Peter Ringger schreibt über die Anfänge der Stadt Schlieren

Schlieren Heimatkundler Peter Ringger über Anfänge der Schlieremer Demokratie: «Es war eine Mauschlergesellschaft» Peter Ringger hat ein Buch über den Ursprung der Schlieremer Verwaltung geschrieben. Im Interview sagt der Hobbyhistoriker, wieso die Schlieremer damals so arm gewesen sind. Lukas Elser Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Es ist nicht das erste Buch von Hobbyhistoriker Peter Ringger. In seiner neuesten Arbeit hat er die Entstehung demokratischer Strukturen in Schlieren unter die Lupe genommen. Severin Bigler

Peter Ringger wäre ein ausgezeichneter Stadtführer. Zu jedem Gebäude, jeder Strasse, jeder Wand im Schlieremer Zentrum kann er eine Geschichte erzählen. «Der Brunnen vor dem Stadthaus heisst eigentlich Ratsherrenbrunnen», berichtet er bei einem Spaziergang. Er stamme aus dem Jahr 1779 und sei einst das Zierstück der Gemeinde gewesen.

Der Ratsherrenbrunnen liegt an der Sägestrasse, Ringger erzählt also gleich noch etwas dazu: Dieser Strasse entlang sei einst der noch nicht eingedolte Dorfbach verlaufen. Er habe ursprünglich das Sägewerk der damaligen Sagi angetrieben. Wenige Schritte davon entfernt steht das Stürmeierhuus. Beim altehrwürdigen Haus seien nur noch die Giebelwände im Westen und Osten sowie der verstärkte Dachstock original, die Längswände hingegen seien mit originalen Altholzteilen und Ergänzungen möglichst wie zuvor bestehend rekonstruiert worden, berichtet Ringger. Und auch das alte Schulhaus zwischen Stürmeierhuus und Stadthaus habe nicht immer so ausgesehen wie heute. Die so typische Riegelbauweise sei im 19. Jahrhundert gar nicht zu sehen gewesen, weil die Fassade vollständig verputzt worden sei.

So erfährt der Laie in wenigen Minuten von Ringger die Geschichte der wichtigsten Gebäude der Stadt. Er verspricht noch mehr Insiderinformationen in seinem neuen Buch, das der 80-jährige Hobbyhistoriker demnächst veröffentlichen will.

In seinem neuen Buch geht Peter Ringger auch auf die Geschichte des Brunnens an der Säge- und Freiestrasse im Zentrum von Schlieren ein. Severin Bigler Der sich vis-à-vis vom Stadthaus befindende Brunnen stamme aus dem Jahr 1779. Er habe einst eine besondere Bedeutung gehabt, sagt Ringger. Severin Bigler Es handle sich bei diesem Objekt nämlich nicht um irgendeinen Brunnen, sondern um den Ratsherrenbrunnen. Severin Bigler «Einzelne Gemeindepräsidenten machten sich ihn zum Statussymbol», sagt Ringger. Severin Bigler Ein paar Schritte vom Ratsherrenbrunnen entfernt steht das Stürmeierhuus. Dieses habe einst einem Mann gehört, der etwas in Schlieren zu sagen hatte: 1845 sei es das Haus des Stürmeier Bräm gewesen, dem damaligen Steuersekretär. Severin Bigler Das Haus wurde 1985 abgerissen und nach Originalplänen von 1532 rekonstruiert. Original sind gemäss Ringger nur noch die Giebelwände im Westen und Osten sowie der verstärkte Dachstock. Severin Bigler So sieht die Westmauer aus der Nähe aus. Severin Bigler Beim Nachbargebäude, dem Haus zwischen Stürmeier- und Stadthaus, handle es sich um das alte Schulhaus von Schlieren. Auch hier sei nicht mehr alles original. Zum Beispiel lag der Eingang früher woanders als heute. Severin Bigler

Sie haben nun in einem Jahr vollzeitlich an einem Buch über die Geschichte der Gemeindeverwaltung in den Jahren 1803 bis 1880 gearbeitet. Dieser Gegenstand klingt auf den ersten Blick ziemlich trocken. Was hat Sie dazu bewegt, gerade darüber zu schreiben?

Peter Ringger: Ich habe schon immer die Dinge hinterfragt. Ich wollte wissen, wieso eine Sache so ist, wie sie ist, in welchem Kontext sie steht und welche Folgen sie auf ihre Umwelt hat. Bereits als Schüler habe ich historische Zusammenhänge aufgesogen wie ein Schwamm. Und so habe ich mich während Jahren mit der Geschichte unseres Dorfs beschäftigt. Ich war ja auch zwölf Jahre im Vorstand der Vereinigung Heimatkunde der Stadt Schlieren. Irgendwann hatte ich so viel Akten zusammen, dass ich auf einen bestimmten Aspekt der Geschichte von Schlieren fokussieren musste. Gleichzeitig habe ich erkannt, dass Schlieremer von einem Moment auf den anderen ihre Abhängigkeit von einem externen Verwalter hinter sich lassen und auf eigenen Beinen stehen mussten. Diese einschneidende Veränderung wollte ich genauer untersuchen.

Zum Autor Severin Bigler Peter Ringger Neben seinem aktuellen Werk «Gefordertes Schlieren» hat Peter Ringger bereits zwei andere Bücher geschrieben: eine fast 500-seitige historische Abhandlung über die Reformierte Kirche Schlieren und eine über antike Möbel. Weil er nicht alle Informationen in seinem aktuellen Buchprojekt unterbringen konnte, möchte er eine weitere Arbeit über die sozialgeschichtlich relevanten Vorkommnisse im Zeitraum 1803 bis 1880 schreiben. Ringger ist Schreiner und hat über 30 Jahre als Möbelrestaurator im Zürcher Landesmuseum gearbeitet, wo er auch seine historischen Kenntnisse erworben hat, wie er sagt. Der 80-Jährige sass zwölf Jahre im Vorstand der Vereinigung Heimatkunde Schlieren, davon sieben im Präsidium. Ringger ist in Schlieren aufgewachsen und lebt auch heute noch in Schlieren, im Spitalquartier. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter. In der Öffentlichkeit kennt man ihn auch als Kritiker des Baus der Limmattalbahn. (lue)

Mit diesem Einschnitt meinen Sie die neue napoleonische Ordnung von 1803.

Genau, die Gemeinden wurden nicht mehr vom alle zwei Jahre wechselnden Landvogt regiert, sondern waren fortan auf sich allein gestellt.

Ihre Quellen sind nicht nur die Protokolle des Gemeinderats, sondern auch diejenigen der Kirchenpflege. Wieso?

Erstens haben nur die Gebildeten geschrieben, also die Pfarrer. Zweitens war die Kirche politisch seit der Reformation integrierter Teil der Souveränität. Sie war neben dem Gemeinderat eine fast gleichberechtigte soziale Instanz. Denn mit der neuen napoleonischen Ordnung von 1798 mussten sich die Ortschaften ihre eigene politische Ordnung geben. Und man musste die kantonalen Vorgaben einhalten. Der Kanton setzte die Kirche bewusst dafür ein, für Ruhe und Ordnung zu sorgen.

In Ihrer Arbeit nimmt das Thema Armut, Schulden und Bettelei einen bedeutenden Teil ein. Was war der Grund für die Misere?

Napoleon. Um ihren eigenen Unterhalt zu decken, fielen die Truppen nach ihrem Einfall in die Schweiz im Jahr 1798 über die Dörfer her, plünderten sie, nahmen der Bevölkerung das Essen weg und lieferten sie teils fast dem Hungertod aus. Ein weiterer Grund für die Armut lag in der schlecht organisierten Landwirtschaft. Sie war genossenschaftlich verwaltet, was sie sehr starr und unflexibel machte.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Weil genau geregelt war, auf welchem Feld man zu welcher Zeit was säen kann und welches Feld man brach lassen musste, konnte man auf geänderte Bedingungen wie Wetterwechsel oder Ernteausfälle nicht rasch reagieren. Das wirkte sich wiederum auf den Ertrag aus.

War Schlieren in dieser Zeitperiode mehr von Armut betroffen als andere Gemeinden im Kanton Zürich?

Nein. Die Situation war im ländlichen Teil des Kantons überall gleich. Das Einzige, was Schlieren von anderen Gemeinden unterschied, waren die mehrfachen Regimewechsel, die es erlebt hat. Schlieren, Dietikon und Unteroetwil wurden 1415 von den Eidgenossen erobert, später wurden sie dann der Grafschaft Baden zugeteilt. Im Verlauf der Jahrhunderte gewann Zürich jedoch vermehrt Einfluss aufs Limmattal und so teilte Napoleon die drei Orte 1803 auch dem Kanton Zürich zu. Für die Bevölkerung waren solche Wechsel nicht einfach, da sie sich jedes Mal wieder einer neuen Währung und neuen Regeln unterordnen musste. Das erschwerte natürlich ihre Entwicklung. Ein anderer Aspekt, den das Leben der Schlieremer Bauern im Vergleich erschwerte, war die geografische Lage des Orts. So waren die Voraussetzungen für den Weinbau beispielsweise um einiges schlechter als am Züriberg. Wir hatten zwar viel Wein, aber der war sauer.

Haben die Schlieremer unter dem Bau der 1847 eröffneten Bahnlinie Zürich–Baden und seinem 1864 in Betrieb genommenen Pendant Zürich–Zug gelitten?

Übers Ganze gesehen verlief der Bahnbau in Schlieren meist unproblematisch. Konflikte gab es aber schon. Die Bahnlinie schnitt Verkehrswege ab. Auch setzte sich der Besitzer der alten Sagi bei den Arbeiten für die Linie Zürich–Zug vehement für einen Wasserdurchlass ein, damit das Wasser dem Dorfbach entlang vom Sagiweiher zu seiner unterhalb der projektierten Gleise liegenden Sagi fliessen konnte. Und der Gemeinderat, der damals als Baupolizei über die Bahnarbeiten wachte, drohte dem Bahnbetreiber mit einer Verzeigung beim Bezirksrat, weil die Gerüste für die Arbeiter zu wackelig und unsicher waren. Weiter hatte das Projekt Auswirkungen auf die Landschaft.

Inwiefern?

Das Kies für den Bau des Trassees grub man vor Ort ab, was Spuren im Schlieremer Berg hinterliess. Kurz vor der Eröffnung der Linie Zürich–Baden kam es zu einem schweren Unfall zwischen einem Fussgänger und der Spanisch-Brötli-Bahn. Der in Schlieren wohnende Bahnwärter wurde daraufhin heftig kritisiert. Er war gegenüber der Gemeinde für die Sicherheit der Strecke zuständig. Bahnschranken und Zäune entlang der Gleise waren den Bahnbetreibern zu teuer, deshalb gab es so etwas nicht.

Gibt es einen Akteur der damaligen Zeit, der Sie besonders beeindruckt hat?

Pfarrer Fridolin Leuzinger. Er lebte von 1821 bis 1890 und hat versucht, die Gemeindefinanzen wieder ins Lot zu bringen. Er hat alle Armenguts- und Gemeinderechnungen der Jahre 1870 bis 1852 nachkontrolliert und dabei einen Missbrauch der Gemeindeoberen festgestellt. Sie hatten über längere Zeit ihre Pflicht, Steuern zu erheben, nicht erfüllt. Und dies, obwohl der Bezirksrat sie immer wieder dazu ermahnt hatte. Der Grund liegt wahrscheinlich darin, dass die reichen Bauern schlichtweg kein Interesse an einer Steuererhebung hatten. Schliesslich hätten sie dann einen Teil ihres eigenen Vermögens abgeben müssen.

Musste man die Schlieremer dazu erziehen, die staatlichen Aufgaben wahrzunehmen?

Ja. Aus eigenem Antrieb hätte sich in Schlieren nichts geändert. So zahlten sie ihre Schulden erst ab, als ihnen der Kanton auf die Finger klopfte. Aus demselben Grund wurden auch die Gemeinderatssitzungen erst ab 1844 protokolliert – und nicht bereits früher. Auch musste man die Amtsträger damals zwingen, an regulären Gemeinderatssitzungen teilzunehmen. Kurz: Die Schlieremer verweigerten sich der neuen Ordnung, die ihnen der Kanton auferlegt hat. Man muss auch sagen, dass sie bei ihrer Verwaltung gar nicht richtig mitbestimmen wollten. So hat der Gemeinderat damals einfach die ganze Verantwortung dem Pfarrer übertragen. Frei nach dem Motto: Er kann das. Er kann ja schliesslich schreiben und ist gebildet.

Eine Gesellschaft, die im Sinne der Aufklärung unmündig ist?

Durchaus. Es war eine Mauschlergesellschaft. Sie haben sich einfach überall durchgeschlängelt. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass man sich an solche Einschnitte wie den Wechsel von der Abhängigkeit zur Selbstverwaltung erst gewöhnen muss. Die Menschen hatten damals einfach noch nicht das Verständnis für die Vorteile von Staat und Gemeinwesen. Manche waren überdies sehr egoistisch: Als im Jahr 1834 Häuser an der Badenerstrasse abgebrannt waren, wollte die Holzkorporation kein Holz für den Wiederaufbau der Häuser beisteuern, was dann auch während fast 40 Jahren zu einer Spaltung im Dorf geführt hat. Genau an diesem Punkt hat der besagte Pfarrer eingegriffen. Er hat eine Auslegeordnung für die verschiedenen Gemeindegüter gemacht und für gerechtere Verhältnisse gesorgt. Diese Geschichte zeigt, dass eine Änderung durchaus möglich ist, aber man muss zuerst einmal zum Verständnis gelangen, dass Ordnung wichtig ist und eine Gemeinde ein soziales Gebilde ist, das für mehr Gerechtigkeit sorgt.

Was hat sich bei der Regierung seither verbessert?

Im Schlusssatz meiner Arbeit habe ich es neutral formuliert: Einiges hat sich verbessert, manches ist aber gleich geblieben wie zuvor (lacht). Die Organisation des politischen Entscheidungsrahmens hat sich aber sicher verbessert. Der grosse Schritt zu mehr Struktur kam für mich 1974 mit der Einführung des Gemeindeparlaments. Damit nahmen die kleinen, teils willkürlichen Händel der Regierung bei der Vergabe von Rechten, aber auch Störaktionen, die zuvor in der Gemeindeversammlung noch häufig vorgekommen waren, ab. Vieles läuft nun reglementierter und korrekter ab.

Er sei im Laufe der Zeit mehrfach versetzt worden, sagt Peter Ringger über den Ratsherrenbrunnen vor dem Schlieremer Stadthaus. Severin Bigler

Davon handelt das Buch Peter Ringger hat aus privater Initiative eine fast 200-seitige Chronik der wichtigsten Verwaltungs- und politischen Geschehnisse in Schlieren in den Jahren 1803 bis 1880 geschrieben. Die «Limmattaler Zeitung» konnte Auszüge aus dem Buch einsehen. Ringger geht darin der Frage nach, wie sich die Gemeinde nach der Einsetzung der neuen napoleonischen Ordnung im Jahr 1803 und noch vor dem Industrialisierungsschub Schlierens ab 1880 gebildet hat: Wie hat die Bevölkerung die neuen Strukturen erlebt und erlitten? Wie wurde das Dorf verwaltet? Welchen Gesetzen und Obrigkeiten war es unterstellt? Wie wurde gewählt?



Das Buch handelt aber auch von vielen anderen Themen. Etwa den Auswirkungen des Eisenbahnbaus in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Oder von problematischer Spielsucht, Völlerei, nächtlichen Ruhestörungen und einem Gefängnis mitten im Stadtzentrum. Ringger will das Buch digital und im Selbstverlag publizieren. Ein Datum steht noch nicht fest. (lue)

