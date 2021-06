Notfall-App von Taris will Lücke bei der Rettung schliessen

Schlieren Im Notfall soll es schneller gehen: Die Taris App will eine Lücke in der Rettungskette schliessen Die Notfall-App des Schlieremer Start-ups Taris ist seit Anfang Juni verfügbar. Mit der Anwendung möchten die Gründer helfen, die Zeit zu überbrücken, bis die Rettungskräfte vor Ort sind. Carmen Frei 17.06.2021, 16.12 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Notfall richtig handeln, ist nicht einfach. Vor allem für Laien. Mit seiner App will das Schlieremer Start-up Taris nun Hilfe leisten und dabei eine Lücke in der Rettungskette schliessen. «Es geht dabei vor allem um das sogenannte therapiefreie Intervall», sagt Geschäftsführer und Taris-Mitgründer Marco Leutenegger. Das ist die Zeit vom Notruf bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Durchschnittlich dauert es laut Studien gut 16 Minuten und somit ist es bei zeitkritischen Notfällen zu lange.

«Wir möchten nicht den Rettungsdienst angreifen. Ganz im Gegenteil. Wir möchten ihn unterstützen», sagt Leutenegger. Vieles beeinflusse die Zeit, bis die Rettungskräfte einträfen. «Bis dahin möchten wir dafür sorgen, dass jemand da ist», sagt er.

Ersthelfer in der Umgebung kommen zur Hilfe

Einerseits benachrichtige die App den Rettungsdienst, andererseits werden gleichzeitig sogenannte Ersthelfer in der Umgebung kontaktiert. Die Ersthelfer sind Personen, die nachweislich medizinische Hilfe anbieten können. Sie erhalten den Standort der Person und Infos zum Gesundheitszustand.

Die App bietet auch einen Symptomcheck an. Dieser helfe sowohl der betroffenen Person als auch den möglichen Helfern, sagt Leutenegger. «Er wurde von Ärzten so aufgesetzt, dass auch ein Laie etwas damit machen kann», sagt er. Denn:

«Falsch machen kann man nur etwas, nämlich nichts machen.»

Viele Personen trauten sich im Ernstfall nicht, Hilfe zu leisten. Darum sei ihm und dem technischen Leiter Friedrich Gauss wichtig, dass die App auch die allgemeine Bevölkerung unterstützt. «Die App hat verschiedene Animationen, die zeigen, wie man im Notfall helfen kann», sagt Gauss. So könne schnell und richtig reagiert werden. «Bei Herzanfällen zum Beispiel zählt jede Minute», sagt Leutenegger.

«Wir sehen uns als ein Glied in der Rettungskette», sagt Gauss. Die Digitalisierung sei auch in der Gesundheitsbranche immer wichtiger. Er hoffe, dass sie mit der Taris App in Zukunft mit Notrufzentralen und Gesundheitsunternehmen zusammenarbeiten können. «Wir müssen uns nun beweisen, das ist bei vielen technologischen Ansätzen so», meint Leutenegger. «Aber wir sind offen für Kooperationen.»

Sie wollen mit Technologie etwas verändern

Die Notfall-App hat einen tragischen Ursprung. Leuteneggers Nachbar Damir Stanic hat vor 20 Jahren seinen Bruder bei einem Motorradunfall verloren. «Damals hat es sehr lange gedauert, bis der Rettungsdienst vor Ort war», sagt Leutenegger. Stanic habe dies nie losgelassen. Darum wollten er und Leutenegger mit der vorhandenen Technologie etwas daran ändern.

Leutenegger holte Friedrich Gauss als technischen Leiter mit an Bord. Die beiden kannten sich bereits von einem anderen Projekt. Mit der Zeit wuchs das Team um Stanic, Leutenegger und Gauss immer weiter. «Dazu gehören nun auch viele medizinische Berater», sagt Leutenegger.

Mitgründer Leutenegger ist im Limmattal zu Hause

Das Büro der Firma befindet sich in Schlieren an der Brandstrasse in einem Neubau. Für ihn sei es praktisch, sagt Leutenegger. «Ich wohne in Unterengstringen und habe nur fünf Minuten bis ins Geschäft», sagt er. Aufgewachsen ist er in Geroldswil und wohnte seither meist im Limmattal. «Ich bin einfach hier zu Hause.» Und am modernen Arbeitsplatz fühlten sich auch die anderen Mitarbeitenden wohl.

Für den Start der App hätten sich alle persönlich intensiv eingesetzt, sagt Leutenegger.

«Ich habe Haus und Hof investiert»,

sagt er. Nun hätten sie auch die Türen geöffnet für Investoren. Denn die App solle bekannt werden. Das Marketing koste einiges.

Noch ist die App erst in der Beta-Version für den Kanton Zürich verfügbar, aktuell gratis. Sie wird nun laufend angepasst. Im Dezember wird die App laut Leutenegger in der ganzen Schweiz, in Deutschland und in Österreich einsetzbar sein. Die Entwickler hoffen, dass sie damit etwas verändern können.