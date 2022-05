Schlieren Das Wachstum kommt so oder so: Stadtrat will Schlieremer für Kommunalen Richtplan begeistern Der Schlieremer Stadtrat versuchte, das Volk vom neuen Kommunalen Richtplan zu überzeugen. Dieses reagierte mit Kritik. Lukas Elser Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Der Stadtrat war an diesem Abend im Stürmeierhuus fast vollzählig vertreten, so wichtig war ihm das Geschäft. Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) begrüsste die Teilnehmer. Chris Iseli

Das Bevölkerungswachstum aufhalten können die Schlieremerinnen und Schlieremer nicht. Aber sie können die Weichen mindestens so stellen, dass sie davon nicht überfahren werden. So ungefähr lautete die Botschaft, die der Stadtrat am Montagabend im gut besetzten Stürmeierhuus ans Volk bringen wollte.

Die Stimmberechtigten stimmen am 15. Mai über den Kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft ab. Deshalb stellte der Stadtrat das Geschäft an einer Informationsveranstaltung vor. Der Stadtrat war bis auf Andreas Kriesi (GLP) vollzählig anwesend. Das zeugt davon, wie wichtig ihm das Geschäft ist, an dem er zusammen mit dem Parlament seit mehreren Jahren arbeitet.

Und darum geht’s: Der Kantonale Richtplan sieht vor, dass ein grosser Teil des künftigen Bevölkerungswachstums im Limmattal stattfinden soll, unter anderem in Schlieren. Die Stadt hat darum auf der Basis des Stadtentwicklungskonzepts von 2016 freiwillig einen Kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft ausgearbeitet. Dieser kann zwar an den Wachstumsvorgaben nichts ändern, aber die Stadt kann so genauer steuern, wo und wie das Wachstum stattfinden soll.

Der Stadtrat setzt auf bauliche Verdichtung im Zentrum und den Gebieten entlang der Limmattalbahn. Demgegenüber sollen der Schlieremer Berg, der Limmatbogen und bestimmte einzelne Quartiere möglichst geschont werden.

Der Stadtrat möchte sich in den nächsten zehn Jahren auf die Gestaltung des Zentrums konzentrieren, wobei mit Zentrum nicht nur der Stadtplatz und der Stadtpark gemeint sind, sondern ein grösseres Gebiet nördlich und südlich des Bahnhofs Schlieren.

Weiter will er für Fussgänger und Velofahrer fünf von Norden nach Süden verlaufende Verbindungen schaffen, damit die Achse West-Ost nicht die einzige bleibt und damit die Naherholungsgebiete Schlieremer Berg und Limmatbogen besser erreicht werden können. So will man zum Beispiel eine Bahn-Unterführung im Bereich zwischen Gasometerbrücke und Bahnhof Schlieren bauen. Das Projekt werde vom Kanton mitfinanziert, sagte der Schlieremer Bau- und Planungsvorstand Stefano Kunz (Mitte), der am Montagabend den Richtplan vorstellte. Einen Zeitplan für das Unterführungsprojekt nannte er nicht.

Die kritischen Reaktionen aus dem Publikum blieben nicht aus. Manche monierten, dass überhaupt ein weiteres Wachstum in Frage kommt: So sagte jemand in Sachen Verkehr: «Wir haben jetzt schon ein Puff.» Ein Hauseigentümer fühlt sich von den staatlichen Vorgaben «überrumpelt»:

«Wir fühlen uns ins Abseits gedrängt.»

Kunz hingegen betonte, dass die Wachstumsvorgaben umgesetzt werden müssten. Für ihn steht unverrückbar fest: «Es wird enger in Schlieren.» Er unterstrich aber auch, dass der Stadtrat die Vorgaben nicht einfach diskussionslos hingenommen habe:

«Wir sind mit dem Kanton in den Clinch gegangen.»

Bau- und Planungsvorstand Stefano Kunz (Mitte) sagt: «Es wird enger in Schlieren.» Chris Iseli

Einfamilienhausbesitzer Max Zollinger befürchtet, dass das Erdbeerifeld entlang der Bernstrasse überbaut werden könnte. Gemäss Stadtrat ist das aber in naher Zukunft noch kein Thema.

Erwin Trindler, Präsident des Familiengartenvereins Betschenrohr, bezeichnete den Kommunalen Richtplan als «Wischiwaschi». Manche Schrebergärtner befürchten, dass man ihnen im Zuge der vom Kanton geplanten Limmatbogen-Revitalisierung ihre Gärten wegnehmen könnte. Im Richtplan wird die Massnahme auch thematisiert. Zollinger und Trindler bekämpfen den Kommunalen Richtplan und ergriffen deshalb das Referendum. Es kam im August zu Stande und ist der Grund, weshalb das Geschäft überhaupt an die Urne kommt.

Mit seiner Meinung, dass die von der Stadt ausgearbeiteten Pläne viel zu unkonkret seien, war Trindler nicht allein. Ein weiterer Teilnehmer bezeichnete den Richtplan als «veraltet», ein anderer gar als «Marketingdokument». Der gleiche Teilnehmer kritisierte auch die neuen Stadteingänge, die die Planer beim Kesslerplatz und den Platz bei der Gasometerbrücke vorsehen. Er findet, dass aus dem Plan gar nicht hervorgehe, was man dort konkret vorhat. Er befürchtet, dass an diesen Stellen weitere Verkehrshindernisse entstehen könnten.

Und er bemerkte mit ironischem Unterton, dass auf dem Kesslerplatz wahrscheinlich wieder ein Dach gebaut werde. Das Publikum quittierte den Satz mit einem Lachen. Das rote Dach auf dem Stadtplatz in Schlieren wird immer mal wieder kritisiert. Kunz antwortete darauf, dass die Eingangstore einen Teil der Identität wieder herstellen könnten, die durch das Wachstum verloren gegangenen sei.

Bei einer Ablehnung hat Schlieren nicht mehr viel mitzureden

Kunz machte an diesem Abend unmissverständlich klar, dass ein Kompromiss unumgänglich sei: «Wir können nie alle Bedürfnisse abdecken.» Angesichts der zunehmenden Ansprüche von immer mehr Nutzungsgruppen gelte es, eine Lösung zu finden, die möglichst für alle stimme. Er betonte zudem, wie wichtig es sei, Planungssicherheit zu schaffen und den Behörden klare Richtlinien zu geben, damit eine kontrollierte städtebauliche Entwicklung stattfinden könne.

Stadtplanerin Barbara Meyer hat viel Zeit in die Erarbeitung des Kommunalen Richtplans investiert. Chris Iseli

Wenn das Volk Ja zur Vorlage sagt, wird der Kommunale Richtplan dem Kanton zur Genehmigung vorgelegt, bevor er rechtskräftig wird. Gemäss Stadtplanerin Barbara Meyer hat ein Richtplan üblicherweise eine Lebensdauer von für 15 bis 20 Jahren. «Bei Ablehnung greift die nächsthöhere Ebene, also der regionale Richtplan», sagte Kunz.

