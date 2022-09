Kanton unterstützt Fotobuch über Schlieren

Schlieren Kanton beteiligt sich mit 84'000 Franken an Fotobuch über die Stadt Zum Abschluss des Forschungsprojektes «Fotografische Langzeitbeobachtung Schlieren 2005–2020» soll nächstes Jahr ein Buch erscheinen. Nach der Stadt Schlieren spricht nun auch der Kanton einen Beitrag. Sandro Zimmerli 09.09.2022, 15.05 Uhr

Für das Forschungsprojekt sind 63 Standorte in ganz Schlieren unter identischen Bedingungen alle zwei Jahre fotografiert worden. zvg

Zum Forschungsprojekt «Fotografische Langzeitbeobachtung Schlieren 2005-2020» der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) soll nächstes Jahr ein Buch erscheinen. Die Stadt Schlieren zahlt der ZHdK dafür einen Förderbeitrag von 20'000 Franken. Und auch der Kanton wird sich an der Publikation beteiligen. Wie der Regierungsrat in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt, unterstütze er das Projekt mit 84'000 Franken.

Das Geld stammt aus dem Gemeinnützigen Fonds. Insgesamt hat der Regierungsrat Beiträge von 1,123 Millionen Franken bewilligt. Unterstützt werden damit unter anderem ein Projekt für ein Lesebuch zu Zürcher Siedlungsnamen und der Bau des neuen Aussichtsturms in der Gemeinde Stadel.

Rund 1500 Fotografien sind entstanden

Beim «Forschungsprojekt Fotografische Langzeitbeobachtung Schlieren 2005–2020» sind rund 1500 Fotografien entstanden, die den Transformationsprozess der vergangenen 15 Jahre in Schlieren festhalten. Zu diesem Zweck sind 63 Standorte in der ganzen Stadt unter identischen Bedingungen alle zwei Jahre fotografiert worden. «Die so zustande gekommene Langzeitbeobachtung kann als neues Instrument für das Monitoring räumlicher Veränderungen genutzt werden» heisst es im Projektbeschrieb im Regierungsratsbeschluss. Im Rahmen des Buchprojekts erfolgt nun die Schlussauswertung der 15-jährigen Beobachtungsperiode.

Das geplante Projekt besteht aus zwei gebundenen Bänden in einem Schuber mit rund 900 Fotografien, in einer Auflage von 2000 deutschsprachigen und 1000 englischsprachigen Exemplaren. Die Kosten werden gemäss Regierungsratsbeschluss mit 198'780 Franken veranschlagt. Ein Teil der Bilder, die während des Projektes entstanden sind, kann derzeit im Ortsmuseum Schlieren bestaunt werden. Die Ausstellung wird voraussichtlich bis Dezember 2023 bestehen bleiben.