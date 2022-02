Jugendberatung in Schlieren ist beliebt - besonders bei Mädchen

Schlieren Die Jugendberatung ist gefragt: Covid war «Brandbeschleuniger» für diverse Themen Das Angebot der Jugendberatung Blinker in Schlieren wurde neu geschärft und ist besonders bei Mädchen sehr beliebt. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.01 Uhr

Offene Ohren für Minderjährige und deren Eltern: Die Jugendberater Giancarlo Jannuzzi und Lilian Schaad hören, wo bei den Limmattaler Kindern und Jugendlichen der Schuh drückt. Valentin Hehli

Manche Jugendliche rufen bei der Limmattaler Jugendberatungsstelle Blinker in Schlieren an, wenn sie Liebeskummer haben, andere wenn sie Suizidgedanken hegen. «Man muss alle Themen ernst nehmen. Aber wir setzen nicht dort an, wo ein Wunsch vorhanden ist, sondern wo der Leidensdruck am grössten ist», sagt Giancarlo Jannuzzi, Jugendberater und Kunsttherapeut.

Jannuzzi gehört seit August zum erneuerten Team des Blinkers. Als im vergangenen Sommer zwei langjährige Mitarbeitende gegangen seien, habe man die Chance gepackt und das Angebot der Jugendberatung neu geschärft. «Der Blinker soll vor allen Dingen ein niederschwelliges Angebot sein», sagt Janine Graf, Co-Geschäftsleiterin des Sozialdiensts Limmattal. Dabei sei es wichtig, dass die Beratungsstelle für alle offen sei und ein psychosoziales sowie ein psychologisches Angebot biete. Je nach Situation würden die Anliegen auch an andere Fachstellen wie Psychiater oder stationäre Angebote weitertriagiert. Dabei habe sich nicht nur das Angebot, sondern auch die Kundschaft verändert.

Seit diesem Jahr beteiligen sich alle Limmattaler Gemeinden am Blinker

Sie schärfte das Angebot: Janine Graf, Co-Geschäftsleiterin Sozialdienst Limmattal, setzt auf ein niederschwelliges Angebot. Valentin Hehli

Aus dem Blinker, der früher ein privater Verein war, wurde in den letzten Jahren eine Beratungsstelle, die als Fachstelle des Sozialdiensts Limmattal läuft und von den Gemeinden finanziert wird. Partizipierten zu Beginn nur einige Gemeinden, so sind seit diesem Jahr alle Limmattaler Gemeinden am Angebot und der Entwicklung der ­Jugendberatung beteiligt. Da die Jugendberatung nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch für die Gemeinden ein ­freiwilliges Angebot sei, sei dies keineswegs selbstverständlich, sagt Graf. «Das ist sehr erfreulich und vereinfacht die Abwicklung.»

Das Angebot der Jugendberatung stiess in der letzten Zeit denn auch auf zunehmendes Interesse. So gab es im vergangenen Jahr 133 Neuanmeldungen. Seit Anfang 2022 seien bereits 25 Anfragen eingegangen. Die Zunahme werde in den kommenden Monaten vermutlich anhalten, da nun aus allen Gemeinden Anfragen kommen. Graf sagt:

«Auffallend ist sicher, dass doppelt so viele weibliche Jugendliche und junge Erwachsene wie männliche die Beratung in Anspruch nehmen.»

Das erstaune sie jedoch nicht, da Frauen generell eher freiwillig Unterstützung suchen.

Psychotherapie wurde «salonfähig»

Auch Jannuzzi spürte den Andrang in den letzten Wochen. Die Jugendangebote an anderen Orten wie in Psychiatrien seien ebenfalls stark ausgelastet. Das liege wohl an zwei Faktoren. Zum einen sei Psychotherapie und Begleitung «salonfähig geworden» und stelle nicht mehr ein Feindbild für die harten Jugendlichen dar. Die Hemmschwelle sei tiefer, etwa wegen Prüfungsangst oder Stress zu Hause anzurufen.

Zum anderen sei Covid ein «Brandbeschleuniger» für diverse Probleme. «Das macht die Begleitung aber nicht einfacher, denn Covid ist noch immer da», sagt Jannuzzi. So seien derzeit beispielsweise viele Kinder und Jugendliche in der Beratung, die sich nicht motivieren können, zur Schule zu gehen. «Hier hören wir genau hin, ob dahinter eine depressive Episode, Mobbing oder etwas anderes stecken könnte», sagt Jannuzzi.

Denn oft werde das wirkliche Problem zuerst gar nicht angesprochen. So habe ihn beispielsweise ein Jugendlicher kontaktiert, weil er «Stress bei der Arbeit habe». Erst während des persönlichen Austauschs sei ausgekommen, dass er im privaten Bereich gewalttätig war. «Das löste so viel Druck aus, dass er demotiviert zur Arbeit ging und diesen Konflikt mit ins Geschäft nahm», so Jannuzzi.

Das Vertrauen der Jugendlichen ist fragil

Daraufhin habe er die Frustrationstoleranz und die eigene Verantwortung des Jugendlichen thematisiert. Dabei sei es wichtig, dass man genau hinhöre und nicht verurteile oder werte, sonst sei das entgegengebrachte Vertrauen der Jugendlichen schnell wieder dahin.

Vier Tipps für Eltern, die am Anschlag sind 1. Die Überforderung realisieren und ernst nehmen. Auch Eltern müssen sich manchmal Hilfe suchen. 2. Nicht für alles verantwortlich sein. Auch ein 11-Jähriger kann adäquate Verantwortung übernehmen. 3. Gute Teamarbeit in der Partnerschaft. Die Erziehung der Elternteile kann divers sein, doch die Haltung der beiden sollte ähnlich sein. 4. Sich unterstützen lassen. Eltern sollten sich auch fragen, was sie selbst brauchen, nicht nur was das Kind braucht.

In seinem Beratungsalltag hört Jannuzzi nebst den Problemen von Jugendlichen auch mit einem Ohr die Sorgen der Eltern. Um ihnen mehr Unterstützung zu bieten, leitet er eine Elterngruppe, die sich regelmässig über den Umgang mit den Sorgen der Kinder austauscht. «Da geht es insbesondere darum, wie die Eltern sich entlasten und fürsorglich zu sich selbst sein können. Denn ausgebrannte Eltern sind kein Rezept für eine gelingende Erziehung», sagt Jannuzzi. Es sei für alle besser, wenn sie so früh wie möglich in die Beratung kommen. Auf alle Fälle, bevor die Probleme bereits am Lodern sind.

