Schlieren «Ist es zeitgemäss, Mütter von einer Kandidatur für das Stadtpräsidium abzuhalten?» Obwohl Markus Weiersmüller (FDP) auf die Forderungen der Stadtregierung einging und Änderungen an seinem Vorstoss vornahm, wollte der Stadtrat die Motion nicht entgegennehmen. Per Stichentscheid muss er sich der Vorlage nun doch annehmen. Alex Rudolf 02.02.2021, 16.17 Uhr

Anstelle der aktuell sieben könnten in Schlieren bald nur noch fünf Stadträte regieren. Archivbild: Severin Bigler

Schlieren soll eine zeitgemässe Stadtregierung erhalten, fordert der FDP-Gemeinderat Markus Weiersmüller in einer Motion. Was aber zeitgemäss genau heisst, darüber schieden sich an der Gemeinderatsversammlung von Montagabend die Geister.