesetzesvorlage des Regierungsrats vor, dass die Kantonsapotheke-AG Arzneimittel an Patientinnen und Patienten abgeben kann, unabhängig davon, von welcher Gesundheitsinstitution sie behandelt werden. Diese Möglichkeit soll gestrichen werden, verlangt ein Antrag von Josef Widler (Mitte), Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft.

Josef Widler (Mitte) ist Mitglied der kantonsrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit. zvg

Darauf angesprochen, sagt Widler, dass er diesen Antrag von seinem Vorgänger in der Kommission, Lorenz Schmid (Mitte), geerbt habe; dieser ist Präsident des kantonalen Apothekerverbands und heute nicht mehr im Kantonsrat. Widler selber steht nicht hinter dem Antrag; dieser werde wohl scheitern. Widler geht zudem nicht davon aus, dass die Kantonsapotheke-AG den privaten Apotheken zur grossen Konkurrenz wird, denn «dafür müsste sie viele Filialen eröffnen, aber das wird sie nicht tun», so Widler.

Die vielseitige Kritik des Apothekerverbands

Schmid beziehungsweise der Apothekerverband machen sich derweil grosse Sorgen, wie einer Medienmitteilung des Verbands von Donnerstagmittag zu entnehmen ist. Es sei ein «trauriger Höhepunkt», «dass die Rentabilität des ‹Elfenbeinturms› von Schlieren gesichert werden soll, indem mit einem staatlich-monopolistischen Vorteil anderen Marktteilnehmenden im Gesundheitswesen Umsatz weggenommen wird». Darum unterstütze man den «Minderheitsantrag der Mitte», der verhindern wolle, dass die Kantonsapotheke-AG im freien Markt aktiv wird und Medikamente direkt an Patientinnen und Patienten abgebe.

Der Präsident des Zürcher Apothekerverbands und ehemalige CVP- beziehungsweise Mitte-Kantonsrat Lorenz Schmid. zvg

Der Apothekerverband äussert sich in der Mitteilung allgemein sehr kritisch. Das von der Gesundheitskommission vorgelegte Geschäft sei «ein weiterer tragischer Akt in einem jahrelangen Trauerspiel, in dem für ein überdimensioniertes Prestigeobjekt des Kantons Zürich Abermillionen von Steuergeldern verbrannt werden». Die Kantonsapotheke wird in der Mitteilung auch als «Elfenbeinturm von Schlieren» bezeichnet. Dieser sei ein «überdimensionierter, unrentabler Koloss», dem das neue Gesetz ermögliche, «sich auf Kosten der Privatwirtschaft zu sanieren». Der Apothekerverband sieht mit dem neuen Gesetz die Wirtschaftsfreiheit sowie das Wettbewerbs- und Kartellrecht verletzt.

Als Verkaufspreis waren einst 27,5 Millionen Franken angedacht

Der Verband kritisiert weiter, dass das ganze Geschäft als «Verselbstständigung» bezeichnet wird. Denn der Käufer, das USZ, sei schliesslich eine öffentlich-rechtliche Anstalt zu 100 Prozent im Besitz des Kantons.

Weiter stört sich der Apothekerverband daran, dass zuerst das Gesetz beschlossen werden und erst später der Verkaufspreis bestimmt werden soll.

Rückblende: In einem Beschluss von 2019 sah der Regierungsrat einen Verkaufspreis von 27,5 Millionen Franken vor. Dieser Preis hätte damals eine Wertberichtigung von 23,6 Millionen Franken nach sich gezogen, da der Kantonsapotheke damals ein Buchwert von 51,1 Millionen Franken zugeschrieben wurde. Je höher der Kaufpreis ist, desto tiefer wird die Wertberichtigung sein, die der Kanton vornehmen muss.

Das Geld für den Kauf der Kantonsapotheke-AG soll das das USZ vom Kanton erhalten, in Form von zusätzlichem Dotationskapital.

Der Rüffel von 1998: Als Swissmedic sich einschaltete

Die Kantonsapotheke wurde 1809 gegründet. Neben dem Standort an der Südstrasse in Schlieren, wo sich die Verwaltung, das Herstell- und das Logistikzentrum befinden, gibt es auch noch eine Klinikbetreuung und eine Offizin direkt beim USZ sowie eine Spitalapotheke beim KSW.

Der eigentliche Betrieb der Kantonsapotheke, der heute in Schlieren stattfindet, war früher auf drei Standorte in Zürich und einen in Winterthur verteilt. 1998 beanstandete die Swissmedic als Zulassungs- und Kontrollbehörde für Heilmittel erstmals die räumlichen und infrastrukturellen Begebenheiten. Auch in den Jahren danach kam es zu Beanstandungen, es drohte der Entzug der Bewilligung und die Swissmedic stellte ein Ultimatum: Bis 2017 muss die Kantonsapotheke in neuen und den Vorgaben entsprechenden Räumen untergebracht sein.

Der Kanton spannte dann mit der Gewerbe- und Handelszentrum Schlieren AG (GHZ) zusammen. Diese erstellte das heutige Kantonsapotheke-Gebäude an der Südstrasse und vermietet es dem Kanton. Die Kantonsapotheke zog ab 2017 ein. 2018 folgte die offizielle Eröffnung.

Das Gebäude der Kantonsapotheke in Schlieren, hier im Bild eine Fotografie von 2018. Sandra Ardizzone

Haderer und Geistlich wurden schon 2013 aktiv

Schon länger her ist auch ein Postulat von Cyrill von Planta (GLP, Zürich), Willy Haderer (SVP, Unterengstringen) und Andreas Geistlich (FDP, Schlieren). Das Trio, das heute nicht mehr im Kantonsrat ist, verlangte 2013 mittels Postulat Abklärungen, ob für den Betrieb der Kantonsapotheke gesetzliche Grundlage zu schaffen seien, auch um den Aufgabenbereich klar von privaten Leistungserbringern abzugrenzen.

2016 doppelte von Planta zusammen mit Benjamin Fischer (SVP, Volketswil, heute auch nicht mehr im Kantonsrat) nach und forderte per Postulat, dass die Kantonsapotheke aus der Verwaltung ausgegliedert werde. Denn der Kanton betreibe ohne gesetzliche Grundlage eine Spitalapotheke mit dem Charakter einer Pharmafirma. Dieser «gesetzlose Zustand» sei aus ordnungspolitischen Gründen aufzuheben. Diesen Vorstössen will der Regierungsrat mit der Gesetzesvorlage Rechnung tragen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen