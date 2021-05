Urdorf Kanti-Rektor Werner De Luca: «Die Schülerinnen und Schüler aus Altstetten werden sich bei uns sehr wohl fühlen» Eltern aus Zürich üben den Aufstand, weil ihre Kinder anstatt an die Kantonsschule Wiedikon in die Kantonsschule Limmattal geschickt werden. Alex Rudolf 03.05.2021, 04.29 Uhr

Werner De Luca ist Rektor der Kantonsschule Limmattal. Severin Bigler

Weil sieben Schülerinnen und Schüler aus Zürich Altstetten nicht ihr Wunsch-Gymnasium besuchen dürfen, herrscht dicke Luft. Anstatt der offenbar beliebten Kantonsschule Wiedikon wurden sie jener in Urdorf zugewiesen. Besonders sauer stösst den Altstetter Eltern auf, dass Uitiker Jugendliche der Wiediker Schule zugeteilt wurden. Es mute merkwürdig an, dass Kinder aus dem Bezirk Dietikon an eine Stadtzürcher Kantonsschule gehen und Stadtzürcher Kinder an jene im Limmattal. Das ganze wurde vergangene Woche gar im Zürcher Stadtparlament zum Thema, wo unter anderem GLP-Gemeinderat Markus Baumann die Stadt aufforderte, den rekurrierenden Eltern zu helfen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Der Rektor der Kantonsschule Limmattal, Werner De Luca, versteht den Aufruhr nicht ganz. «Ich kann mir nicht erklären, warum diese Schülerinnen und Schüler nicht nach Urdorf wollen. Mit der Limmattalbahn gelangt man ab kommendem Jahr komfortabel von Altstetten aus zu unserem Haupteingang», sagt er auf Anfrage. Was seine Schule besonders mache, sei, dass die Schülerschaft sowohl ländlich als auch städtisch geprägt sei. «Ich bin überzeugt davon, dass diese Durchmischung gut tut und sich die Schülerinnen und Schüler aus Altstetten bei uns sehr wohl fühlen werden.»

Auch in Zukunft dürften vermehrt Stadtzürcher Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in Urdorf unterrichtet werden. Denn hier wird ausgebaut. Vor wenigen Wochen sprach der Kantonsrat rund 80 Millionen Franken für einen Erweiterungsbau, der die Aufnahme von dereinst rund 1100 Schülerinnen und Schülern ermöglichen wird. Aktuell besuchen rund 800 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten die Kanti Limmattal. Derweil platzen die Stadtzürcher Gymnasien aus allen Nähten, wobei dort aktuell noch kein neuer Kanti-Standort geplant ist. Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» sagte der Leiter Finanzen und Bauten der Bildungsdirektion, Wolfgang Annighöfer, dass das Immobilienamt auf der Suche sei. Ob sich aber wie gewünscht in der Nähe eines S-Bahnhofs ein Standort finden lässt, ist fraglich.

«Man reagierte so schnell wie eben möglich»

«Wir bauen unsere Schule aus, um für die Schülerinnen und Schüler aus dem Knonauer Amt und dem Limmattal genügend Platz zu haben», sagt Kanti-Rektor De Luca. Aber auch ihm sei bewusst, dass der Schulraum im Kanton in den kommenden vier bis fünf Jahren knapp werde. «Darum und wegen der guten Erschliessung unserer Schule mit der Limmattalbahn rechnen wir damit, dass vermehrt Kinder und Jugendliche aus der Stadt zu uns kommen.»

Glaubt er, die Bildungsdirektion habe es verpasst, genügend Schulraum zu organisieren? De Luca verneint: «Im Vergleich zu anderen Kantonen nahm die Anzahl Schülerinnen und Schüler in Zürich stärker zu. Aus meiner Sicht reagierte man so schnell wie eben möglich, die Umsetzung von Projekten dauert systembedingt längere Zeit.»