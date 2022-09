1200 Personen besichtigen das neue Pflegezentrum in Schlieren

Schlieren «Ich muss wissen, wohin ich mal komme» – die Bevölkerung inspiziert das neue Pflegezentrum des Spitals Limmattal Am Samstag öffnete der Spitalverband Limmattal die Tore des neuen Gebäudes für 1200 Neugierige. Zu entdecken gab es nicht nur die Räume des Pflegezentrums, sondern auch eine ganz spezielle Bahn. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 18.09.2022, 16.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Esther Bossert aus Dietikon ist eine von 1200 Personen, die am Samstag durch die Räume des neuen Pflegezentrums des Spitals Limmattal in Schlieren schlendern. Ihr haben es besonders die Einzelzimmer angetan. Valentin Hehli

Schlangestehen wie bei einem Popkonzert: Menschenmassen warten vor dem Eingang des neuen Pflegezentrums des Spitals Limmattal in Schlieren. Insgesamt 1200 Personen folgen am Samstag der Einladung des Spitalverbands Limmattal, der feierlichen Eröffnung beizuwohnen.

Genau vor drei Jahren starteten die Bauarbeiten am 65 Millionen Franken teuren Projekt, das im November 2018 von den Stimmberechtigten der zehn Trägergemeinden bewilligt wurde. Der 16'000 Quadratmeter grosse Neubau beherbergt zwei Demenzabteilungen, Pflegeabteilungen, ein Tageszentrum sowie ein Stockwerk für Partner wie die Rehaklinik Zurzach Care.

Neugierig besichtigt die Bevölkerung das neue Gebäude zu Fuss, im Rollstuhl oder mit dem Rollator. Es sind viele ältere Menschen anzutreffen. Sie wollen herausfinden, ob das Pflegezentrum ihren Bedürfnissen entspricht und sie sich hier wohlfühlen könnten, wenn sie denn jemals dieses Angebot in Anspruch nehmen müssten.

Schnell das Handgelenk checken

«Ich muss wissen, wohin ich mal komme», sagt etwa Margrit Mathys aus Urdorf. «Wenn ich mal krank sein sollte, bin ich froh, wenn ich in der Nähe meines Umfelds unterkomme, dann können mich Freunde und Familie problemlos besuchen und ich bin nicht so alleine», sagt die Seniorin. Sie findet das Pflegezentrum hell und ansprechend. Gwundrig ist auch Werner Oggier aus Dietikon. «Mich interessiert, was in der Region passiert», sagt der Senior, während er auf seine Frau Hedy wartet, die sich von einem Arzt ihre Gelenke mit einem Ultraschallgerät untersuchen lässt, um abzuklären, ob rheumatische Entzündungen vorliegen.

Auch diese Dienstleistung gehört zum neuen Pflegezentrum. Darüber hinaus werden an diversen Posten weitere Angebote wie etwa die Memory-Sprechstunde für Demenzabklärungen, Podologie und Fusspflege oder ein Coiffeursalon präsentiert.

«Das ist ja wie im Gefängnis»

Der Innenhof erinnert sie an ein Gefängnis. Weniger begeistert zeigen sich zwei Freundinnen, als sie einen der zwei Innenhöfe zu sehen bekommen. «Das ist ja wie im Gefängnis», sagt die eine zur anderen. Ältere Leute, die einsam seien, müssten doch eine schöne Aussicht ins Grüne haben, Vögel pfeifen hören und nicht in einem dunklen Loch sitzen, finden die beiden. «Von aussen ist es schön geworden, doch ich würde ein kleineres familiäreres Pflegeheim vorziehen.»

Viel Aufmerksamkeit erhält das an der Eröffnung zugängliche Einzelzimmer im vierten Stock mit Blick auf die Spitalkapelle und die neue Limmattalbahnhaltestelle. Es ist eines von insgesamt 73 Einzelzimmern. Hinzu kommen 42 Zweierzimmer.

«Es ist toll, dass die Fenstersimse so tief sind. Selbst wenn man im Rollstuhl sitzt, kann man die Aussicht geniessen», sagt Ursula Berner aus Birmensdorf. Und auch Esther Bossert aus Dietikon ist begeistert:

«Ich finde es sehr schön, dass es so viele Einzelzimmer gibt. Wenn man schwer krank oder frisch operiert ist, will man seine Ruhe haben. Wer trotzdem Menschen um sich braucht, kann den Tag ja in den Aufenthaltsräumen verbringen.»

Kostenpunkt für ein Einzelzimmer: 254 Franken pro Tag, ein Zweierzimmer kostet 229 Franken. Der Rundgang endet auf dem grossen Platz vor dem Pflegezentrum und dem Spital auf der anderen Seite. Dort spielt bereits die Stadtmusik Dietikon. Überdies warten mehrere Verpflegungsstände mit Raclette, Crêpes oder Ghackets mit Hörnli, zubereitet von lokalen Vereinen, auf die Besucherinnen und Besucher.

Uraufführung in der Spitalkapelle

Für musikalische Unterhaltung sorgen zudem der Limmi-Chor sowie ein Konzert in der Spitalkapelle mit dem Dietiker Organisten Bernhard Hörler, der Sopranistin Giulia Guarneri Giovanelli und der Oboistin Ani Lomsaridze Arter. Dabei werden die Neuvertonung des «Locus iste» und die Kantate «Der Fisch» mit dem Text von Silja Walter, der 2011 verstorbenen Benediktinerin, die im Kloster Fahr lebte, uraufgeführt.

Eine weitere Attraktion ist die Enthüllung und Besichtigung der mint-blau-weiss-farbenen «Xundheitsbahn Limmattal». Neben dem Shoppi Tivoli in Spreitenbach besitzen damit auch das Spital Limmattal und seine Partner ein Werbefahrzeug der Limmattalbahn, die im Dezember ihren Betrieb zwischen Zürich-Altstetten und Killwangen aufnehmen wird.

Markus Bärtschiger erlebte vorgezogene Weihnachten

Inszeniert wird die Einfahrt der neuen Bahn aus dem Färberhüslitunnel mit epischer Musik und viel künstlichem Nebel. Ihr entsteigen Markus Bärtschiger (SP), Schlieremer Stadtpräsident und Verwaltungsratspräsident des Zweckverbands Spital Limmattal, und Severin Rangosch, CEO der Aargau Verkehr AG, der Betreiberin der Limmattalbahn. Für Bärtschiger ist der Tag, an dem er nicht nur das Pflegezentrum einweihen, sondern auch die spitaleigene Bahn enthüllen darf «wie vorgezogene Weihnachten».

«Wichtig für uns ist, dass wir jetzt eines der wenigen Spitäler und Pflegezentren weltweit sind, die einen eigenen Bahnhof haben. So sind wir auch in Zukunft bestens erreichbar und noch besser mit unserer Region verwachsen.» Auf die Feier folgt diese Woche bereits der nächste Meilenstein: die Inbetriebnahme des neuen Pflegezentrums und der Umzug der Bewohnenden vom alten ins neue Gebäude.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen