Schlieren Jetzt will er sich einfach um seinen Hof kümmern: Alt Stadtrat Christian Meier hat Abschied genommen Er war 24 Jahre Schlieremer SVP-Stadtrat. Nun, da er seine politische Karriere beendet hat, will er das Leben geniessen – indem er Porsche fährt oder das Gras um seinen Hühnerstall schneidet. Lukas Elser Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Christian Meier (SVP) hat als Stadtrat manches erlebt. Auch Rücktrittsforderungen. Severin Bigler

Der Tacho zeigt 80 Kilometer pro Stunde. Im Rückspiegel des von Schlieren her die Uitikonerstrasse erklimmenden Porsches 911 wird ein Auto immer grösser. Christian Meier sagt belustigt:

«Manchmal drängeln sie sich vor. Aber nach der Kurve sind sie meist weg.»

Gesagt, getan: Als sich der weisse Porsche bei gleichem Tempo in die Haarnadelkurve im Schlieremer Wald legt und Meier das Lenkrad umklammert, um den Wagen in der Fahrbahn zu halten, verschwindet der Drängler rasch aus dem Sichtfeld.

Der 60-Jährige, der sich seinen ersten Porsche zugelegt hatte, als er die Alimentenzahlungen für seine Ex-Frau nicht mehr abstottern musste, nimmt es mit dem Tempo-Limit genau. Mehr als 80 fahre er hier nie. Aber Kurven mag er. Am liebsten hat er Alpenpässe, die sind etwas länger als die kurze Strecke zwischen Uitikon und Schlieren.

Eine Abwahl wollte er nicht riskieren

Zeit für solche Spässe hat er jetzt. Am Vortag war er das letzte Mal im Stadthaus, um sein Ressort Alter und Soziales vollständig in die Hände seiner GLP-Nachfolgerin Songül Viridén zu übergeben. Damit ist seine Karriere als Stadtrat nun definitiv beendet. Meier hatte vor einem Jahr beschlossen, dass 24 Jahre in der Schlieremer Exekutive genug sein sollen.

Für die Wahlen vom 13. Februar 2022 trat er nicht mehr an. Das Risiko, nochmals als schlechtester gewählt zu werden wie 2018, im schlimmsten Fall sogar abgewählt zu werden, war ihm zu hoch. Auch sei er der ewig gleichen Debatten im politischen Geschäft etwas überdrüssig geworden. Und er hatte bei seinem Entschluss mit Beat Kilchenmann einen erfolgversprechenden Ersatz für seinen SVP-Sitz im Stadtrat parat. Dieser wurde denn auch als neuer Stadtrat gewählt.

Im Moment will Meier nicht einmal etwas von einem Vereinsvorstandsmandat wissen. Lieber will er sich jetzt um sein Haus unterhalb des Bahnhofs Urdorf kümmern. Da gibt es noch viel zu tun, wie sich bei einem Besuch zeigt. Das Gras um den ehemaligen Hühnerstall wuchert meterhoch, die Holzläden am alten Bauernhaus über Schlieren sollten auch geflickt werden.

Die Läden an seinem Haus sollten wieder einmal in Stand gesetzt werden, findet Meier. Severin Bigler

Zudem hat Meier ja auch noch zwei Jobs. Zum einen verwaltet er das Mehrfamilienhaus, das er vor einigen Jahren auf seinem Land an der Urdorferstrasse bauen liess, wo er jetzt auch wohnt. Zum anderen ist er Landwirt. Sein Vieh hat er zwar schon lange aufgegeben und auch Obstbauer ist er inzwischen nicht mehr. Er produziert noch immer, inzwischen einfach etwas reduziert und als Biobauer.

Auch sein politischer Hauptgegner Beat Rüst mochte Meier sehr

Ein rücksichtsloser Karrierist scheint Meier sowieso nicht zu sein. Alt Parlamentarier Beat Rüst (Grüne), der nicht unweit von Meier wohnt, hat Meiers Entscheide in dessen Zeit als Stadtrat am stärksten kritisiert. Doch selbst Rüst bezeichnet seinen politischen Gegner als umgänglichen Mann, den er, trotz seiner «brav-bürgerlichen» Entscheide, auch als Grüner persönlich sehr mochte. Er sei liebevoll gewesen, habe mit allen gesprochen und habe keine grossen Stricke zerrissen.

Meier sagt selbst: «Ich komme mit allen gut aus.» Machtkämpfe und Streit seien ihm «zu blöd». Und der Stil von Parteikollegen und Hardlinern wie Blocher, Mörgeli und Glarner goutiere er gar nicht. Er überlege sich deshalb immer wieder, aus der Partei auszutreten, in die er anfangs seiner Politkarriere vor allem deshalb gerutscht sei, weil sein Vater und langjähriger Stadtpräsident Heiri Meier SVP-Mitglied war.

Höhere Ziele, etwa in den Kantonsrat zu gelangen, habe er nicht wirklich verfolgt. Einzig wollte er einmal Stadtpräsident werden. Doch fuhr er 2010 ein so «mieses Resultat» ein, wie er selbst sagt, dass er sich vor dem zweiten Wahlgang zurückzog und die SVP ihren Kandidaten dann durch den jetzigen reformierten Kirchenpfleger Jean-Claude Perrin austauschte, der jedoch im zweiten Wahlgang ebenfalls scheiterte – gegen Toni Brühlmann von der SP.

Schwer einzuordnender SVP-Mann

Dass er offen für Neues ist, hat Meier immer wieder bewiesen. So hat er sein Mehrfamilienhaus mit einer Erdsondenheizung ausgerüstet. Und zwar 2006, als die Technologie noch nicht so angesagt war wie heute. Später kamen dann auch noch Solarzellen aufs Dach. Und als Werkvorstand hatte er sich dafür eingesetzt, dass Schlieren 2011 eine nachhaltige Biobadi erhielt.

Seine Haltung könnte man in gewisser Hinsicht fast schon als sozial bezeichnen. Das zeigt sich, als der Journalist der «Limmattaler Zeitung» auf Meiers Steckenpferd Alterszentrum zu sprechen kommt. Meier unterstreicht, wie schlecht die Bedingungen im alten Alterszentrum Sandbühl seien: «Wegen der begrenzten Strukturen des bestehenden Alterszentrums müssen wir Ehepaare auseinanderreissen, wenn nur einer von ihnen pflegebedürftig ist.» Ein Ersatz sei deshalb dringend.

Und beim Thema gescheiterter Skatepark, einem seiner grossen Misserfolge, sagt Meier, dass er die Lärmbefürchtungen der Anwohner damals gar nicht verstanden habe. Und er wehrt sich gegen die pauschale Assoziation von Skatern mit Drogenkonsumenten, die damals im Raum stand: «Das sind doch ganz normale Jugendliche.» Auch heute versteht Meier immer noch nicht, wie das Parlament das Projekt wegen des Feldzugs von Einzelpersonen dagegen beerdigen konnte.

Und als Meier das Debakel um die stark überzogene und bis heute nicht genehmigte Bauabrechnung für das Schwimmbad Moos und die damit verbundene implizite Rücktrittsforderung von einem Parlamentsmitglied streift, spürt man eine gewisse Empfindsamkeit. Meier sagt:

«Das ging mir nah.»

Angesprochen auf seine Erfolge und gefragt, ob das aktuelle Alterszentrum-Projekt beim Schlieremer Stadtpark seine Hinterlassenschaft sei, oder ob die komplizierten Verhandlungen zwischen der Stadt und der Vitis Sports AG auch dank ihm, dem Mitglied des Tennisclubs Schlieren, so weit fortgeschritten seien, will sich Meier keinen dieser Erfolge allein zuschreiben. Er sagt: «Ich weiss nicht mehr, wer genau das war.» Oder: «Da stehen ja immer mehrere Leute hinter so einem Projekt.»

Er wollte nicht mit der grossen Kelle anrühren

Auch findet der Mann mit dem väterlichen Gesicht, dass er keine grossen Würfe gemacht habe. Lieber habe er sich in seiner Amtszeit um die kleinen, aber genauso wichtigen Details gekümmert.

«Manchmal ist es schon ein Meilenstein, wenn etwas verhindert wird»,

sagt Meier. Zum Beispiel habe er anfangs seiner Amtszeit dafür gesorgt, dass das gut funktionierende Abfallwesen in Schlieren bleibe und nicht ausgelagert werde.

Von seinem Hof unterhalb des Bahnhofs Urdorf kann Meier die Stadt überblicken. Severin Bigler

Missstände will er in seiner Stadt keine sehen. Es laufe alles ziemlich gut hier. So freut er sich, dass Schlieren heute nicht mehr der «Abfallkübel des Kantons» ist, mit dem der «Tages-Anzeiger» einst die Stadt betitelte, sondern als positives Beispiel von Architekturmagazinen zitiert werde. Und auch, dass man sich heute, im Gegensatz zu damals mit dem hohen Ausländeranteil arrangieren könne.

Inzwischen hat Meier zwei Stunden lang über seine sechs Amtsperioden gesprochen. Der Porsche 911 ist am Bahnhof Schlieren angelangt. Meier sagt: «Nun sollte ich wirklich noch eine wichtige Arbeit am Haus erledigen.» Er bedankt sich für das Gespräch und fährt zurück zu seinem Hof.

